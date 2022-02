Kan bli tema i en ny rettssak

NRKs opplysninger om overgrepsanklagene mot Jan Helge Andersen sier noe om et mulig modus hos den drapsdømte.

Det er denne uken nøyaktig et år siden kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker kom med sin overraskende avgjørelse.

Med tre mot to stemmer, bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansens sak skulle gjenopptas. Årsaken var at flertallet fant bevissituasjonen vesentlig annerledes enn da Baneheia-dommen falt i 2002.

Siden dommens dag har Kristiansen og hans forsvarere levert inn totalt fem begjæringer og to klager. Men ingen ting tyder på at de som behandlet disse fikk vite om overgrepsanklagene mot Jan Helge Andersen. Det må sies å være oppsiktsvekkende.

Slik det ser ut nå, kom anklagene først frem i lyset i fjor høst, etter at Oslo-politiet åpnet ny etterforskning.

Hvorfor det ikke har kommet frem tidligere, er et åpent spørsmål. Mye tyder på at i hvert fall en av anklagene mot Jan Helge Andersen ble undersøkt av Agder politidistrikt.

Dersom saken ble henlagt, må minst en etterforsker og en påtalejurist ha vært involvert. Da virker det spesielt at hverken statsadvokater, kommisjonsmedlemmer eller Kristiansens forsvarere har fått vite om anklagene.

Så sent som i mai 2019 skrev Agder statsadvokatembeter: «Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn». Det er vanskelig å se for seg at disse ordene ville blitt ført i pennen hvis statsadvokatene hadde visst om de tidligere beskyldningene mot den drapsdømte.

Advokatene til Kristiansen mener det bare var en person som begikk drapene.

Det ser ut til at Oslo-politiet nærmest ved en tilfeldighet kom over de gamle anklagene da de var i gang med den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Hvis det er riktig, ble heller ikke disse etterforskerne informert av kollegaene i Agder.

Dermed ser det ut til at informasjonsflyten stanset på politihuset i Kristiansand. Så er det viktig å legge til at vi ikke vet noe om realismen i anklagene. Jan Helge Andersen har selvsagt krav på å bli ansett som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Men det er interessant at Oslo-politiet nå etterforsker anklagene. Det kan indirekte få betydning for Viggo Kristiansens sak.

Riksadvokaten skal i løpet av de neste månedene avgjøre om Kristiansen skal tiltales på nytt.

Dersom det skjer, vil Jan Helge Andersens troverdighet bli et sentralt tema for forsvarersiden. Da kan overgrepsanklager av denne typen bli lagt frem som bevis i retten.

Forsvarerne kan bruke informasjonen til å tegne et bilde av Andersen som mulig moduskandidat i saken. Definisjonen på en slik er en person som kan anses som mistenkt i en bestemt straffesak på grunn av sin beviste oppførsel i lignende saker tidligere.

Viggo Kristiansen har i alle år vært pekt på som en slik kandidat, og han har også innrømmet overgrep mot barn før Baneheia-drapene.

Men for Andersens del har både forsvarere og påtalemyndighet hevdet at han ikke passer inn i en slik beskrivelse. Det bildet kan endre seg nå.

Advokatene til Kristiansen mener det bare var en person som begikk drapene. De kan bruke overgrepsanklagene til å underbygge at denne personen må ha vært Andersen.

Så er det ikke sikkert at det blir noen ny rettssak mot Viggo Kristiansen. Det er uklart når riksadvokat Jørn Maurud vil avgjøre spørsmålet, men vi får neppe noe svar før en gang godt etter påske.

Det gjenstår også å se om etterforskningen av overgrepsanklagene mot Andersen blir en del av dokumentene som havner på riksadvokatens bord.