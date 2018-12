På et tivoli e der latter, glede, spenning og flørting - og du kan vinna någe. Det du vinne e juggel og nips, men det vett du på forhånd, så då e det bare løye. På et sirkus får du oppleva hasardiøse stunt, du får hjerta i halsen, men du vett at artistane kan faget sitt, at de har sikkerhetsnett, og at det går godt te slutt. Og på sirkus har de ikkje lenger lov te å visa fram eksotiske og ville dyr. Unntatt i Sirkus Amerika, der sirkusdirektøren sjøl e både kjempeville og kjempedyr.

Me e mange så ikkje forstår dette. Som huske The Apprentice, som Donald Trump leda fra 2004 te 2015. Med den klassiske standardkommentaren You’re fired! – Du e sparka! Og me huske den bøllete og brølande Trump, som tesyneladande nøyd med å gje folk sparken. Ein Trump totalt blotta for empati, ein frådande, nifse villmann, som et drøyt år ittepå blei president i Amerika. Som blei, mer eller mindre, demokratisk valgt. Som velgerane i Amerika ville ha som president.

Ein Trump totalt blotta for empati, ein frådande, nifse villmann.

Han blei innsatt som president 20. januar 2017. Det e snart to år siden. Der va ikkje mange så trodde han sko sidda i to år. Og det ser ud for at han kan ble siddandes ei stond te.

Te tross for at han i løbet av det fyssta året skifta ud øve ein tredjedel av staben sin. Han sa de opp, eller tvang de te å slutta. Og han fortsette i sama tempoet.

Det e altfor omfattande å ramsa opp alle de så har fått fyken, men det kan ver løye å nevna någen.

Justisminister Sally Yate holdt i 10 dagar, før hu blei erstatta av Jeff Sessions, som óg e borte vekk. Helseministeren, Tom Price, e fjerna, og det sama e udenriksminister Rex Tillerson, og innenriksminister Ryan Zinke. Trump har jo alltid hatt et anstrengt forhold te pressen, og media generelt, så då e det vel óg naturligt at han e skeptiske te sine egne presse- og mediafolk. Pressesekretær Sean Spicer forsvant, og det same gjorde assisterande pressetalsmann Michael Short.

Og det e ennå verre når det gjelde kommunikasjonsdirektørar: Mike Dubke blei erstatta av Anthony Scaramucci, som blei erstatta av Sean Spicer, som blei erstatta av Hope Hicks som så blei erstatta av, foreløbigt femtemann; Bill Shine. Så då e det vel óg naturligt, siden Washington Post har regnt ud at Trump servere 2000 løgner per år: 5,6 løgner per dag, at ledaren for regjeringens etiske råd, Walter Shaub, ikkje holdt ud så lenge.

Det e altfor omfattande å ramsa opp alle de så har fått fyken.

Kathleen McFarland va sikkerhedsrådgivar, ei stond, og så va Michael Flynn sikkerhetsrådgivaren te Trump i 24 dagar, før han nettopp blei dømt. For å ha løget te FBI, og gjerna te FBI-sjef James Comey, som måtte slutta. Flynn løyg om kontakt med russerane. Om den russiske innblandingå i valget 2016. Kor russerane skal ha benytta seg av Facebook, Messenger, SnapChat og Pokemon Go for å få Trump valgt. Russland vil at Amerika ska ha Trump som president! Den e det vanskeligt å kobla, reint logisk. Korfor vil Russland dette?

Syns Russland at alt rabalderet bare e morsomt? Håbe de at Amerika med dette vil melda seg ud av verden, eller tror de at de sjøl kan dra fordelar av at Amerika har ein president som e ein notoriske løgnar? En som lyge om si egå formua og forretningsvirksomhed, som betale svære summar te ei prostituerte, for å få na te å holda kjeft, som vil stoppa Saturday Night Live og andre aktualitetsshow som parodiere han, som ville stoppa bøgene An Insider’s account og Inside the Trump White House.

Som vil at lererane i grunnskolen ska bera våpen, som vil innføra tortur igjen, som påstår at IS e slått, og derfor trakk USA ud av Syria, uden å informera og konsultera rådgiverane, generalane, forsvarsministeren eller udenriksministeren, som alle fraråde dette på det sterkaste.

Washington Post har regnt ud at Trump servere 2000 løgner per år.

Og ikkje kunne han spør sjefsstrategen Steve Bannon, for han fekk fyken. Ikkje kunna han spør visestabssjef Katie Walsh, for hu fekk fyken itte to månedar, og Trump, som måtte betala 25 millionar dollar tebage te studentar ved Trump University, som meinte de hadde blitt svindla, og Trump, som nå har minst seks forskjellige itteforskningar retta mod seg.

27 ledande amerikanske ekspertar innen psykiatri og mental helse skreiv ei bog om Trump, der konklusjonen e at han e livsfarlige og spinngalen.

I Norge e Donald ein tegneseriefigur, og bladet selge så dårligt at det gjerna ska slutta å komma ud.

I Amerika e Donald ein president, og han bør ikkje få lov te å komma ud han heller.