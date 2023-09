Det var, naturligvis, internetts sladresentral TMZ som først brakte nyheten. Popstjerne Joe Jonas, en av de tre Jonas-brødrene, hadde bedt om skilsmisse fra «Game of Thrones»-skuespiller Sophie Turner. Interessant nok kunne sladresiden også presentere rikelig med innsyn i saken. I alle fall slik den så ut fra Jonas’ side.

TMZ kunne fortelle at han hadde hatt ansvaret for parets to døtre på tre og ett de siste månedene. De kunne også sitere en kilde som betrodde leserne at problemet var at Jonas og Turner hadde forskjellig livsstil. «Hun liker å feste, han vil helst være hjemme».

STJERNEPAR: Joe Jonas og Sophie Turner var på alle røde løpere sammen. Nå går de hver til sitt. Foto: AP

Den som sørger for at TMZ får denne typen informasjon, er noen som veldig gjerne vil at publikum skal ha størst sympati for Joe Jonas. Sitatet fra kilden virker nesten som et forsøk på å korrigere et inntrykk Sophie Turner ga i et intervju med Conan O’Brien under koronanedstengningen. Der sa hun at det var Joe som var den sosiale sommerfuglen av de to. Selv ville hun helst være hjemme hele dagen, hvis hun kunne.

Den som sørger for at TMZ får denne typen informasjon, er noen som veldig gjerne vil at publikum skal ha størst sympati for Joe Jonas.

Hvorfor var enten Joe Jonas, eller noen som var opptatt av omdømmet hans, så påpasselig med å sørge for at denne typen privat informasjon fant veien ut i offentligheten? Fordi dagens stjerner nok føler, med en viss rett, at posisjonen deres er prisgitt i hvilken grad vi, altså vanlige mennesker, liker dem eller ikke.

KJENT OVER HELE VERDEN: Sophie Turner ble kjent i rollen som Sansa Stark i den globale suksessen «Game of Thrones». Her med Aidan Gillen som Littlefinger.

Dette har i noen grad vært sant for alle berømte mennesker. Karisma, skjønnhet, sjarm og sex appeal har vært like viktig for å etablere et bånd med publikum som spesielle talenter. Men, som sosiolog Ellis Cashmore, som har forsket på kjendiskultur, har påpekt: To kulturelle omveltninger har gjort kjendisene mer direkte sårbare for publikums forakt enn før.

Den første var fremveksten av reality-TV på sent nittitall. Det førte at det allerede ganske glisne gjerdet mellom det private og det offentlige ble brutt ned. Det å vise frem private scener offentlig, ble en stadig vanligere vei til kjendisstatus. Kim Kardashian og familien hennes er kanskje de mest målrettede og selvsikre av kjendisene som har valgt denne traseen til global berømmelse.

To kulturelle omveltninger de siste 25 årene har gjort kjendisene mer direkte sårbare for publikums forakt enn før.

Den andre omveltningen var sosiale medier, som gjorde at kontakten mellom kjendisene og publikum ble mer direkte. Publikum forventet stadig mer innsyn og deltagelse i kjendisenes liv. Før kunne stjerner, helt eller delvis, skapes av filmstudioet, plateselskapet eller de store mediene. Nå blir de i stadig større grad til ved å samle seg en stor følgerskare.

FØRSTE FAMILIE: Sønnen til Anna Faris og Chris Pratt har helseproblemer etter at han ble født for tidlig. Foto: AP

Dermed er de også mer sårbare når publikum vender seg mot dem. Chris Pratt, kjent fra «Parks & Recreation» og «Guardians of the Galaxy»-filmene, var kjent som den godslige og tøysete sjarmbomben av Hollywoods fire ettertraktede Chris’er (de andre tre er Chris Evans, Chris Hemsford og Chris Pine). Han hadde det som så ut som et supert ekteskap med Anna Faris, også hun en godt likt komiker og skuespiller. De fremsto som omsorgsfulle foreldre for sønnen sin, som slet med forskjellige helseutfordringer fordi han var for tidlig født.

Hun tilhørte både Hollywoods overklasse og den amerikanske politiske eliten.

Men så skjedde det noe. Pratt ble en slankere og mer veltrent frontfigur for store Hollywood-filmer. Han skilte seg fra Faris og ble sammen med Katherine Schwarzenegger. Schwarzenegger var ikke bare langt yngre enn både Pratt og Faris, hun var også barn av Arnold Schwarzenegger og Maria Shriver.

Hun tilhørte både Hollywoods overklasse og den amerikanske politiske eliten, fordi hun var en del av Kennedy-familien gjennom sin mor. Og da hun og Pratt fikk sitt første barn, en datter, hyllet han blant annet kona for å ha gitt ham en «sunn» datter.

EKTESKAP NUMMER TO: Chris Pratt tok steget inn i Hollywoods adel da han giftet seg med Katherine Schwarzenegger, datteren til Arnold Schwarzenegger og Maria Shriver. Foto: AFP

Backlashet var øyeblikkelig og beinhardt. Publikum mente at det var forkastelig av Pratt å fremheve datterens gode helse når han hadde en syk sønn fra før. Pratt måtte senere gå ut og si at han tilbakemeldingene hadde fått ham til å gråte. At han var rasende på vegne av sønnen sin, som ville kunne lese alle påstandene om farens følelser.

Hendelser som dette kan være med å forklare hvorfor Joe Jonas eller forsvarerne hans åpenbart vil foregripe enhver kritikk om at han forlater familien. Han forsøker å gjøre det stjerner alltid har gjort: Sørge for at de fremstår på en måte som gjør at du liker dem snarere enn misliker dem.

Pratt måtte senere gå ut og si at han tilbakemeldingene hadde fått ham til å gråte.

Berømte mennesker har alltid fungert som samtaleemner for andre, noe vennegjenger og kollegaer kan diskutere når de er ferdig med å snakke om nyhetene og været. Kjendisjournalistikken, det være seg Se og Hør eller TMZ, har som regel vært orientert mot konkrete, ofte enkle nyheter. Noen gifter seg, noen blir syke, noen skiller seg.

HUGGET I STEIN: Jonas Brothers fikk sin stjerne på Hollywoods Walk of Fame tidligere i år. Foto: Reuters

TMZ spekulerer mer i årsaker enn det norske ukebladet, men ikke så mye. Noe av kunsten er å presentere saken så detaljene og kompleksiteten ikke står i veien for at leserne kan føle, synse og dømme. Hvis sakene blir for spesifikke, kan publikum bli minnet om at dette faktisk er individer. At de lever livet sitt ut fra helt særegne premisser, som andre, faktisk, kjenner lite til. Bevisstheten om dette står i veien for den direkte identifikasjonen, sympatiene og antipatiene som alltid har vært motoren i kjendiskulturen. Derfor er den ikke ønsket.

Under en konsert i helgen ba Joe Jonas publikum om ikke å tro på noe de ikke hørte fra ham selv, tilsynelatende med henvisning til skilsmissen. Han ble svært emosjonell under fremføringen av låten «Hesitate».

UTTALTE SEG OM KONTROVERSENE: Joe Jonas ba publikum ikke stole på annet enn det han selv sa da han tilsynelatende kommenterte skilsmissen under en Jonas Brothers-konsert. Foto: AFP

Men spekulasjonene raste videre, og mye tydet på at den opprinnelige strategien hans hadde slått feil. Jonas ble ganske raskt kritisert for å ha forsøkt å sverte Sophie Turner. Det ble påpekt at hun hadde vært i England for å spille inn TV-serien «Joan», og at dette var grunnen til at barna hadde vært hos ektemannen.

Har noen av de som har uttalt seg egentlig noe med hvorfor ekteskapet mellom Turner og Jonas er over? Nope.

British Vogue-spaltist Raven Smith anklaget ham for å prøve å stemple Turner som en dårlig mor. Tidligere Jezebel-redaktør Laura Bassett skrev på X/Twitter at «Ut fra alle disse omhyggelige plasserte overskriften tror jeg meningen er at jeg skal tenke at hun er en festjente og dermed en dårlig mor, mens han er en heroisk far som ofrer seg, men ingen synes å spørre om hvorfor han, da han var 30, bestemte seg for å gifte seg med en 23-åring og tro at hun plutselig skulle forvandles til en tradisjonell kone».

Har noen av de som har uttalt seg egentlig noe med hvorfor ekteskapet mellom Turner og Jonas er over? Nope. Har du? Har jeg? Heller ikke. Men i en komplisert verden er en kjendisskilsmisse noe av det aller letteste å mene noe om. Så vi kommer nok til å fortsette.