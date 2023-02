Selv været spilte på lag med Joe Biden da han besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv.

Solen skinte, han ble tatt imot av det ukrainske presidentparet og gikk en kort tur i Kyivs gater sammen med president Volodymyr Zelenskyj.

De besøkte også det berømte St. Michaels klosteret med sine gylne kupler og blå murer.

For et land i krig mot stormakten i øst, må det ha varmet like mye som vintersola å få et slikt besøk av supermakten i vest.

Og hvem, om noen, hadde spådd at det skulle skje for ett år siden da russiske stridsvogner rullet mot hovedstaden?

Bare det at de har holdt ut og i dag kunne ta imot den amerikanske presidenten som herrer i egen hovedstad er en ukrainsk seier.

Tidspunktet for besøket er ikke tilfeldig.

Det skjer like før ettårsdagen for Russlands fullskala-invasjon og dagen før Vladimir Putin skal holde en tale til det russiske folk.

For et land i krig mot stormakten i øst, må det ha varmet like mye som vintersola å få et slikt besøk av supermakten i vest.

Det skjer også parallelt med at USAs forhold til Kina er spent, selv etter et møte mellom utenriksminister Antony Blinken og hans kinesiske motpart under sikkerhetskonferansen i München.

Der ble det sagt fra amerikansk side at Kina vurderer å eksportere våpen til Russland.

Skulle det skje, vil både krigen i Ukraina og blokkdannelsene i verden skjerpes betraktelig. Da vil det være Kina og Russland på den ene siden og Vesten og Ukraina på den andre.

Besøket i Kyiv har derfor en tydelig beskjed til både Putin og Xi Jinping:

USA, og med det Vesten, har ingen planer om å gi seg. Og de tenker langsiktig. Det er kanskje mindre politiske uenigheter på hjemmebane, men dette er et strategisk viktig område for oss også.

President Volodymyr Zelenskyj mottok Joe Biden sammen med sin ektefelle Olena Zelenska foran presidentpalasset i Kyiv. Foto: Evan Vucci / AP

Joe Biden er ikke den første vestlige statslederen som besøker Ukraina. Både Emmanuel Macron, Olaf Scholz og Jonas Gahr Støre kom før ham, men Biden er den aller mektigste.

Det er likevel interessant å merke seg at det er vestlige statsledere som har besøkt Kyiv. Natos ellers så aktive generalsekretær, Jens Stoltenberg, har holdt seg unna.

Grunnen er at statsledernes besøk signaliserer vilje om samarbeid med og støtte til Ukraina fra ett land til et annet.

Et besøk fra Stoltenberg ville derimot ha sagt noe om et mulig ukrainsk medlemskap i Nato, og dermed en direkte konfrontasjon med de russiske styrkene.

Besøket i Kyiv har en tydelig beskjed til Vladimir Putin og Xi Jinping: USA, og med det Vesten, har ingen planer om å gi seg.

Likevel, når Biden nå har vært er Kyiv sier han indirekte at de ikke kan la byen falle, at det også vil være et amerikansk nederlag.

Det var derfor et høyst uvanlig besøk, som ble holdt godt skjult like inntil morgentimene i dag.

Biden ankom slik hans europeiske kolleger har gjort det før ham, med tog. Vi er ellers vant til å se amerikanske presidenter gå ned trappen fra det veldige amerikanske presidentflyet.

Sjansen for at et missil, enten på avveier eller villet, skulle treffe flyet ble tydeligvis vurdert som såpass stor at Biden måtte reise langs landjorda.

Konsekvensene av et nedskutt amerikansk presidentfly ville jo vært katastrofale.

Det var også et annerledes sikkerhetsopplegg. Når Bidens forgjengere har vært i byer som Kabul eller Bagdad, har store amerikanske militære styrker beredt grunnen og passet på. Denne gangen måtte de klare seg uten den amerikanske hærens logistikk i et krigsområde.

Det er ikke hverdagskost å se en amerikansk president i en by der luftvernsirenen går, og det var nok mange som trakk et lettelsens sukk da Biden og hans følge kom seg trygt ut av landet.

Bare det at de har holdt ut og i dag kunne ta imot den amerikanske presidenten som herrer i egen hovedstad er en ukrainsk seier.

Besøket etterlater seg ingen teatrale øyeblikk. Lik det tidligere president Ronald Reagan skapte i sin tale i den da delte byen Berlin mot slutten av Den kalde krigen.

Han sa med adresse Moskva og daværende leder Mikhail Gorbatsjov: «Riv ned den muren!»

Biden i Kyiv handlet mer om bildene, som om tilstedeværelsen i seg selv var dramatisk nok.

Det kan være det ble sagt mer spennende ting bak lukkede dører, men kanskje trengte ikke Ukraina dramatiske gester eller stor ord, men heller det de fikk:

Et stille og symboltungt signal om langvarig støtte.