Jensen har gitt et bedre inntrykk

Selv om Eirik Jensen har kommet bedre ut i denne runden, utløser forklaringen hans nemlig nye spørsmål.

Gjennom 11 rettsdager har det utspilt seg en duell i sal 250 – mellom Eirik Jensen og Spesialenhetens sjef Jan-Egil Presthus. Det blir opp til juryen å avgjøre hvem som gikk seirende ut.

Det er ingen tvil om at Jensen har gjort en bedre figur i denne ankesaken enn han gjorde i tingretten. Han sa før saken startet at han «hadde gjort hjemmeleksa denne gangen», samtidig som advokatene hans varslet «et mer offensivt forsvar». Mange vil mene at begge deler har slått til.

Til forskjell fra sist valgte Jensen denne gang å stå i vitneboksen under hele utspørringen.

En ting er den fysiske fremtoningen her i lagmannsretten. Til forskjell fra sist valgte Jensen denne gang å stå i vitneboksen under hele utspørringen. Mye kan tyde på at det var et lurt valg.

Han har fremstått mer offensivt, tidvis har han grepet ordet før aktor har rukket å snakke ferdig, og han har gitt tydelig uttrykk for det når han har vært misfornøyd med spørsmålene. I tingretten ble forklaringen hans oppfattet som mangelfull, det var mye han ikke husket, og han fremstod irritabel og motvillig. Inntrykket har vært et litt annet nå.

Bedre hukommelse

Eirik Jensen har gjentatte ganger fremhevet hvor mye bedre forberedt han har vært foran denne ankesaken. Han sier han har brukt hele det siste året på å lese dokumenter, og at hukommelsen dermed har kommet gradvis tilbake. Særlig gjelder dette det såkalte «blomsterspråket», altså de mange hundre tekstmeldingene som i årevis ble sendt mellom Cappelen og Jensen.

Så hva med innholdet i det han har forklart? Påtalemyndigheten mener mange av tekstmeldingene beviser et kriminelt samarbeid, og at politimannen varslet hasjsmugleren om at kysten var klar.

Det er fortsatt elementer i Eirik Jensens forklaring som ikke gir mening.

Jensen hevder at disse meldingene kan forklares med Gjermund Cappelens påståtte rolle som informant eller kilde for politiet. Og de fleste av svarene hans har derfor relatert seg til det. Han har faktisk støttet seg til denne forklaringen i mye større grad enn i tingretten. Deler av forklaringen er det vanskelig for pressen å ettergå, ettersom dørene har vært lukket når detaljene har kommet på bordet.

Noe har vi likevel fått vite. Og det utløser kanskje nye spørsmål. Jensen har for eksempel holdt fast på beskrivelsen av Cappelen som en av Oslo-politiets viktigste informanter. Men hvorfor var det da så å si ingen på politihuset som visste om han?

Det ville også aktor ha svar på under utspørringens siste del i dag. Han viste til en artikkel i Aftenposten i januar 2014, om pågripelsen av en narkoinvestor i Bærum.

-Forstod du at det var Cappelen, ville Presthus vite. – Ja, svarte Jensen. – Foretok du deg noe? – Ingenting. – Du har kalt han etterkrigstidens beste informant her i retten, tok du kontakt med noen av dine overordnede når du skjønte at han var tatt? – Nei. De som hjelper politiet, men som driter seg ut, de må ta konsekvensene av det. Jeg foretok meg ingenting, og har ikke hatt interesse av å gjøre noe.

Hvorfor varslet ikke Jensen?

Dette er ganske sikkert et tema Spesialenheten vil komme tilbake til i prosedyren. For hvis det var slik at Cappelen helt frem til pågripelsen forsynte Jensen med informasjon om personer og hendelser i kriminelle miljøer, hvorfor ble ikke politiledelsen varslet da han var tatt? Jensen er ikke tiltalt for brudd på informantinstruksen, og han har i retten vedgått at han har brutt de fleste av reglene for informantbehandling når det gjelder Cappelen. Men hvorfor? Det har vi ikke fått noe fullgodt svar på.

Det er fortsatt et sentralt spørsmål i denne saken; hvor er det blitt av alle pengene?

Og det er fortsatt elementer i Eirik Jensens forklaring som ikke gir mening. Mange av svarene han har gitt har vært lange og ordrike, men uten at de egentlig har hatt noen logikk. Men denne gangen har han i alle fall svart på de fleste spørsmålene, det er bare unntaksvis vi har hørt «det vet jeg ikke», eller «det kan jeg ikke forklare»

Det var statsadvokat Lars-Erik Alfheim som avsluttet utspørringen på vegne av aktoratet. Han ville ha den tidligere politimannens vurdering av mengden hasj som Gjermund Cappelen hevder han har smuglet inn.

Ifølge den selverklærte narkoinvestoren er det snakk om nærmere 17 tonn. – Jeg har en oppfatning av at veldig mye ikke stemmer. Det er lett å komme med påstander om innførsler slik han har gjort, det er helt umulig å kontrollere det. Det blir litt sånn Thomas Quick over det, det kan ikke bevises, svarte Jensen.

Og la til: – Men hvis jeg skulle ha vært så involvert burde jeg hatt mye mer detaljkunnskap, ellers hadde han jo lurt meg for masse penger.

Der fikk han kanskje inn et poeng til slutt. For det er fortsatt et sentralt spørsmål i denne saken; hvor er det blitt av alle pengene?