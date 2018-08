Jeg velger meg august

«I den det gamle faller. I den det nye får feste. Det volder litt rabalder. Dog ferie er ei det beste, men at man vil noe»

Bjørnstjerne Bjørnsons valg falt på april. Lovnaden om vår, der det nye kunne spire og gro, med forventninger om alt som lå i vente. I april ble sommeren til. Nå er sommeren snart et tilbakelagt kapittel. Det er endelig august.

August er måneden hvor tusenvis av barn og ungdommer på nytt, eller for alle første gang, gjør seg klare for et forestående skoleår. De gjør seg klare til en ny start med nye muligheter og nye forventninger.

Det er barn som for første gang i livet vil kunne kalle seg ”skoleelev”. Det er barn som i løpet av sommeren har tatt statusen ”ungdom” og skal ta et nytt steg i livet.

Det er barn som møter nye skoler, barn som møter nye medelever og gamle venner. Det er barn som møter ukjente lærere, og barn som møter kjente lærere. August markerer starten på alle hverdagene som bidrar til barn og unges læring, utvikling og danning i skolen. Dette gjør august til den fineste måneden i året.

Mulighetsmåneden

Skolestart er en tid med et enormt mulighetsrom for oss som arbeider i skolen. Det gamle har falt. Det nye får feste. Det kan betegnes som en vakuumtilstand, som venter på å bli fylt, forhåpentligvis med positive opplevelser, nysgjerrighet og håp.

Rollene som hadde blitt tatt og tildelt forrige skoleår, har ikke like godt tak lenger. Læringsmiljøet er i en tilstand av sterk omskiftning. Elever som tidligere hadde mistet alt lyset i øynene, elever som hadde gitt opp, vil kunne gå med lettere steg tilbake til rutiner, tilbake til hverdagen, og kanskje viktigst, tilbake til venner.

Dette gjelder selvsagt ikke alle, og flere vil kunne oppleve skolens hverdag som tung og krevende, men dette gir oss lærere en mulighet. En mulighet til å tenne lyset i øynene hos elevene våre.

August byr på mulighetsrommet til å skape en kultur for undring, nysgjerrighet og læringsglede.

Lyset i øynene

Den newzealandske forskeren John Hattie har etter hvert blitt et navn som for noen kanskje nevnes til det kjedsommelige i debatter om skole og utdanning. Med boken ”Visible Learning” hevder enkelte at forskningen til Hattie kan presentere en oppskrift på en god skole eller på god undervisning.

Dette virker heller fåfengt, men Hattie presenterer det som kan være et spennende sett med ingredienser når han redegjør for hvilke sterke påvirkninger som barn og unge bringer med seg til skolen. Han presenterer at barns åpenhet for nye erfaringer og troen på at det er verdifullt å engasjere seg i læring vil være av avgjørende betydning for elevens utbytte i skolen.

August byr på mulighetsrommet til å skape en kultur for undring, nysgjerrighet og læringsglede. Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Dette kan betraktes som på hvilken måte barn og unge erfarer skolen som meningsfull, engasjerende og aktuell, og i hvilken grad de opplever de positive læringsfølelsene glede, interesse og stolthet. Det handler med andre ord om hvorvidt lyset i øynene er tent eller slukket.

Et miljø med læringsglede

August gir meg som lærer en gylden mulighet. Jeg blir gitt muligheten til å skape et fundament. Mulighetsrommet i august, hvor stegene er lettere, hvor lyset skimtes i øynene, gjør det mulig å forsterke følelsen av meningsfullhet og engasjement. Jeg blir gitt muligheten til å bidra til et læringsmiljø hvor elevenes erfaringer og opplevelser anses som verdifulle.

Premissene kan legges for et læringsmiljø som fremhever nysgjerrighet og læringsglede. Jeg kan stille høye forventninger og signalisere en kultur for læring, hvor det å gjøre feil er ønskelig og et signifikant tegn på utvikling.

Vakuumtilstanden som følger med august gjør at jeg kan starte prosessen med å skape et læringsmiljø preget av undring og nysgjerrighet som åpner opp for nye erfaringer, og hvor det anses som verdifullt å engasjere seg i læring.

En lærer kan ikke tilsette elevers åpenhet for nye erfaringer og troen på at det vil være meningsfullt å delta i ulike læringsarbeid på samme måte som det tilsettes ingredienser i en matrett, men det kan kultiveres og støttes.

Å utvikle engasjement og motivasjon er et kontinuerlig arbeid i skolen. Dette arbeidet realiseres ikke i august alene, men skolestart representerer en gylden mulighet til å gi ideene feste.

August markerer det nye

August er den fineste måneden i året. Måneden hvor vi lærere blir gitt muligheten til åpne elevene for nye erfaringer. Erfaringer som kan bidra til at små mennesker får muligheter til store fremtider.

August markerer på nytt starten for alle hverdagene som tilsynelatende ikke betyr noen ting, men som til syvende og sist viser seg å bety alt. I august blir skoleåret til. Jeg velger meg august.

God skolestart!