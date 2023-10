Jeg er ufør og vil ut i jobb

Tonje Brenna sa til NRK at hun mener at venstresiden er altfor opptatt av å øke stønader framfor å finne måter å få uføre til å jobbe – litt – eller mye mer – hvis de får noe hjelp.

Jeg har vært uføretrygdet siden jeg var 18 år gammel. Jeg støtter Brennas intensjon, men etterlyser flere tiltak. Det må dessuten gå an å både øke stønadene og hjelpe de som vil ut i jobb. For til tross for at trygdene øker, øker de ikke i takt med prisveksten.

Jeg vil ut i jobb, så jeg ønsker at Tonje Brenna spisser ørene for det neste jeg har å si.

«Jeg burde faktisk vært i en fulltidsjobb nå!»

Jeg havnet på Nav fordi jeg har autisme og ADHD, og de rundt meg mente at en fast inntekt fra Nav var den beste framgangsmåten for å sikre en inntekt.

Jeg har derfor ikke hatt en eneste fulltidsjobb i hele mitt liv. Alt jeg har gjort er ulike «strøjobber» som å jobbe frivillig i organisasjoner og noe skribentvirksomhet.

Jeg har heller aldri gått over beløpet uføretrygdede kan tjene ved siden av trygden. Det turte jeg ikke. For det var mer jobb enn det var verdt.

I perioder var jeg derfor isolert i en kommunal leilighet i Porsgrunn kommune. Dagene mine gikk med til å spille dataspill, strømme filmer og serier, diskutere på Facebook og rote rundt på internetts mørke og dunkle steder.

«Ikke alle har ressursene som kreves for å stå i papirmølla til NAV.»

Hverdagen min føltes fullstendig meningsløs og livet mitt hadde ingen mening utover å holde meg i live. Jeg opplevde ofte mørke tanker og følte på et ufattelig sinne mot samfunnet som hadde satt meg i denne situasjonen.

Jeg fikk gode karakterer da jeg tok opp fag på voksenopplæringen på Skien Videregående Skole, men de tilbyr kun generell, men ikke full studiekompetanse. Jeg var derfor avhengig av å oppfylle 23/5 regelen. Jobbe eller gå på skole i fem år.

Årene på ordinær VGS telte ikke fordi jeg ikke fikk karakterer, og jobb klarte jeg ikke å få. Å ta opp fag som privatist var for dyrt. Derfor ble jeg sittende stille til jeg var 27 år.

«Hverdagen min føltes fullstendig meningsløs.»

I 2017 kom jeg inn på Universitetet i Oslo, og i 2020 fullført jeg en bachelorgrad i nordiske studier. I sommer fullførte jeg en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon med gode nok karakterer til å ta en doktorgrad.

Før vi fortsetter: Ja, du kan være uføretrygdet og studere på fulltid. Jeg sjekket med Nav før jeg begynte å studere.

Jeg har ikke kvalitetene man vanligvis forbinder med en person på uføretrygd. En person som meg er vanligvis i full jobb og er godt betalt. Jeg er helt enig. Jeg burde faktisk vært i en fulltidsjobb nå!

Så hvorfor er jeg ikke det? Jo, fordi hvis man har vært utenfor arbeidsmarkedet så lenge som jeg har, er det vanskelig å komme inn i det. I tillegg er det mye med Nav-systemet som stikker kjepper i hjulene for uføre som vil jobbe.

«Jeg havnet på Nav fordi jeg har autisme og ADHD.»

Rapporteringssystemet er til tider uoversiktlig og ugjennomtrengelig. Ja, selv for en høyt utdanna person som meg. Tenk hvordan det er for uføre som ikke har like høy utdannelse som meg? Ikke alle har ressursene som kreves for å stå i papirmølla til Nav.

Det finnes ikke en plan for dem som har stått utenfor arbeidsmarkedet hele livet. Nav har i realiteten ingen rammeverk for uføre som ikke ønsker å være uføre lenger. Derfor mangler jeg kompetansen til å finne en jobb og forstå min egen verdi på arbeidsmarkedet.

Hvis jeg fikk meg jobb sent på året og tjente over 47.448 kr (som er grunnbeløpet i år) ville jeg mest sannsynlig båtte betale tilbake trygda. Men de pengene er allerede brukt til å betale husleie og andre utgifter.

Å nulle ut uføretrygden i forveien er uproblematisk, men hva om du tjente mer enn du hadde tenkt? Hva om en uføretrygdet person som vil ut av uføretrygd, ikke klarer å få fulltidsjobb før andre halvdel av året og ender med å tjene så mye at de må begynne å betale tilbake penger de ikke har lenger? Det er dyrt å leve for tiden.

Nav stikker kjepper i hjulene for uføre som vil jobbe.»

Å få jobb og inntekt er dessuten en veldig uforutsigbar prosess. Jeg kan ikke vite om jeg får meg jobb, fordi jeg har så mange hull i CV-en etter lang tid utenfor arbeidsmarkedet. Når jeg eventuelt får en jobb, vet jeg ikke hvor mye jeg vil få betalt for den.

Jeg kan som sagt ikke rapportere noe før jeg vet det.

Jeg kan bare gjette meg fram til en mulig lønn. Det syns jeg er en skummel og kronglete barriere å komme over. Derfor tror jeg Tonje Brenna bør tenkte på måter uføre kan komme seg forbi disse hindrene.



Hvis AS Norge ønsker å få flere uføre ut i arbeid, må staten tilrettelegge for en mykere overgang for de av oss som aldri har vært ute i arbeidsmarkedet. Ellers vil uføre med faktisk arbeidsevne mest sannsynlig ikke klare å utnytte arbeidskapasiteten sin.