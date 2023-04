Jakten på godfølelsen

Mia baker boller og deler ut på dugnaden i borettslaget. Fiskeren Hans er frivillig hos Røde Kors de periodene han ikke er på havet. Kari organiserer klesmottak for ukrainske flyktninger. Gamle Hilda får ukentlig hjelp av tenåringen Stian med snømåking, gressklipping og henting av post.

Selvsagt? Absolutt ikke – men nødvendig? Ja!

Det å ha overskudd til å gi omsorg føles godt. Det er å vite at du gjør en forskjell. Bare litt av denne typen viktig arbeid for sosial bærekraft på grunnplanet telles i statsbudsjetter og sånn. Men for noen redder det dagen, uka, året – og for dem teller det.

Vi må ta økende ansvar for egen velferd.

Kanskje er summen av Stians mange små handlinger det som gjør Hilda trygg nok til å fortsatt bo hjemme?

Slike små og store handlinger som ingen har pålagt noen, som gjøres av eget initiativ og gode vilje, trengs spesielt når mange kaller det vi lever i for «dårligere tider». FNs World Happiness Report slår fast at vi blir lykkeligere hvis vi ser hverandre og tar vare på hverandre når det røyner på. Å gjøre gode gjerninger skaper samhold, og er en vei til egen lykke. Dette er et av få punkt den såkalte lykkeforskningen er enig om.

Men samtidig: Den tida og det rommet slikt omsorgsoverskudd krever, må vi hegne om. For verden blir stadig travlere.

Tidsbruksundersøkelser fra Norge og Storbritannia viser at aldersgruppen 25–44 år er mest presset på tid. De skal gjøre karriere og trygge økonomien, stifte og drifte en familie, delta på et utall aktiviteter. Denne gruppa er så opptatt med å få hverdagen til å gå opp, at de knapt har tid til å fylle egne basisbehov. Og ikke alle har en Stian eller Mia i nabohuset.

Det er på tide å gi hjelpemuskelen litt trening.

Nordmenn er nå de minst lykkelige i Norden. Utfordringene kan knyttes til tøffere økonomiske tider, økt usikkerhet i arbeidslivet, økt ulikhet mellom folk, mer ensomhet og pessimisme blant unge.

Vi lever dessuten i et overdigitalisert samfunn. Det gjør noe med hvordan vi møtes ansikt-til-ansikt, hvor trent vi blir i å se hverandres hverdagsutfordringer. Digital kultur og selvhjelpslitteratur fokuserer mye på individuell suksess og mestring. Men individualismen er ikke riktig utgangspunkt for å skape et samfunn hvor vi tar vare på hverandre. Det er på tide å gi hjelpemuskelen litt trening.

Nordmenn er nå de minst lykkelige i Norden.

Hva med å se på nabolaget som akkurat det: et lag som skal bygges. Alle som kjenner at dette ordet – omsorgsoverskudd – gir gjenklang i dem selv, kan utgjøre en forskjell. Det er gratis, og samtidig dyrebart – for det merkes hvis det forsvinner.

Et lovbestemt krav om omsorgsfull hjelp fra det offentlige er ingen garanti for at det er ressurser nok til alle. Ingen lov har så langt gitt døgnet flere timer. Utbrenthet blant helsepersonell er velkjent, og et symptom er at evnen til omsorg svekkes.

Omsorgsoverskudd kan ikke hentes på materiallageret når det skorter. Pårørende med omsorgsoverskudd er en uunnværlig ressurs, hvis de fins. Men også de går tom dersom ingen bidrar til påfyll.

Vi blir lykkeligere hvis vi ser hverandre og tar vare på hverandre når det røyner på.

Varsel fra politisk hold om mindre penger til helse, omsorg og velferd i årene fram mot 2060 betyr at vi må ta økende ansvar for egen velferd. Da blir de store og små håndsrekningene vi kan gi hverandre viktige. Vi tvinges mot et veivalg mellom to ulike forståelser: At den enkelte alene får mer ansvar for egen velferd. Eller at vi som et fellesskap får mer ansvar for hverandres. De to scenarioene er vidt forskjellige – og det er liten tvil om hvilket som gir lavest skuldre og jevnest puls.

Regnestykket er som følger: Omsorgsoverskudd styrker fellesskapet. Det gir bedre tid – ikke bare mer tid men også hyggeligere tid. Det gir helt avgjørende avlastning i utrolig mange former, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men det fordrer at vi tar oss tid til hverandre og evner å se hverandre.

I disse dager jobber norske kommuner med å lage mål for sosial bærekraft. At man odler hjelpsomhet i lokalsamfunnet bør være et slikt mål.

Da fordres to ting: 1) At hver enkelt av oss pusser de «sosiale brillene», og øver oss på å se hvor og hvordan vi kan bidra. 2) At en del av hjelperessursene settes bedre i system og at de tiltakene som finnes løftes bedre fram. Sånn at det for hver ny Hilda som trenger å få måket innkjørselen, finnes en ny Stian der, som kan hjelpe.

Veien til lykke finnes, men kanskje ikke der du tror.

Omsorgen for hverandre løser ikke alle problemene helsevesenet og samfunnet står ovenfor. Men hver gang vi velger å se hverandre, hver gang vi hoster opp mot til å bry oss, bidrar vi til tryggere og rausere lokalsamfunn.

For av og til er de små handlingene de største – eller sagt med filosofen K.E. Løgstrup: «Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde noe av dette menneskets liv i sine hender». Så Stian redder dagen for Hilda, og opplever samtidig mening og fellesskap i sin egen hverdag.