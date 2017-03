Is, musikk og politikk, baby!

Guttorm Andreasen er fast musikkspaltist i Ytring på radio og nett.

En hel verden sitter akkurat nå ikke og følger med på en gigantisk naturhendelse. Det var annerledes da Mannen i Romsdal ikke falt. Men på et iskaldt kontinent langt, langt borte står aktuelle og symbolske hendelser i tett iskø.

Vi skal til Antarktis. Til Vest-Sydpolen, hvor det er stordrama i real time på Larsen C, verdens fjerde største brehylle. En brehylle er en monsterisklump som ligger på land og strekker seg ut mot havet. Brehyllen er like stor som Finnmark, og er et kjent område for nordmenn.

Larsen C er oppkalt etter den legendariske hvalfangeren og oppdageren Carl Anton Larsen fra Tjølling. I 1893 var han den første i verden som gikk på ski på Sydpolen. Området han gikk i ble oppkalt etter ham.

Det blir varmere. Is smelter. Havet stiger. Man har visst at brehyllen kan sprekke men dette er et område hvor man liksom ikke går forbi hvert år. Det skjer ikke så mye på Vest-Sydpolen. Men nå er det en sprekk der som er over 180 km lang, og den vokser hver dag. Den er en mil bred. Lyden av verdens største issprekk er sikkert en vidunderlig lyd. Når Larsen C faller i havet anslår noen forskere at verdenshavene kan stige med ti centimeter.

Det første Donald Trump gjorde som president var å melde USA ut av verden og nekte andre å reise inn.

Antarktis er tung geopolitikk. En rekke land er så å si enige om å være ganske uenige og mange mener de har et krav på en del av verdens mest ubebodde kontinent. Hvis man vil gå inn i metaforleken så er Sydpolen og Larsen C så midt i politikk-blinken.

Her har vi et kontinent med mange land og noen biter vil rive seg løs fra de andre. Denne uka har Storbritannias statsminister Theresa May satt en dato for å melde landet ut av Europa, og med det vil Skottland melde seg ut av Storbritannia. Nederland valgte denne uka mest sannsynlig å bli hengende en liten stund til. Snart er det valg i Frankrike, senere i år i Tyskland, begge har permanent bosatte forskningsstasjoner på Sydpolen.

Og er det egentlig tilfeldig at de første bildene av monstersprekken dukket opp 10. november i fjor, to dager etter presidentvalget i Amerika? Det første Donald Trump gjorde som president var å melde USA ut av verden og nekte andre å reise inn.

Men tenk litt motsatt, da. Når var sist verden ordentlig åpnet seg opp, slo seg sammen, delte og utvidet? I hvert fall på slutten av 1989 og begynnelsen av 1990. Muren ble revet i Berlin, Øst-Europa falt, Nelson Mandela ble løslatt fra fengsel, apartheid ble avviklet. Og så ga Robert Matthew Van Winkle fra Dallas, Texas, ut sitt debutalbum.

Vi i radio elsker god aproposmusikk. Musikk som hjelper oss å fortelle deg den historien vi forteller. Og selv om Pink Floyds «Money» burde vært forbudt så kan aproposmusikk være helt nydelig.

Van Winkle, bedre kjent som Vanilla Ice, slapp sin suverent aller største hit i 1989. «Ice Ice Baby» er lyden av en litt uskyldig verden som en gang var, basert på en basslinje laget, mest sannsynlig, av David Bowie, samplet fra superhiten «Under pressure» med Bowie og Queen. For noen uker siden dominerte David Bowie Brit Awards i Storbritannia.

Så følg med på Larsen C, du også. Alt går i store og små sirkler, hele tiden. Issirkler.

Guttorm Andreasen er musikkjournalist, konferansier, DJ med mange års fartstid som programleder i NRK og fast musikkspaltist i Ytring. Hver uke kobler våre faste spaltister musikk med politikk og aktualiteter i Ytring på P2 søndag kl. 11.