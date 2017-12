Inviter til mobilfri nyttårsfest!

Kjære ungdommer, ta privatlivet tilbake!

Merk mobiltelefonen med navn og legg den igjen i entreen når du kommer på fest. Hvis du må sjekke meldinger, gjør det i gangen og legg igjen mobilen når du går tilbake til festen.

Dette rådet er ikke fjernt. Forsakelse av mobiltelefonen er vanlig i arbeidslivet for å verne informasjon. Samme praksis kan man ha privat. En vert kan simpelthen bestemme at festen skal være mobilfri.

Privatliv gir trygghet for personlig utfoldelse.

Sprer intimbilder

Rettens kvern maler langsomt, men de omfattende krenkelsene som begås med bruk av mobiltelefonen som fotoapparat og offentlig spredningskanal begynner omsider å vises i domspraksis. Her er noen eksempler:

Gutt 18 år dømt til 90 dager fengsel for å ha fotografert et par som hadde samleie på badet, og lagt bildene opp på Snapchats MyStory (han var da 17 år). Bildene ble umiddelbart viderespredt, og spredningen fortsatte i de påfølgende ukene.

Gutt 16 år tok bilde under skjørtet til en jevnaldrende pike som var svært alkoholpåvirket. To andre gutter holdt tungene frem og gjorde obskøne fingerbevegelser under skjørtet. Underlivet hennes var delvis synlig. Bildene ble spredt på sosiale medier. Retten mente at fotograferingen var å regne som straffbar hensynsløs atferd.

Snapchatbilder ulovlig lekket fra en server og spredt på internett. 22-åring dømt til fengsel i 90 dager for å ha lastet ned og viderespredt bildene (han var da 20 år). Ca 200 av jentene på bildene (i 18-årsalderen) var identifisert med navn og adresse.

Fri fra sosial fordømmelse

Kjære ungdommer, har dere tenkt over begrunnelsen for at privatliv er en grunnleggende menneskerett? Privatliv gir rett til å være i fred også når man er sammen med andre. Privatliv fordrer gjensidig respekt. Privatliv gir trygghet for personlig utfoldelse. Det sikrer at man kan prøve og feile, uten risiko for omfattende sosial fordømmelse. Det gir trygghet for å kunne eksperimentere, blant annet for å avklare sin seksuelle identitet. Privatliv gir rom for personlighetsutvikling, ideelt slik at man på sikt lykkes med å forene levesett og personlig verdigrunnlag.

En pike skal kunne drikke seg full uten at noen fotograferer under skjørtet hennes.

Respektløs fotografering og spredning av bilder fjerner tryggheten i det private rom. En pike skal kunne drikke seg full uten at noen fotograferer under skjørtet hennes. En gutt skal kunne bli dårlig uten at noen tar en video når han ligger med hodet nedi toalettet.

Gutten som ble straffet for bildene av paret på badet, sa til Aftenposten at det «det var først da jeg ble dømt, at det gikk opp for folk i vennekretsen min at det var straffbart». Uttalelsen avslører en stor mangel i ungdoms verdigrunnlag. Straff er statens ytterste maktmiddel mot individet. Medborgernes krav på respekt setter grenser langt før det straffbare. I dagens sjargong synes ordet «respekt» å ha blitt erstattet med uttrykket «ikke greit». Når man vet at det ikke er greit å ta bildet, skal man ikke ta det. Så enkelt er det.

Privatliv er en så viktig rettighet at den beskyttes av Grunnloven.

Beskyttet av Grunnloven

Privatliv er en så viktig rettighet at den beskyttes av Grunnloven (paragraf 102: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv»). Vernet effektiviseres blant annet av straffebud som slår ned på hensynsløs atferd, offentliggjøring av privat informasjon og av personfoto. Det betyr at fotografering som er for nærgående og respektløst er straffbart. Det samme gjelder spredningen av bildene. Dessuten er det straffbart heleri å laste ned eller ha annen befatning med bilder man burde forstått at er tatt eller spredt ulovlig.

Men først og fremst er det respektløst og krenkende. Derfor følgende oppfordring:

Inviter til mobilfri nyttårsfest!

