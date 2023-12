Unge Høyre-leder Ola Svenneby og jeg står på forskjellig side i politikken. Han stemmer på Høyre, jeg velger Arbeiderpartiet.

På ett punkt er jeg likevel enig med Svenneby: At framveksten av høyre-ekstreme partier i Europa utgjør en eksistensiell trussel mot vår demokratiske styreform. Vi står i fare for å miste det liberale demokratiet – eller som jeg ville sagt, sosialdemokratiet – til autoritære bevegelser.

«Sosialister og sosialdemokrater bør bekymre seg for innvandringens skyggesider.»

Denne politiske dreiningen skjer i svært mange land: Nederland, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Østerrike, Frankrike, Spania, Italia og Sverige. Demokratiet er også i tilbakegang på de fleste andre kontinenter. For første gang på 20 år er det nå flere diktaturer enn demokratier i verden.

To av verdens mektigste nasjoner – Russland og Kina – er beinharde diktaturer. Og vinner Trump presidentvalget til neste år, står vi trolig foran en rask autoritær utvikling også i USA.

Kapitaleierne tjener på innvandring

Som NRK-korrespondent i USA har jeg sett denne utviklingen på nært hold. Først og fremst er det den amerikanske arbeiderklassen som har beveget seg i autoritær retning, drevet fram av økte priser og levekostnader, nedlagte fabrikker og tap av arbeid – og av innvandring.

På ingen andre politiske områder har Donald Trump fått så stor respons som i spørsmålet om innvandring. Hans slagord «Bygg muren» langs den sørlige grensen mot Mexico resonnerer godt i den amerikanske arbeiderklassen.

Kapitaleierne derimot, tjener på den ukontrollerte innvandringen. De tilbyr lave lønninger, og dersom arbeiderne ikke godtar satsene, finnes det en kø av nyankomne som vil akseptere vilkårene.

«Så hva sier dere i Rødt, SV og Arbeiderpartiet?»

Det samme skjer i Europa, og også i Norge. Særlig i bransjer med mange innvandrere er det ofte uregulerte lønninger og lav fagforeningsgrad.

I Sverige har vi også sett at stor innvandring fra klanbaserte samfunn har ført til omfattende narkotikakriminalitet og voldsbruk, men også en sterkt økende velferdskriminalitet. På sikt vil det bli vanskelig å opprettholde et godt finansiert og velfungerende velferdssamfunn med en så stor innvandring av lavt utdannete fra klansamfunn, som Sverige har hatt.

Økt innvandring kan gi en fattig underklasse og et hardere klassesamfunn. Den utviklingen er allerede i gang i mange europeiske land.

Trusselen fra ytre høyre

Den aller største trusselen mot vår demokratiske styreform kommer likevel fra reaksjonene på den store innvandringen. Som Svenneby skriver: «I flere land har skepsis mot en slik politikk blitt undertrykket. Konsekvensen er at når innvandringssaken igjen blir avgjørende, ser velgerne til partiene som har adressert velgernes bekymringer.»

«Mange føler at politikerne har invitert inn store befolkningsgrupper uten å spørre velgerne.»

I økende grad har arbeiderklassen vendt seg vekk fra sosialister og sosialdemokrater, og søkt seg til autoritære ytre-høyre partier. Ikke nødvendigvis fordi de ønsker en autoritær samfunnsutvikling, men fordi slike partier er de som klarest adresserer innvandringens skyggesider. Mange føler at politikerne har invitert inn store befolkningsgrupper uten å spørre velgerne.

Det er et paradoks at det er en liberalkonservativ, som Ola Svenneby, som nå reiser denne debatten, blant våre politikere. Det burde ha vært representanter for Rødt, SV eller Arbeiderpartiet. Partier som hevder å stå på arbeiderklassens side.

Jeg tror ikke Svennebys moderparti Høyre og partiets leder Erna Solberg kommer til å ta hans advarsler så alvorlig at de vil endre politikk. Dessuten klarer de fleste høyrevelgere fint å skjerme seg mot innvandringens skyggesider, både i arbeidslivet og i boligmarkedet.

«Som NRK-korrespondent i USA har jeg sett denne utviklingen på nært hold.»

Sosialister og sosialdemokrater må ta opp denne hansken. Både med å formulere klare standpunkter til hvordan man ønsker å regulere innvandringen, men også med tiltak mot innvandringens skyggesider i arbeidslivet og kriminaliteten mot velferdssamfunnet – slik vi har sett den utvikle seg i Sverige. Sosialister og sosialdemokrater bør bekymre seg for innvandringens skyggesider.

Hvis vi ønsker å unngå en autoritær og antidemokratisk utvikling i Norge – slik vi nå ser i store deler av Europa – så nytter det ikke å starte denne diskusjonen når problemene har overveldet oss og venstresidens partier er i et lite mindretall. Arbeiderpartiet har allerede hatt en så stor tilbakegang at det bør bekymre alle sosialister og sosialdemokrater.

Så hva sier dere i Rødt, SV og Arbeiderpartiet? Er det på tide å støtte Svenneby og ta hans bekymringer på alvor?

LES OGSÅ: