Ingen fettskam på våre skjermer

TV-programmet «16 ukers helvete» hadde premiere på TVNorge og Discovery+ på mandag. Det har ikke gått upåaktet hen.

Influencer Linnéa Myhre tok mandag til Twitter og kalte programmet det jævligste hun har sett, hun etterlyser mer folkeopplysning og påstår at slanking ikke virker.

Aftenpostens Ingeborg Senneset sier til NRK at programmet befester at folk med overvekt skal «skamme seg, skjerpe seg og fikse det». TV-student Juni Hoem hevder i VG at programmet oppfordrer seere til er å trene og sulte vekk skam og selvforakt.

Vi er uenige, men er glade for at programmet skaper debatt. Temaet programmet tar opp, er nemlig viktig.

Dette er ikke et regime deltakerne skal følge for alltid.

«16 ukers helvete» følger seks kjendiser mens de gjennomgår et trenings- og kostholdsopplegg utarbeidet av eksperter på feltene, og de følges opp av Martin Johnsrud Sundby og ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm.

Målet er å kickstarte en varig livsstilsendring. Fokus i programmet er ikke på utseende, men på å oppnå en sunnere og sterkere kropp. For mange av deltakerne innebærer det også en lettere kropp.

Allerede i tittel gis seerne en tydelig beskjed om at dette ikke er et regime deltakerne skal følge for alltid. De 16 ukene er starten på en varig livsstilsendring. Det er beinhardt, selv for topp motiverte kjendiser med kamera på slep.

I de to episodene som hittil er tilgjengelig på Discovery+ får seerne innblikk i noen av helseutfordringer deltakerne står overfor. Farlig høyt kolesterol, diabetes, hjerteproblemer, og problemer med rygg og knær er blant dem. Noen av tilfellene krever medisinering.

Den enkeltes motivasjon for deltakelse i programmet spenner fra å få overskudd og energi til barna, til å bli kvitt vondter og kunne kutte ut medisiner. Programserien følger progresjonen deres.

Overvekt og fedme kan være svært helseskadelig, og vektreduksjon kan bidra til bedre helse!

Det er mange grep vi kunne tatt i programmet. Vi kunne hatt en større del folkeopplysning, guidet seerne i jungelen av dietter og opplegg, vi kunne hatt med psykolog, vi kunne vært enda klarere på at det er mange veier til Rom, vi kunne valgt tynnere kjendiser.

Det skorter ikke på innspill fra kommentatoriet. Det er også mange andre programmer vi kunne laget om både helse, slanking, spiseforstyrrelser, trening, kosthold og bakenforliggende årsaker til at folk har det som de har det.

Vi lagde «16 ukers helvete», og det skaper debatt.

Men et faktum vi ikke kommer utenom, uansett hvilke grep vi hadde tatt og hvilket program vi hadde sendt, er følgende: Overvekt og fedme kan være svært helseskadelig, og vektreduksjon kan bidra til bedre helse!

Det kan virke som at det er nettopp dette kritikerne av programmet har problemer med.

At det å fortelle at vektreduksjon kan bidra til helsegevinst, får folk til å skamme seg og i verste fall utvikle spiseforstyrrelser.

I Ingeborg Sennesets egen avis, Aftenposten, har journalist Joacim Lund en gjennomgang som svarer godt og dokumentert på kritikken Myhre fremsetter. Lund er ikke like profilert som Myhre, så hans kommentar skaper neppe de samme overskriftene. Det hadde den fortjent.

Vi kunne valgt tynnere kjendiser.

Vi er stolte av «16 ukers helvete», og vi er stolte av det deltakerne våre har oppnådd! Vi håper enda flere ser på programmet (også de som deler Myhres Twitter-tråd uten å ha sett det).

For i tillegg til utspillene som gjengis med krigstyper, har vi fått overveldende mange tilbakemeldinger om at dette er et positivt program med medvirkende som inspirerer seerne til å bedre egen helse.

Vi heier på både det og debatten!