Ikke lur meg med Botox

Manipulerte bilder av kropper bidrar til to av våre store samfunnsutfordringer, nemlig at det blir vanskeligere og vanskeligere å skille fakta fra fiksjon og at vi får dårligere og dårligere psykisk helse.

Du må tåle å være ærlig på om utseende ditt er manipulert med kirurgi og injeksjoner eller ikke.

Vi ser bilder av modeller og kjendiser som vi tror er naturlig flotte som følge av trening, kosthold, gener og dyre stylister. Men vi blir lurt. Det har vært en økning i kosmetisk kirurgi og injeksjoner. Det betalte innlegget på Instagram av et rynkefritt ansikt eller en stram mage etter fødsel er kanskje ikke resultat av gener, men av Botox eller «Mommy Makeover» hos kirurg. Og kanskje er ikke de imponerende leggene til Mr. CrossFit resultat av trening, men injeksjoner.

Vi vil ikke bli lurt av Botox og silikonpupper. Vi sammenligner oss med en fiksjon vi tror er virkelig, og føler oss ræva. Dette usunne sammenligningsjaget går hardt utover folkehelsen, særlig for jenter.

Politikerne har bestemt at reklame med retusjerte kropper skal merkes. Det skal redusere det stadig økende kroppspresset i samfunnet, og bevisstgjøre om hva som er ekte eller manipulert utseende.

Når vi pådyttes reklamer av kropper er det irrelevant om leppene er forstørret digitalt eller med fillers. Hvis en kropp presenteres som ekte og naturlig, men er manipulert, blir effekten den samme. Vi blir lurt, og føler oss ræva.

Derfor bør reklamer med bilder av personer med manipulert utseende merkes, enten manipulasjonen er gjort digitalt eller gjennom operasjon.

Det må tas høyde for minst to innvendinger. For det første kan det være veldig personlig å måtte innrømme at man har gjort inngrep for å endre utseende. Dette er et viktig hensyn, og derfor bør påbudet om merking være begrenset til reklame. Da har man et valg. Hvis L’Oréal vil bruke deg som modell, men du vil holde hemmelig at du har tatt Botox i panna og fillers i leppene, så kan du takke nei til oppdraget.

Velger du derimot å tjene penger på utseende ditt, må du tåle å være ærlig på om utseende ditt er manipulert med kirurgi og injeksjoner eller ikke.

For det andre er det lett å se at det vil være vanskelige grensedragninger. Hva slags reklame og hva slags inngrep? En Colgate-plakat med en perfekt smilende modell som har erstattet alle tennene sine med implantater bør merkes, men kanskje ikke profilbildet universitetet har tatt av meg fordi jeg hadde regulering? En influenser med forstørrede bryster bør merke et betalt innlegg som viser frem en ny bikinikolleksjon, men hva med hun som i tenårene ble anbefalt brystreduksjon for å hindre ryggproblemer.

Kanskje bør merkepåbudet skille mellom kosmetisk og medisinsk begrunnede inngrep, og kanskje bør et merkepåbud bare gjelde reklame for velvære, som mote, helse og pleie.

At det vil være vanskelig å trekke grensene er ikke en god grunn til å avvise et påbud om merking av manipulert utseende i reklamer. Alle regler har grenser, og det vil alltid være vanskelige grensetilfeller. At grensene er vanskelige å trekke betyr bare at vi trenger en god offentlig diskusjon om hvor de bør gå.

Akkurat som det er påbudt å merke retusjerte kropper i reklame, bør et operert utseende merkes.

Det som ikke er noe grensetilfelle, er når modeller og kjendiser bruker utseende sitt for å reklamere for mote, sminke og sunnhetsprodukter, men holder skjult at de har manipulert utseende ved plastiske operasjoner og injeksjoner.

Reklamer med retusjerte kropper må i dag merkes. Det bør også reklamer med opererte kropper.