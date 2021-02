Ikke kjøp smuglervalp

Mens serien «Valpeskolen» går på skjermen og lærer oss hva som skal til for å gjøre en søt valp til et godt familiemedlem, leser vi at hundevalper avlives på grensa mellom Danmark og Sverige.

I løpet av ti dager er 38 smuglervalper blitt avlivet. Det er sannsynlig at flere av valpene på Öresund var ment for kjøpere i Norge.

Denne smuglingen er en dyretragedie, og omfanget er nok større enn det som avdekkes.

Mange familier ønsker en hund som nytt familiemedlem, og noen har øynet en mulighet for å utnytte markedet for rasehunder. Det er bygget opp rene valpefabrikker i øst europeiske land hvor kyniske kriminelle setter profitt foran god dyrehelse og god dyrevelferd.

Norske valpekjøpere må ikke bidra til en illegal og kynisk smuglerindustri.

Valpene smugles inn i Norge og andre land uten dokumentasjon eller med falsk dokumentasjon. Når naive nordmenn etterspør disse valpene bidrar de til en illegal virksomhet som rammer uskyldige hundevalper.

En hund kan gi stor glede og hygge for en familie – forutsatt at den er frisk og har alle papirer i orden. Hvis ikke, kan gleden fort bli kortvarig.

Smuglingen øker

Tross i at det er ulovlig, øker smugling av valper i Europa. Britiske tollere avdekket tre ganger så mange hunder smuglet i 2016 som i 2014.

Transportforholdene er ofte uakseptable, dyrene gjemmes i esker, under seter og i takbokser. Syke, svake og uvaksinerte valper dør under transport eller like etter ankomst.

Et veloverveid valpekjøp beriker livet ditt, mens det motsatte kan bli et mareritt.

Britiske tollere har funnet høydrektige tisper med tvilsomme papirer på grensen. For når tispen føder i Storbritannia er valpene britiske, og da selger de bedre.

Hvorfor melder svenske tollere om en bølge av hundesmuglinger akkurat nå? Trolig skyldes det en kombinasjon av strengere grensekontroll og økt etterspørsel etter kjæledyr under koronapandemien.

Vi må regne med at denne smuglertrenden er økende også her i landet. For vi vet at smuglervalper også kommer til Norge.

Mattilsynet må med jevne mellomrom vurdere skjebnen til hunder med mistenkelige papirer. Noen ganger stemmer ikke oppgitt fødselsdato, andre ganger røper en blodprøve at hunden ikke har fått den obligatoriske rabiesvaksinen.

Valper er også ankommet Norge alene som flyfrakt etter bestilling på nett. Historier om valper som leveres til ny eier ut av en varebil utenfor Oslo S, er trolig bare toppen av isfjellet.

Smittenisser på lasset

Det er gode grunner for at dyr ikke kan transporteres fritt over grensene. Viktigst er at de kan ha med seg smitte som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker og dyr i Norge. Rabies er skrekkeksempelet.

Unngå for all del impulskjøp basert på bilder av søte valper!

Veterinærinstituttet og Mattilsynet har gjentatte ganger påvist at ulovlig importerte hunder utgjør en helserisiko – også når hunden har papirer på det motsatte.

En hund kan være til stor glede for sine eiere. Den kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse for menneskene sine.

Ensomheten som mange nå opplever under koronarestriksjonene, er lettere å bære med et kjæledyr. Derfor er det ikke rart at mange ønsker seg hund akkurat nå.

Men en hund lever kanskje i 15 år, og ansvaret er stort. Derfor skal du tenke deg grundig om før du kjøper deg en valp som nytt familiemedlem.

Vær forberedt

Velg en rase som passer for deg og stedet du bor, og kjøp den hos en oppdretter som setter hundens helse og velferd først. Forhør deg i hundemiljøet, og snakk med veterinæren som også skal følge opp hunden din senere.

Hold deg unna websider hvor man kan legge en valp i «handlekurven»! Ingen seriøse oppdrettere selger valper uten å vite noe om kjøperen.

Vurder gjerne en norsk hund som må omplasseres. Unngå for all del impulskjøp basert på bilder av søte valper!

Blir du tilbudt en valp uten kjent bakgrunn og med ukjent oppdretter, er det grunn til å være skeptisk. Er den i tillegg på billigsalg bør varsellampene blinke.

Ikke kjøp den, meld heller fra til Mattilsynet. Den kan komme fra en valpefabrikk i Øst-Europa som driver intensiv og uetisk avl, forfalsker papirer og transporterer syke valper under tvilsomme forhold.

Ta ansvar og tenk deg om. Et veloverveid valpekjøp beriker livet ditt, mens det motsatte kan bli et mareritt.

Det er så fundamentalt at det ikke hører med på pensumet til Valpeskolen - som for øvrig anbefales på det varmeste for alle nybakte og vordende hundeeiere.