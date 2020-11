Identitet og representasjon

– Nå er det vanlige arbeidsfolks tur, sa Jonas Gahr Støre da han så inn i et digitalt møte-sending-pressekonferanse og presentere Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett denne måneden.

Arbeiderpartiet snakker mer om «vanlige arbeidsfolk». I høst har de også lagt frem distriktspolitikken sin i et eget hefte.

Begge deler skaper nok en slags trygghet og stolthet internt som det har vært behov for. Rødt og SV er på fremmarsj i fagbevegelsen og Senterpartiet vinner frem blant distriktsvelgere over det ganske land.

Begge deler kommer dessuten på spissen i flere viktige nominasjonskamper i Arbeiderpartiet i høst:

Arbeidsfolks plass i partiet, fagbevegelsens plass på stortingslistene og distriktsstemmer har preget flere nominasjonsstrider i partiet. Det samme har ulike varianter av geografisk representasjon gjort.

I alle partier, til alle tider, har nominasjonskamper vært krevende balanseganger. Mellom kjønn, alder, erfaring, geografi og levd liv. Storbyen mot resten av fylket. Nord og sørfylket.

I år er det likevel satt ekstra synlig flere steder i Arbeiderparti-Norge.

Oslo øst og fagbevegelse

I Oslo er det kamp om andre og fjerdeplassen, med fire kvinner til de to plassene. Varaordfører Kamzy Gunaratnam fra Groruddalen, Zaineb Al Samarai fra Nordstrand og LO-topp Trine Lise Sundnes oppvokst i Groruddalen og stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Stålesen fra Nordstrand.

Foto: HK

Kandidaturet til Sundnes gjør at fagbevegelsen kan få en sikker stortingsplass. Det er avgjørende for Ap både i Oslo og nasjonalt å sikre en økt oppslutning blant fagbevegelsens medlemmer.

Det er viktig å oppildne LO-tillitsvalgte til valgkamp og det er gunstig for Oslo Ap å ha nettopp en representant for vanlige arbeidsfolk høyt oppe på listen. Det er langt fra noe 2005-kvalitet over valgkampmaskineriet i LO.

Sundnes ulempe er at hun kom sent på banen, likevel regnes det nesten som avklart at hun får fjerdeplassen.

Dermed blir kampen om andreplassen mellom de to kvinnene med minoritetsbakgrunn. Det har mange ønsket å unngå. Først og fremst fordi begge har en bredere politisk plattform enn å være «minoritetspolitikere».

Dette kom blant annet til syne ved at Gunaratnam var satt opp mot Sundnes om fjerdeplassen i førsteutkastet fra nominasjonskomiteen.

Strid om andreplassen

Gunaratnam (32) er opptatt av sin tilhørighet til Groruddalen. Tilhengerne hennes mener Ap har mye å tape i dalen etter Bøhlers uventede og opprivende overgang fra Ap til Sp.

Foto: Martin Holvik / NRK

De fremhever også at Gunaratnam har en mer positiv tilnærming på områdets og befolkningens vegne, og at hun når frem til andre - og nok også større - velgergrupper der enn hva Bøhler gjorde. Oslos varaordfører har bred AUF- og partibakgrunn. Politisk er hun mer kjent og profilert deltaker i verdidebatter, gjerne rettet mot unge velgere. Samtidig mindre synlig på helse og utdanningsfeltene hvor hun har hatt talspersonsfunksjon i Oslo-politikken.

Foto: Yann Aker

Al-Samarai (33) har i tillegg til Ap-bakgrunn også bred erfaring fra og nettverk i idretten og privat næringsliv. Politisk regnes hun som en mer saksorientert breddepolitiker opptatt av det politiske håndverket. Al-Samarai er oppvokst på Holmlia og har jobbet tett på lokalmiljøet der gjennom idretten.

Gunaratnam har en ledelse på grasrota. Al-Samarai har flertall i nominasjonskomiteen.

Gunaratnams ledelse er ikke større enn at begge kan vinne en kampvotering.

Politisk er ikke forskjellen så stor, men i måten man driver politikk på er det skiller. Dermed er uenigheten først og fremst hvem som er best egnet til å vinne nye velgere.

Dersom begge kandidatene vil stå i en åpen kamp frem mot nominasjonsmøtet, må komiteen innen tirsdag bestemme seg for hvem de vil gi flertallsinnstilling andreplassen.

Enten gå mot lagenes innspill og fortsatt ha Al-Samarai som foretrukken kandidat, eller gå mot sin egen flertallsinnstilling og ha Gunaratnam som sin foretrukne kandidat.

Komiteens autoritet er åpenbart svekket i store deler av fylkeslaget etter første runde. Man skal aldri undervurdere Oslo Aps evne til åpen strid og opprivende maktkamper mellom «klikker» i fylkeslaget. Tiden frem mot nominasjonsmøtet 1. desember blir uansett spennende.

Kampen om tredjeplassen ble avlyst i det fylkesleder Frode Jacobsen gav fra seg plassen til stortingsrepresentant Espen Barth Eide. Jacobsen nomineres på femte plass. Barth Eides miljøstemme i møte med MDG, SV og Venstre i Oslo gjorde det i manges øyne umulig ikke å ha ham på sikker plass.

Det mest defensive med Eides manøver om å nekte femteplass, er at man ikke tør regne den som sikker. Oslo Ap har fem stortingsplasser i dag, Oslo får ett sete ekstra neste periode. Et regjeringsskifte vil dessuten gi minst to statsråder til topp fem-plassene.

Men et Ap i krise må kanskje ta så defensivt hensyn som Espen Barth Eide.

Jurist-advarsel fra LO, alvorsord fra grasrota og by mot bygd

Identitet og representasjon, geografisk og fagpolitisk har vært en rød tråd i flere fylkeslag frem mot nominasjonsmøtene.