I 1987 ville publikum se elskerinnen bli drept

Kan begjær fremdeles være farlig? Jada, jada, så klart det kan. Men kan begjær være farlig på samme måte som i 1987?

Det har du anledning til å finne ut av nå. Denne uken hadde serien «Fatal Attraction» premiere på Sky Showtime. Serien er en nyinnspilling av den sagnomsuste filmen fra 1987, som på norsk hadde tittelen «Farlig begjær». Joshua Jackson har tatt over rollen som juristen Dan Gallagher fra Michael Douglas, mens Lizzy Caplan er en demonstrativt mørkhåret versjon av Dans elskerinne Alex, spilt av en Glenn Close med lyse krøller og en hang til å koke helt uskyldige kjæledyr.

IKONISK LOOK: Da skuespiller Kate Walsh inntok scenen med brusende blondt hår og hvit kjole til skuldrene under Costume Designers Guild Award i 2019, visste alle at hun hadde kledd seg ut som Glenn Close i "Farlig begjær". Foto: AFP

Historien har vært velkjent siden den gang: Familiefaren Dan møter den lokkende Alex, blir umiddelbart tiltrukket, og har en kort og stormende affære med henne – for så å oppleve at hun ikke vil gi slipp når han forsøker å dumpe henne. Alex begynner å oppføre seg irrasjonelt. Hun forfølger Dan, forfølger familien hans. Det ender, selvsagt, med døden.

Det er et interessant prosjekt. Det er nemlig knapt noen film som så til de grader er et produkt av sin tid som den opprinnelige «Farlig begjær». Erotiske thrillere hadde allerede vært i vinden i flere år: Sjangeren begynte med Richard Geres gjennombruddsfilm «American Gigolo» i 1980, steg i intensitet med «Body Heat» året etter og kulminerte med «Farlig begjær» og den like skandaleombruste «Basic Instinct» i 1982.

Det er en ny verden der grådighet er godt, dressene er Armani, og fristelser er der for å falles for.

Jappetiden gjennomstråler alle disse filmene. Det er en ny verden der grådighet er godt, dressene er Armani, og fristelser er der for å falles for. Begjæret etter vakre kropper er nært forbundet med begjæret etter dyre dresser og raske biler.

FENOMEN: En av de mest berømte erotiske thrillerne, "Basic Instinct" fra 1992, gjorde Sharon Stone til en megastjerne. Foto: Reuters

Samtidig er USA fremdeles et konservativt land, og forventningen om at utsvevende seksualitet vil straffe seg, gjør at publikum bare sitter og venter på at hedonistene i hovedrollen skal møte seg selv i døren. Aids-krisen er et uuttalt bakteppe, for alle vet at sex med en fremmed kan være livsfarlig.

I tillegg kom premieren på «Farlig begjær» i kjølvannet av en større samtale i amerikansk offentlighet, den som dreide seg om en relativt ny og fremmed skapning, «karrierekvinnen». At stadig flere kvinner utsatte å stifte familie, og heller gikk hardt inn i arbeidslivet og konkurrerte med de mest ambisiøse mennene, skapte uro i kulturen. Mange følte at det rystet ved selve fundamentet i samfunnet at befolkningen ikke lenger var pent organisert i kjernefamilier.

I «Farlig begjær» er Alex en slik urokråke, en økonomisk selvstendig kvinne med en stilig leilighet i sentrum av New York, men uten mann og barn. Hun er en tydelig kontrast til elskerens kone Beth, spilt av Anne Archer, pen, prektig, hjemmeværende, og med et ønske om å oppdra familien ute på landet.

Det var disse egenskapene til Alex som gjorde at «Farlig begjær» ble noe helt annet enn hva filmskaperne opprinnelig så for seg – og at den skulle møte tung kritikk for å demonisere selvstendige, profesjonelle kvinner. Produsent Sherry Lansing ville egentlig lage sympatisk portrett av en forsmådd elskerinne. Hun hadde nylig blitt dumpet selv, og blitt overrasket over hvordan bruddet vekket enkelte stalker-aktige trekk i henne selv.

Regissør Adrian Lyne, en av den erotiske thrillerens mestere, var en erklært feminist som på ingen måte ønsket å demonisere karrierekvinner. Tanken var at publikum skulle identifisere seg med begge hovedpersonene: Med kvinnen som opplever å bli sett på som en distraksjon i en kort periode, av en mann som ikke bryr seg om hvilke følelser hun måtte ha investert i forholdet – eller med mannen som gir etter for begjæret, og får panikk når han opplever at det valget kan koste ham alt han har.

SEX OG KONSUMERISME: Richard Gere og Lauren Hutton ble kledd opp i Armani i "American Gigolo" i 1980, og skapte en voldsom etterspørsel etter Giorgio Armanis klær. I 2003 stilte de opp i kostymene fra filmen sammen med designeren selv. Foto: REUTERS

Men under arbeidet med filmen presset studioet på for at hovedpersonen Dan måtte bli lettere å relatere seg til for publikum. Gradvis ble Dan mer sympatisk, og Alex mer skurkaktig.

Så kom visningene for testpublikummet. Mottagelsen var jevnt over lunken, med ett unntak. Seerne elsket en scene der Beth, på telefon, truet med å drepe Alex hvis hun kom nær familien igjen.

Snart kom beskjeden fra toppen. Elskerinnen, inntrengeren, stalkeren, ødeleggeren av kjernefamilien, måtte ikke bare dø. Publikum måtte se henne bli drept. Lyne og laget hans hadde allerede spilt inn hele filmen, med en slutt der Alex tok sitt eget liv, men fikk det til å se ut som om Dan hadde drept henne. Seks måneder senere ble de utkommandert til å spille inn en ny slutt, der Alex forsøker å drepe Beth, og Beth tar livet av henne med hagle.

STERKT UENIG: Glenn Close, som spilte Alex Forrest i den opprinnelige "Fatal Attraction", mislikte sterkt å bli presset til å spille inn en ny slutt. Foto: AP

Lyne ville ikke ha en slik slutt. Glenn Close hatet den. Men publikum elsket den. En kontroversiell klassiker ble født, som skulle bli tema for tusenvis av analyser og kommentarer i årene som fulgte.

Men selv etter at Alex var blitt gjort til noe nær et monster, var det kvinner i publikum som tok hennes parti. De så hva hun var ment å være: En kvinne som nektet å gjøre det lett for mannen, som ikke ville la ham få sin behagelige affære, som ikke trakk seg tilbake med æren i behold – men som insisterte på å bli sett og hørt.

Elskerinnen, inntrengeren, stalkeren, ødeleggeren av kjernefamilien, måtte ikke bare dø. Publikum måtte se henne bli drept.

2023-versjonen verken kan eller vil være det 1987-versjonen var. Spørsmålet er heller om «Farlig begjær» fremdeles fungerer når de sidene ved filmen som er betenkelige, er justert eller oppdatert. Den nye serien prøver for eksempel å leve opp til filmskapernes egentlige intensjon ved å tilbringe mye tid med Alex, ved å gi henne en forhistorie og en mer uttalt psykisk lidelse.

Det er sympatisk. Samtidig er det alltid en fare i slike historier å skulle skape for mye forståelse for skurken. Det kan fort skje at skurken slutter å være uforutsigbar og skummel – noe som strengt tatt er hans eller hennes aller viktigste oppgave. Men det fungerer ganske godt her, særlig takket være rivende godt skuespill av Jackson og Caplan.

TAR OVER BERØMTE ROLLER: Lizzy Caplan og Joshua Jackson spiller Alex og Dan, som har en hemmelig affære, i nyinnspillingen av "Farlig begjær". Foto: AP

Like vellykket er det ikke når serieskaperne legger en rammehistorie rundt historien om Dan og Alex, og lar Dan se tilbake på det som har skjedd, femten år senere, samtidig som han forsøker å få et bedre forhold til datteren sin. Her blir det mye av det som er et refreng i vår egen tid: Mye prat om psykologi og terapi og traumer. Den slags er sjelden utpreget sexy, i alle fall ikke på tv.

Men vil årets Alex Forrest følge etter Alex fra 1987, og koke kaninen til Dans datter? Og dermed gjenskape scenen som gjorde «kaninkoker» til fast betegnelse på en ustabil singel dame, en sånn en mann aldri måtte finne på å rote seg borti? Skuespillerne har antydet at denne Alex ikke har det i seg å drepe noen – samtidig som de medgir at det kommer til å skje noe med den stakkars kaninen. Over 25 år etter den erotiske thrillerens toppunkt er det kanskje her den største spenningen ligger.