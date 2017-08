Hykleri uten grenser

Norske massemedier, kommentatorer og elite bedriver hykleri og har doble standarder som få andre. Dette demonstrer de nå for fullt i saken om islamisten Faten Mahdi al-Hussaini som har fått et eget valgprogram på selveste NRK.

Heldigvis blir de gjennomskuet også denne gang, og folk flest med hukommelse og evne til å tenke kjøper ikke deres hvitvasking av en islamist.

Reaksjonene på at Faten Mahdi al-Hussaini får sitt eget program er forståelige med tanke på hennes bakgrunn. Både med tanke på hvilken organisasjoner hun har vært tilknyttet og ytringer på sosiale medier. Reaksjonene dreier seg om langt mer enn bare hennes bruk av hijab. Det er spesielt tre forhold som burde ha ekskludert henne fra å ha den type engasjement hun nå har fått hos NRK.

Det første er hennes beundring og hyllest av et av verdens verste diktaturer og massemorderen ayatolla Khomeini. Dette er utilgivelig og en hån av alle som er utsatt for ugjerningene til islamist-terrorregimet i Iran. Et regime som driver med statsterrorisme i en rekke land, som systematisk bryter alle grunnleggende menneskerettigheter og har begått en rekke forbrytelser mot menneskeheten.

Det andre er hennes tilknytning til organisasjonen Stand 4 Hussain, som er en Shia- ekstremistisk gruppe som støtter alle former for brutal og inhuman behandling av mennesker som bryter sharialover. Dette ble godt belyst av lektor Magne Lindholm ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han gikk igjennom organisasjonen Stand 4 Hussain, som Faten var leder for og fant mye av det grumset og ekstreme holdningene som florerte på siden.

En gjennomgang verken NRK eller kommentatorer som Trine Eilertsen i Aftenposten ikke har tatt seg bryet med i sitt ivrige forsvar av Faten. Hun har hijab må vite, og da kan det meste tilgis, glemmes og ikke vektlegges.

Det tredje er hennes åpenbare jødehat og konspirasjonsteorier om blant annet at Israel står bak opprettelsen av IS. Ville den norske opinionen, journalister og ikke minst NRK noen gang akseptert, tolerert og ikke minst ha funnet seg i at en person med samme type synspunkter og tilknytning til et høyreekstrem organisasjon hadde blitt programleder i NRK?

Ville man akseptert at noen med et slikt bakgrunn der vedkommende hadde hyllet nazister og spredd konspirasjonsteorier om jøder fått en rolle som programleder i NRK? Ville vedkommende få i oppgave å finne det politiske partiet vedkommende ville stemme på?

Svaret er nei. Hvorfor finner man seg i at ekstreme muslimer og islamister som står for samme brutale og menneskefiendtlige ideologi får en slik rolle?

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier han blir lei seg av reaksjoner på NRKs nye programleder. Hva i all verden tror han de av oss som har rømt fra terror regimet i Iran føler? Hvordan tror han de som har rømt fra systematisk forfølgelse, tortur, voldtekt og henrettelser i Khomeinis terrorvelde opplever å få en person som hyller Khomeini får sin egen valgprogram på NRK?

Dette er kjernen av verdidebatten, ikke brunost og andre trivielle tåpeligheter.

Ville representanter for massemediene, som mer enn gjerne finner gamle sitater og saker fra ti, femten og tjue år tilbake for å brunbeise partier de ikke liker, hatt samme tilnærming hvis Faten ikke hadde hatt hijab og var muslim? Svaret på det er et klart nei, derfor reagerer tusenvis av mennesker på valg av programleder. Ikke fordi de er rasister, nett-troll og det som verre er, slik Eilertsen, Eriksen og en rekke andre hevder.

Dette er kjernen av verdidebatten, ikke brunost og andre trivielle tåpeligheter. Og så langt har norske massemedier med NRK i spissen feilet på det sterkeste i å stå opp for de verdier som det norske samfunnet er tuftet på.

Det vekker naturligvis sterke reaksjoner, og det er et sunnhetstegn.

