Hvor lenge skal du vente før du rydder opp, Nygård?

Akkurat nå pågår oppryddingen etter ekstremværet Hans og senere styrtregn for fullt. Men når vannet trekker seg tilbake og veinettet gjenåpnes, gjenstår en større oppryddingsjobb. Noe er forferdelig galt i Samferdsels-Norge.

I jobben som NAF-sjef reiser jeg mye rundt i Norge. Bare i år har jeg kjørt over 30 000 kilometer, til møter og oppdrag i det ganske land, fra Oslo til Nord-Norge på motorsykkel som del av NAF MCs sikkerhetsfestival, og på ferie og tur.

Dette er det jeg ser: Norske veier regner vekk. Norske veier smuldrer opp. Norske veier bukter seg med årstidene. Norske veier er stedvis som krøtterstier. Norske veier raser ut og får ras over seg. Folk kjører med hjertet i halsen langs rasfarlige hverdagsveier.

«Det har vært gjort feil. Nå må det ryddes opp.»

I mitt hjemdistrikt Dividalen i Indre Troms kjøper folk bil etter dekkstørrelse, så de ikke skal falle nedi alle hullene i grusveien – grusvei i 2023! På Flybussen ned Målselvdalen i sommer opplevde jeg at vi kjørte i 40 kilometer i timen på en vei med 80 fartsgrense- årsaken var at bussjåføren var redd for å ødelegge både bussen og skade passasjerene.

Jeg har vokst opp med den veien, og jeg konstaterer at den aldri har vært verre. Dette er bare noen eksempler – liknende finnes over hele landet.

«Norske veier smuldrer opp.»

Forfallet på veinettet nærmer seg 100 milliarder kroner. Det kjennes på kroppen. For alle som ferdes på norske veier er det ikke bare et tall, det er hverdagen. Nå er det nok!

Tretten bru styrtet i elva og kritikken i Havarikommisjonens rapport er knallhard. Tretten bru var ikke et enkeltstående tilfelle. Fortsatt er flere trebruer stengt. Etter raset som tok liv på E39 får Statens vegvesen kraftig kritikk. Det har vært gjort feil. Nå må det ryddes opp.

Hva er grunnen til at vi har endt opp her? Nordmenn har over tid vært mer opptatt av veivedlikehold enn av ny vei, men politikerne vil heller klippe snorer enn å forholde seg til advarsler fra folk, forskere og sivilsamfunnet.

«Politikerne lar fylkesveiene råtne på rot.»

Tilbake i 2010 skrev klimatilpasningsutvalget at å sette de forfalne veiene i stand er en forutsetning for klimatilpasning. Denne forutsetningen har ikke blitt innfridd. Fra 2013 til 2019 doblet Norge investeringene i riksveier, mens vedlikeholdet har stått på stedet hvil.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er estimert av Vegvesenet til mellom 45 og 75 milliarder kroner i 2012.

Folk kjører med hjertet i halsen langs rasfarlige hverdagsveier, skriver Stig Skjøstad i NAF. Her på motorsykkel i forbindelse med NAF MCs sikkerhetsstafett. Foto: NAF

I 2023 har de anslått det til 86–93 milliarder kroner. Til tross for mer penger i sektoren har situasjonen blitt verre. For hver krone som brukes på veivedlikehold brukes det i dag fire kroner på nye utbygginger.

Riksrevisjonen konkluderte i mars i fjor med at det er alvorlig at myndighetene ikke har sikret seg tilstrekkelig oversikt og iverksatt nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur.

«Norske veier er stedvis som krøtterstier.»

Det går ikke å skylde på uvitenhet. I dagens nasjonale transportplan (2022–2033) står det at Norge allerede i dag har store utfordringer knyttet til flom og skred, og deler av vei- og jernbanenettet ikke er dimensjonert for å takle store vannmengder.

Politikerne har blitt advart, lenge. NAF har spurt folk jevnlig siden 2013 om hva de ønsker å prioritere innen samferdsel. Svaret har vært stabilt og tydelig: veivedlikehold framfor ny vei.

Norske bilister er lei av at politikerne lar fylkesveiene råtne på rot.

«Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård må tydelig vise hvordan han vil få samferdsel i Norge på rett kjøl igjen»

Politikerne er rørende samstemte om vedlikehold og klimatilpasning: Alle sier det er viktig, men ingen har gjort noe med det. Fylkene skylder på staten, mens regjeringen peker på at det er fylkenes ansvar. Eller de skyver neste nasjonale transportplan foran seg. Men denne forplikter ikke. Det følger ingen penger med den, bare store ord.

Resultatet er at forfallet øker, veiene regner vekk og at vi etter regionreformen i 2020 får mindre, ikke mer for pengene.

Dette går faktisk ikke lenger. Fylkespolitikerne som stiller til valg i år, må si ærlig hva de skal gjøre for å trygge sine fylkesveier. Og hvis de ikke har en troverdig plan for det, må vi velgere bruke vår stemme. Det går heller ikke an å gjemme seg bak en ny nasjonal transportplan neste år, slik regjeringen til stadighet gjør.

«Det går ikke å skylde på uvitenhet.»

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård må tydelig vise hvordan han vil få samferdsel i Norge på rett kjøl igjen. Både når det gjelder bevilgninger, og hvilke strukturelle grep han vil gjøre for å sikre at vei, bane og bruer i Norge er trygge og pålitelige.

Vi må ta vare på det vi har, det gjør vi ikke nå. Vi trenger klare svar, og de må komme raskt.