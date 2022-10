Hvor er janteloven når vi trenger den?

Janteloven lå som et tungt jernteppe over alle som vokste opp i forrige årtusen. Vi skulle ikke tro vi var noe, kunne noe eller betydde noe mer enn alle andre. Mange har lidd under dette, følt det innskrenkende og trangt.

Men det ligger også noe avslappende og beroligende i den opprinnelige janteloven. Å være som alle andre, ikke stresse etter å være spesiell, enestående og unik.

Det er jo til å få lave skuldre av, det.

De som vokser opp nå blir pepret med anti-janteloven. Du er unik! Du er enestående og har alle muligheter, vel å merke om du bare jobber hardt nok.

Denne anti-janteloven har de beste hensikter; alle skal føle verd, inspirasjon og glede. Men gjør alle det?

Vi oversvømmes av folks tilsynelatende actionfylte, sosiale og vakre liv.

De som er ambisiøse og fremoverlente kan nok tikke av på dette og bli motiverte. Men de som er en i mengden og ikke føler seg spesielle, unike eller enestående, de får ikke nødvendigvis noen god følelse av at alt er mulig om man bare jobber hardt nok.

Under janteloven hadde vi for eksempel ikke kamera på telefonen, og vi kunne ikke dokumentere alt til enhver tid. Bilder ble stort sett tatt ved store anledninger som dåp, konfirmasjon og bryllup. Kanskje ispedd et og annet sommerbilde, julebilde, pluss et par på 17. mai.

Ellers var det lite behov for å strike a pose, for vi skulle jo ikke tro at vi var noe, i hvert fall ikke en modell. Ingen snakket om sin beste profil, eller om å stå litt på skrå for best mulig resultat.

Ikke hadde vi filtre som kunne gjøre oss vakrere heller.

Vi stod stort sett støtt med begge beina rett frem, smilte stivt og tittet blygt inn i kamera. Noe umiddelbart resultat ble det heller ikke, siden bildene måtte sendes inn for fremkalling, og skjebnen for de fleste bildene ble en skoeske eller kommodeskuff.

Før kunne vi legge skylden på janteloven om vi ikke fikk realisert oss.

Nå derimot fotograferes og publiseres det fra man er et embryo i mors liv til det siste åndedrag. I dag er det å posere som en toppmodell ikke noe å være blyg for. Selfier har blitt et viktig redskap for å fremme ditt anti-jantelov-liv.

Det er langt fra alle som er like ivrige, men om du ikke legger ut bilder av dine 365 dager, så fylles feeden din opp med andre som gjør det.

Og hva gjør det med oss?

Vi oversvømmes av folks tilsynelatende actionfylte, sosiale og vakre liv. Sosiale medier koker over av action, lykke, fellesskap, venner, familie, festmåltider og velstand.

Like herlig som det er å se venner og bekjente kose seg på bilder, kan det for de aller fleste av oss snike seg inn følelser som misunnelse, refleksjon over hvordan man selv har det, og en følelse av mislykkethet.

Og ofte har man det ikke super-sosialt-artig når man er i scrollemodus heller. Man sitter der og har tid til å kikke på alt og ingenting.

Å være normal og vanlig er like bra som å være unik og enestående.

Før kunne vi legge skylden på janteloven om vi ikke fikk realisert oss. I dag ligger skylden hos den enkelte, for nå har jo alle muligheter til å bli alt, og oppskriftene på det perfekte liv, kropp og utseende ruller støtt og stadig over skjermen din.

Janteloven bød også på et fellesskap, et litt kjedelig fellesskap vel å merke, hvor ingen skulle være bedre enn andre, men man stod ikke alene. I dag er fellesskapet av helt normale og vanlige mennesker blitt byttet ut med jakten etter å være spesiell og ekstraordinær.

Da er det kanskje ikke så rart at mange blir stresset og sliter.

Det ligger noe avslappende og beroligende i den opprinnelige janteloven.

Å være et helt normalt menneske er nok like vanlig som før, men det får sjelden oppmerksomhet, hverken i redaksjonelle eller i sosiale medier.

Fungerte egentlig den forhatte janteloven som den høye beskytter for alle de normale og vanlige? Kan anti-janteloven gi dårlig psykisk helse?

Det er på mange måter godt at janteloven er borte, at flere våger å tenke stort og satse på det de drømmer om. At alt er mulig om man vil det sterkt nok. Men vi kan ikke bare la lista bli liggende høyt der oppe. Det beste kan bli det godes fiende. Kanskje vi trenger en dose jantelov for å ha det bra.

Det normale må også speiles i samfunnet, slik at våre barn og ungdommer ikke vokser opp og føler seg alene og mislykka bare fordi de er helt vanlige.

Å være normal og vanlig er like bra som å være unik og enestående.