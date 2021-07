Du har tenkt på det oftere og oftere, at du er litt mer sliten, litt mer ukonsentrert, og at det er blitt litt mer vanskelig å følge med på alt det nye som skjer på jobben.

Litt urolig konstaterer du at kalenderen er full av lange og krevende arbeidsdager. Mange møter med kjente og ukjente forretningsforbindelser, invitasjoner til Zoom- eller Teamsmøter. Ensomme dager på hjemmekontoret. Lange kvelder. Seine netter.

Jobb og fritid flyter sammen, en drink før middag, vin til maten, Cognac til kaffen, og en drink til før du legger deg. Det suser litt i hodet, og teller du, vet du at det dreier seg om 4–5 alkoholenheter eller nesten en flaske vin.

I garasjen har du en kartong rødvin gjemt bak vinterdekkene.

Du kjenner hvordan alkoholen får kroppen din til å slappe av, angsten slipper taket, du tenker at dette fortjener du, du trenger ganske enkelt en timeout. Hva med en hvit juli? Ikke nå! Det er helg.

Dagen derpå er ofte blitt en krevende øvelse, du våkner opp altfor tidlig, har sovet altfor dårlig og du plages av kraftig hjertebank, rastløshet og en uforklarlig uro.

Det hender du tenker: Snart, men ikke i dag, må jeg innføre en hel hvit måned, jeg må kutte ut all alkohol i minst 30 dager. Men ikke nå, nå er det helg, du skal slappe av og nyte fredagen med god mat og enda bedre vin.

Den andre vinflasken nyter du på sofaen sammen med din kjære. Dere skulle se en film sammen, men du har sovnet. Heller ikke i kveld legger du merke til de bekymrende blikkene fra kjæresten din.

Dere har aldri snakket om hvor mye og ofte du drikker.

Neste morgen vil hun snakke med deg, om ditt alkoholkonsum: «Du drikker for mye», sier hun. Du svarer at hun er hysterisk, og at hun alltid har hatt tendenser til å overdrive. Du poengterer at du ikke drikker mer enn andre dere kjenner, du har full kontroll og kan slutte når som helst, sier du, men ikke i dag, ikke denne helgen, men kanskje en annen helg.

Foto: Shutterstock

Du er lei av maset hennes, og for å unngå mer bråk nevner du ikke at kaffekoppen du holder i hånden inneholder en blanding av 50-50 med Cognac og kaffe. I garasjen har du en kartong rødvin gjemt bak vinterdekkene, ikke fordi du vil lure henne, du orker bare ikke de kritiske blikkene og de syrlige kommentaren.

I morgen er det lørdag, dere venter gjester og du gleder deg. Men lørdagen blir en katastrofe, du husker bare bruddstykker, gjestene som gikk altfor tidlig, kjæresten som gråt, og fallet i trappen. På legevakten viste blodprøven nærmere 3 i promille.

Hva med en hvit juli? Ikke nå! Det er helg.

Legen sier at du har vært heldig, du kunne ha dødd, og hun mer enn antyder at du må ha god trening i å drikke siden du kan tåle en så høy promille.

På hjemturen tenker du for første gang på «ordentlig» at du kanskje har litt dårlig kontroll over alkoholinntaket ditt, at kjæresten kanskje har et poeng eller to. Det i alle fall ikke mulig å argumentere seg vekk fra nærmere 3 i promille.

Du har hatt den samme fastlegen i over 20 år. Dere har aldri snakket om hvor mye og ofte du drikker. Under denne konsultasjonen gjør dere et viktig unntak. Hvor høyt er konsumet ditt, spør legen, har du noen helseplager, og hva med det høye blodtrykket ditt og overvekten din.

Ikke minst snakket dere om kjæresten din som har gitt beskjed om at hun vurderer å flytte fra deg, hun vil ikke mer, ikke du heller, for nå skader alkoholen helsen, familien og jobben din.

Legen forteller at alkoholavhengighet er en «snikende» lidelse som utvikler seg gradvis over tid. Det finnes noen «røde varsellamper» som ikke nødvendigvis betyr at du har et problem. Men hvis noen av disse lyser kan det være klokt å ta en pust i bakken.

Dagen derpå er ofte blitt en krevende øvelse.

Legen lister opp signalene for deg: Du drikker mer enn andre, for eksempel når kjæresten din har tatt ett glass vin har du drukket tre, du drikker når ingen andre drikker, du har problemer med å huske deler av kveldene du har drukket, du skjuler alkoholinntaket ditt, eller du merker at alkohol opptar mer og mer av livet ditt.

Du lytter og tenker at flere lamper lyser. Du kjenner på en diffus angst og uro, men også en enorm lettelse.

Ferien står for døren, dere har ennå ikke lagt så mange planer, men i dag har du tatt en viktig bestemmelse, i år skal leveren få sommerferie, den skal få helt fri.

Juli skal bli en hvit måned.

