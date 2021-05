Hvem skal skjermes?

Som sårbar for bipolar lidelse hender det at jeg grøsser over hvordan vi, i medisinske termer og i noens oppfatninger, fremstilles. Det blir for stereotypt og for lite forståelsesfullt.

En slik følelse fikk jeg da jeg leste artikkelen Mamma Bipolar på NRK Ytring. Artikkelen handler om tvangsinnleggelse, men også om hvordan det er å være pårørende i en tid hvor symptomene tar overhånd. Artikkelforfatteren mener at det er vanskelig å tvangsinnlegge, det fører til skam, angst, depresjon og stigma.

Hvis samfunnet orket å se, ville det jo ikke eksistert skam og stigma i en slik situasjon?

Jeg har full forståelse for at det er vanskelig å være pårørende til en som er sårbar for psykiske lidelser.

Det er nesten så det ikke går an å sette ord på det – du kan oppleve at den du har nærmest i livet ditt kan forsvinne inn i seg selv, eller utfører handlinger som både kan såre deg og andre.

Slitsomme blir vi, og uforutsigbare og tramper inn i den ene samfunnsmotstridende handling, tanke eller adferd etter den andre.

Å se på det, og skulle ha ansvar, må være veldig vanskelig. De personene som er nær en, er ofte alene i vanskelige avveininger, som å vurdere om det er behov for hjelp og hva slags hjelp. Og personen det omhandler kan være i en tilstand hvor hjelp er det siste den ønsker.

Det handler om kunstneriske utrykk, og ja, også om babbel, men veldig mye om mangfold og annerledeshet.

En plan for hvordan håndtere dette er essensielt. Så langt forstår jeg artikkelforfatteren. Men jeg har en annen oppfatning av betydningen av om andre ser at jeg er psyk. For meg er det et lite problem.

Det kan være litt mer enn flaut, ja, men tankene mine er av en sånn karakter, og pågår i en sånn fart og har en slik en retning, at jeg faktisk synes det er fint at det ikke bare blir gjemt bort.

Ofte får jeg ryddet, i relasjoner, i huset, i jobben. Det er som å se verden i et forstørrelsesglass – jeg kaster ut kontroversielle tanker og prøver å se hva som skjer i gapene. Hvordan de fylles igjen. Jeg sitter gjerne igjen etter episoden med ark av dikt, eller tanker som lapper sammen skårene av den jeg er i fine mønstre.

Sånn har mange bipolare det, det handler om kunstneriske utrykk, og ja, også om babbel, men veldig mye om mangfold og annerledeshet. Bør ikke samfunnet og også de nærmeste tåle dette?

Ja, man mister mennesker og relasjoner, men ville de vært der om vi gjemmer bort alt som er veldig annerledes? Da kommer vi gjerne til en diskusjon om årsaken til innleggelser, nemlig at man skal skjermes, men det jeg spør om er, hvem skal skjermes fra hvem? Og hvem river familien i stykker hvis man ikke orker å stå i det? Helsevesen, psykdom, pårørende.

Det som artikkelen setter et fint søkelys på, er hvor vanskelig disse situasjonene er. De er virkelig vanskelige. Men årsaken til at jeg skriver akkurat dette, er at jeg er uenig i at det handler om skyld og skam.

Egentlig handler det bare om åpenbart menneskelige ting: Tillit. Aksept. Forståelse.

Kronikkforfatter Karin Yrvin er tidligere stortingsrepresentant og statssekretær for Arbeiderpartiet. Hun arbeider ikke lenger som politiker, og skriver denne teksten som privatperson.