Hva nå, Frankrike?

I de siste ukene har jeg vært veldig bekymret. Jeg har vært bekymret for landet mitt, Frankrike, som sto i fare for å bli ledet av en regjering fra Nasjonal Samling. Dette partiet er ikke hvilket som helst parti. De har et program som promoterer diskriminering, som kjemper imot rettigheter for kvinner, skeive personer og etniske og religiøse minoriteter. Når de har kommet til makten i franske kommuner, har de kuttet i finansiering for kultur, kunst, barneaktiviteter, men også støtte for kvinner i nød.

Meningsmålingene viste at Nasjonal Samling skulle få høye tall, og at de skulle få makta uten flertall. Jeg var forberedt på det verste. Hvordan skulle livet bli mandag morgen, med Jordan Bardella som statsminister og Marine Le Pen som statsråd?

For at venstrealliansen skal lykkes, må personlige egoer legges til side. Jeg håper det er mulig, skriver Lorelou Desjardins. Foto: Anna Julia Granberg / Bunderbluss

Men det ble en stor mobilisering, både fra det franske folket, kjendiser og fra politikere. Så stor var opposisjonen, at resultatet ble et annet enn jeg fryktet.

Kylian Mbappé, kaptein på det franske fotballandslaget, gikk ut i media med flere utspill. Han kalte resultatene etter første valgrunde for en «katastrofe», fordi Nasjonal Samling fikk over 30 prosent av stemmene. Han ba det franske folket om å stemme mot Nasjonal Samling og sa at «det haster».

Andre kjendiser engasjerte seg også mot ytre høyre. Squeezie, Frankrikes Youtube-stjerne med 19 millioner følgere, skrev på Instagram i juni: «Å stemme på et parti som forfekter hat, diskriminering og frykt for andre har aldri vært en løsning, og vil aldri bli det.»

Landslagskaptein Kylian Mbappé gikk hardt ut etter første valgomgang. Foto: AFP

Politikere fra alle kanter mobiliserte også. Marine Tondelier, leder i det franske grønne partiet, ble plutselig en politisk kjendis. Hennes slagord «En annen Marine er mulig», ringer spesielt godt i mange franske ører.

På søndag jublet en stor del av den franske befolkningen, inkludert meg. En allianse av venstrepartier vant det største antallet seter i nasjonalforsamlingen. Det ble en stor overraskelse, siden meningsmålingene pekte i en annen retning.

«Skal franskmenn leve med politisk kaos i ett år?»

Ensemble, president Macrons parti, fikk også et solid antall stemmer og kom på andre plass. Nasjonal Samling ble tredje størst. Velgerne har stemt massivt imot det ytre høyre-partiet.

Hurra for Frankrike! Hurra for demokratiet! Hurra for Mbappé! Hurra for Europa! Jeg følte meg lettet og glad.

Men som forventet, har ingen av de tre største partiene et flertall. Hva skjer framover i Frankrike? Akkurat som ved dette valget, er det vanskelig å forutse hva som vil skje, men det er flere scenarioer som er mulige.

Marine Le Pen og Jordan Bardella ble ikke valgets vinnere, slik mange hadde ventet. Foto: AFP

Venstrepartiene i folkefronten allierte seg i all hast rett etter at Macron i juni annonserte at han oppløste nasjonalforsamlingen. Men hvor uenige er de egentlig? Alliansen har ikke hatt tid til å utpeke en leder, og derfor er det ingen naturlig statsminister for partiet.

«Det er millioner av franske velgere som ikke tåler å bli skuffet på nytt.»

Det er stor sannsynlighet for krangling internt i alliansen, mellom partiene i alliansen og internt i hvert parti.

Nå begynner egoløpet på venstresiden. De må finne en kandidat som kan godtas internt i alliansen, og som også appellerer til Macrons parti for mulige allianser.

Med andre ord, hvis Jean-Luc Mélenchon blir statsminister, kan det bli nesten umulig for venstrealliansen å lage en regjering. Han blir ansett som altfor radikal og kontroversiell for mange i det politiske sentrum.

«Hurra for Frankrike! Hurra for demokratiet! Hurra for Mbappé!»

En annen utfordring er at venstrealliansen ikke kan samarbeide med Macrons parti uten å miste troverdighet blant sine velgerne. Samtidig kan ikke Macrons parti samarbeide med Nasjonal Samling. Da er det en mulighet at nasjonalforsamlingen ikke kan gå videre med arbeidet sitt, og at hele institusjonen blokkeres fordi ingen klarer å få et flertall.

Jean-Luc Mélenchon (bildet) er frontfiguren for venstrealliansen, men kan neppe bli statsminister, skriver kronikkforfatteren. Foto: Reuters

Det er mulig for Macron å oppløse nasjonalforsamlingen igjen, men tidligst om ett år. Skal franskmenn leve med politisk kaos i et helt år?

Nei! Vi kan bedre enn som så.

Jeg ønsker at venstrealliansen danner en regjering og legger personlige egoer til side.

Jeg håper at de endelig jobber med en miljøpolitikk som Frankrike og Europa kan bli stolte av, og bekjemper fattigdom.

Macron har feilet på mange områder. Han har ikke klart å appellere til arbeiderklassen, men jeg tror at en venstreallianse kan klare det, hvis de unngår å bli spist opp av interne konflikter.

«Nå begynner egoløpet på venstresiden.»

Det er utrolig viktig at en ny regjering lykkes. Hvis dette ender i kaos, fører det til enda mer misnøye og svekket tillit til politikerne og systemet. Da kan mange velgere gå til ytre høyre ved neste valg.

Det er millioner av franske velgere som ikke tåler å bli skuffet på nytt.

Nasjonal Samlings Jordan Bardella og Marine Le Pen venter, og sitter klare dersom det skulle bli et nytt skjebnevalg ved neste korsvei.