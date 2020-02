Høyvann i Trondheim

Den ekstremt høye vannstanden i Trondheim denne uka går over i en legendarisk bølgetopp når det i kveld skal velges ny styreleder i Rosenborg Ballklub.

To mektige menn i kamp om landsdelens mest prestisjetunge styreverv ble i går til tre. Da dukket plutselig Tore Strømøy opp, hvilket en del folk rundt i verden neppe er overrasket over. Det alle kandidatene er enige om, er at Rosenborg skal gjenreises som norsk fotballs storhet og stolthet, og det skal skje med trøndere på banen.

Engasjementet rundt klubben er endelig over på varmegrader igjen.

Sett utenfra er det en kamp om makt og prestisje mer enn sportslig orientering. Det er kampen mellom en eiendomsmilliardær, Ivar Koteng, med en lederstil preget av en åpenhet grensende til det brutale eller plumpe, og en suksessrik næringslivsleder, Ståle Gjersvold, som bevisst holder en lavere profil og fremhever langsiktighet som et mål i seg selv.

Det vi kan konkludere med allerede nå, er at Rosenborg allerede har vunnet på ett område. Engasjementet rundt klubben er endelig over på varmegrader igjen etter flere år med publikumssvikt og misnøye.

Alle kandidatene er enige om at Rosenborg skal gjenreises som norsk fotballs stolthet.

Og alt dreier seg om en post som leder for det som omtales som «Trøndelags viktigste kulturinstitusjon» i et nylig debattinnlegg i Adresseavisen.

Det er en tvekamp mellom to forretningsmenn med ulik fremtoning og uttrykksform, som minner mistenkelig om noe USA kan ha i vente senere i år.

Dette er på et vis den trønderske lokalvarianten av Michael Bloomberg mot Donald Trump i kamp om presidentembetet. Men nå har altså denne tvekampen har blitt en trekamp.

Tore Strømøy er kjent som sporhund på riksfjernsyn og mangeårig RBK-patriot. Og det er mulig hans kandidatur kunne hatt en viss kraft hvis det hadde fått tid til verdig modning.

Tore Strømøy Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Men en så sen lansering gir kun inntrykk av innfall og hast - og kanskje et ikke ubetydelig ego. Den ender etter all sannsynlighet i hurtig-fermentering, for å holde oss bittelitt lenger i den kulinariske symbolverden.

Mange ser Koteng som kontinuiteten og klubbkulturens mann.

Igjen står altså de to mektige menn. Ivar Koteng, den lokale eiendomskongen som skulle ta Rosenborg tilbake til de sportslige høyder. Han sparket trenerduoen Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun på et vis som i ettertid fremsto som uverdig og endte i en arbeidsdrettssak som ikke kan sies å ha tjent Rosenborg, verken kulturelt eller økonomisk.

Ivar Koteng Foto: Ned Alley / Ned Alley

Den nåværende treneren, Eirik Horneland, er Kotengs eget, også kostbare valg. Han har så langt ikke vært noen stor suksess. Koteng fremstår som prangende ujålete i sine trange t-skjorter, sjarmerende og befriende direkte på sitt beste, brautende og selvhevdende på litt mindre gode dager.

Forholdet til Eggen kan i kveld vise seg som hans beste investering i perioden som RBK-formann.

Likevel ser mange Koteng som kontinuiteten og klubbkulturens mann. Og han har det som fortsatt er det tyngste argumentet av alle på sin side: Nils Arne Eggen. Den kontinuelige pleien av forholdet til Eggen kan i kveld vise seg som hans beste investering i perioden som RBK-formann.

Ståle Gjersvold er konsernsjef for TrønderEnergi, med kontorer rett ved Lerkendal, og forvalter gjennom dette meget viktige ressurser for landsdelen. Samtidg er det her den mest engasjerte motstanden oppstår. Gjennom vindkraft-utbyggingen på Frøya og i Flatanger har hans energifirma blitt meget omstridt- og kommer til å fortsette å være det langt inn i den aktuelle valgperioden.

Ståle Gjersvold Foto: MORTEN ANDERSEN/SUNNIVA MOUM DANIELSEN / NRK

Men Gjersvold, 54 år, MC-entusiast og fra Meldal, er valgkomiteens utvalgte. Dette kommer uansett til å gi ham ekstra støtte på kveldens møte, hvor utfallet fortsatt anses som helt åpent.

Inntil i går hadde ikke Gjersvold sagt mange ord om hva han ønsker med Rosenborg. I et intervju med samme Adresseavisen underbygger han egentlig mest av alt inntrykket som den nedtonede strateg.

Koteng vil ikke snakke om sin strategi for en ny periode før på kveldens årsmøte. Der blir det stinn brakke. Det antydes så mange som over 500 medlemmer kan møte opp, der normalen er rundt 200.

Disse skal avgjøre hvem som blir landets mektigste klubbleder, en symbolsk trønderhøvding. Ingenting tyder heller på at noen av kandidatene kommer til å ville ta Rosenborg i en retning man i ettertid ikke kan samles om.

Sett utenfra er det en kamp om makt og prestisje mer enn sportslig orientering.

Hva er vel egentlig dette, da, dypest sett, annet enn en prestisjeduell mellom to store og ikke minst mannlige egoer. Som så mange andre steder der slike verv skal fordeles.

Det betyr desverre også at det som i kveld er en historisk, trøndersk fotballbegivenhet ikke får sin fortjente plass og oppmerksomhet.

Den tradisjonsrike klubben Trondheims-Ørn blir nemlig formelt innlemmet i Rosenborg Ballklub og spiller som deres kvinnelag i svart og hvitt fra og med sesongen 2020.

Om kvelden også har betydning for navnet på deres hjemmebane vites ikke. Den er i øyeblikket oppkalt etter sponsoren som betalte for det og heter Koteng Arena.