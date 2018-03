Høyt skum i Leipzig

Leipzig, øst i Tyskland, onsdag kveld. Inne i det ærverdige konserthuset Gewandhaus har Åsne Seierstad mottatt prisen for «europeisk forståelse» på € 20 000. I begrunnelsen snakker lederen av juryen om at Seierstads bok Einer von UNS, om terroren på Utøya, er «et vitnemål om grenseløs sorg fra et land som blir stående igjen med et spørsmål om hva vi gjorde galt».

Høyrekstremistenes inntog

Det samme spør også mange i Tyskland seg, etter at det ytterliggående høyrepartiet AfD har tatt plass i den tyske forbundsdagen. I det østlige Tyskland, og i forbundslandet Sachsen spesielt, står AfD sterkt. Nå vil forlagene som utgir skriftene fra det ytterste høyre ut av kommentarfeltene, og inn i de store hallene til Tysklands nest største bokmesse.

«Alle ytringer hører hjemme på en bokmesse, så sant de ikke støter mot grunnloven», sa sjefen for bokmessen Martin Buhl Wagner på en pressekonferanse i går.

En bokmesse er ikke lenger bare et utstillingsvindu for bøker.

Blant de representerte forlagene fra 46 land finner man ikke mange som er interesserte i å utgi ytterliggående bøker. Til sammen fem (!) av de 2500 representerte utstillerne blir regnet for å tilhøre ytterste høyrefløy.

Dyp kløft

Allikevel er det diskusjonen om det er riktig å gi dem plass på en av Tysklands to store bokmesser, som dominerer så langt. Tre år etter at forbundskansler Angela Merkel valgte å åpne landet for de store flyktningstrømmene fra Syria, har det dannet seg en dyp kløft mellom de innvandringsskeptiske og de åpne og liberale. Ordene hun talte fra scenen under åpningen i går ble veid på gullvekt blant engstelige publikummere i salen, som er like splittet som landet for øvrig.

Da den sosialdemokratiske kultursenatoren Skadi Jennicke sa fra talerstolen at hun mente hun hørte mer mye retorikk om «et homogent folk» og «en autentisk nasjon», mens de som oppfordret til kulturelt mangfold møtte motbør, kom det buing fra salen. Utenfor konserthuset hadde om lag 200 representanter fra 70 forlag samlet seg til en demonstrasjon mot at ytterliggående høyreforlag hadde fått lov til å delta på bokmessen.

Polarisert klima

Alle er enige om at takhøyden i den politiske debatten må være høy. De fleste er også enige med Åsne Seierstad, som i sin tale sa at ekstremistene var som trollene i eventyrene – de sprakk gjerne når de ble halt ut i dagslyset.

På onsdag mottok Åsne Seierstad prisen for «europeisk forståelse» for boken om Utøya-terroren. Foto: Sebastian Willnow / AP

I praksis er alt meget mer komplisert. I Dresden, som nå også er kjent som hovedsetet for en islamkritiske bevegelsen PEGIDA, møttes i forrige uke de to forfatterne Uwe Tellkamp og Durs Grünbein til diskusjon om hvor mye «ytringsfrihet» tyskerne holder ut.

Forfatterne plasserte seg raskt på hver sin side i den opphetede debatten. Uwe Tellkamp, kjent også i Norge for romanen Tårnet, mente at de som var skeptiske til innvandringspolitikken ble tolerert, men ikke akseptert. Han hevdet videre at de fleste som hadde kommet til landet de siste årene ikke flyktet fra krig og elendighet, men kom for å invadere sosialsystemene. Poeten Durs Grünbein mente på sin side at kollegaen var full av «konspirasjonsteorier, fremmedfrykt og diffus engstelse».

Dagen etter valgte Tellkamps forlag «Suhrkamp» å distansere seg fra sin egen forfatter på Twitter, noe som førte til protester – også fra forfattere som ikke er enige med Tellkamp.

Anspent stemning

Rundt omkring på messeområdet her i Leipzig har arrangørene hengt opp bannere med ordene toleranse og mangfold. Det som tidligere ble tatt for gitt, må nå sies høyt. Selv de mest uskyldige ord kan fort bli tatt til inntekt for den ene eller den andre siden. Ord som verdensåpenhet og toleranse er ikke lenger nødvendigvis honnørord for dem som er bekymret og redde for de nyankomne flyktningene i Tyskland.

I går kveld valgte Frankrikes president Emmanuel Macron å boikotte den russiske standen, da han besøkte bokmessen «Salon du Livre» i Paris. Utløsende årsak var mistanken om at Russland står bak de siste gassangrepene i London.

Kulturkamp

På bokmessen i Leipzig får de besøkende utdelt svarte handlenett med påskriften «Freie Meinung ist Menschenrecht» – den frie ytring er en menneskerett, som om dette ikke lenger er en selvfølge. En bokmesse er ikke lenger bare et nypusset utstillingsvindu for bøker. Den tradisjonsrike messen er nå også blitt en arena for de store kulturkampene. Utenfor messehallene i Leipzig er det bistert med store snøfiller som faller ned fra himmelen, men innenfor glassvinduene går det hetere for seg enn på lenge.

Den politiske temperaturen kan fort komme til å stige ytterligere når London Book Fair åpner i april.

