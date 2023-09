Høyres halmstrå

Da Høyre-nestleder Henrik Asheim stilte opp på Politisk kvarter tirsdag morgen, gjorde han ikke det minste forsøk på å pakke inn at Erna Solberg var blitt lurt av sin mann.

Tvert imot var han overtydelig på at Sindre Finnes er slangen i paradis.

At Finnes åpenbart har snakket usant i offentligheten tidligere, gjør det enklere å tro på Erna Solbergs versjon.

Tidslinja Høyre la fram tirsdag kveld, er neppe egnet til å overbevise kritikerne. Det er vanskelig å skjønne at Høyre har brukt så lang tid på å lage dette, og den mangler dokumentasjon. Dette er Erna Solbergs fortelling.

Men den som tror på Erna Solberg, får nok bekreftet at Erna Solberg er en hardtarbeidende partileder med eneste svakhet at hun har stolt for mye på mannen sin.

Høyres tidslinje er i praksis et karakterdrap på Sindre Finnes.

Partiet må av flere grunner sannsynliggjøre at Erna snakker sant.

Det ene handler om tilliten til valget, og det gode valgresultatet mange av Høyres lokale folkevalgte gjorde. De kan ikke leve med gjentatte beskyldninger om at valget «er stjålet». Plutselig er Norge blitt et ekko av Trumps USA.

Det andre er om håpet om at Erna Solberg fortsatt skal være Høyres statsministerkandidat i 2025.

Likevel er det bare som et museskritt å regne.

Høyre vil neppe lykkes med å overbevise alle om at de ikke holdt tilbake informasjon til etter valget. Mistanken har festet seg, ikke minst hos en venstreside som slikker sårene etter valgnederlaget.

Og man kan helt sikkert kunne innvende at Høyre kunne jobbet fortere.

Dessuten vil mange peke på Ernas Solbergs ansvar, selv om hun er aldri så mye lurt av mannen sin. De viser til at det er mange tilfeller tilbake i tid hvor alarmklokkene burde ringt i statsministerboligen. Det er ikke første gang aksjehandelen til Sindre Finnes har vært i medias søkelys.

Det mangler heller ikke andre hindringer i veien for det statsminister-comebacket mange i partiet nesten hadde tatt for gitt.

Mye vil fortsatt handle om de ulike aksjehandlene Finnes har gjort. Selv om man ikke kan dokumentere eller hevde at det dreier seg om innsidehandel eller informasjon han har tilegnet seg gjennom sin kone, er det nok mye som vil kunne se mistenkelig ut. Med flere tusen aksjehandler som kan sjekkes mot regjeringas aktivitet, er det mye å ta av.

Et avgjørende spørsmål, er hva Økokrim gjør. For en aktiv politiker vil det være svært belastende å være under etterforskning av Økokrim.

Da de besluttet å ikke etterforske aksjehandelen i Huitfeldt-saken, var begrunnelse at det ikke finnes grunnlag for at Anniken Huitfeldt skal ha spredt innsideinformasjon til sin ektemann Ola Flem.

«Tvert imot peker omstendighetene og de opplysninger som foreligger i retning av at Huitfeldt ikke har hatt kjennskap til hvilke verdipapirer, tidspunkter, antall aksjer eller selskaper ektemannen har handlet i», var vurderinga fra Økokrim.

Spørsmålet er om Økokrim vurderer det annerledes med ekteparet Solberg/Finnes. Her handler det om et langt større volum aksjer over en lang tidsperiode. Solberg var i tillegg statsminister og nær alle beslutningene i regjering.

En annen milepæl vil selvsagt være behandlingen i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men i motsetning til sittende statsråder, er ikke Erna Solberg på samme måte avhengig av Stortingets tillit. Hun trenger tillit hos partiet Høyre.

Og den har hun. Solberg står svært sterkt hos sine egne, og det er liten tvil om at de tror på hennes versjon.

Derimot er partiet langt mer i tvil om dette kan bære for Solberg som statsministerkandidat. Da trenger hun ikke bare partiets tillit, hun må også ha tillit ute hos velgerne.

Men den beslutningen ligger, enn så lenge, hos Erna Solberg selv. Hun må selv vurdere om hun er en styrke eller en belastning for Høyre.

Etter en lang valgkamp der hele Høyres merkevare og strategi har vært bygd rundt «Erna er stjerna», er det ikke rart at mange i Høyre frykter livet uten Erna Solberg. Det skal mye til å bygge opp en tilsvarende profil som den hun har.

For øyeblikket er det umulig å vite hvordan saken utvikler seg. Når man står midt i stormen, er det vanskelig å se klart.

Da er det ikke usannsynlig at Høyre velger strategien som de så ofte blir kritisert for, nemlig å sitte stille i båten. Kanskje ser verden annerledes ut om noen uker.

Men det er en x-faktor. For den ellers sindige Solberg så er denne saken svært personlig.

For selv om Høyre lykkes med å feste skurke-lappen på Sindre Finnes, så er et karakterdrap på Erna Solbergs ektemann dristig. Selv om det er aldri så sant.

Hva som skjer innenfor hjemmets fire vegger har strengt tatt ingen noe med. Likevel berører det Høyre sterkt. Skal Erna Solberg nok en gang prøve å bli statsminister, så angår det på et vis hele nasjonen.

Og med det bakteppet kan selv den sindigste ta avgjørelser som kan overraske alle.