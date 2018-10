Kampen om KrFs veivalg, og dermed om regjeringens liv, hardner til.

Høyresiden i KrF, og Høyre med statsminister Erna Solberg i spissen, mobiliserer kraftig.

Etter en innledende fase der Hareides motstandere undervurderte muligheten for at han skulle vinne, tas nå muligheten for at regjeringen faller på ytterste alvor.

Blå vind på Vestlandet

Motoffensiven fra statsminister Erna Solberg kom parallelt med partiledelsens Vestlandsturné til Bergen og Ålesund.

Som observatør på gangen under begge møtene var det en tydelig blå vind å kjenne. Ikke overraskende for noen.

Paradoksalt nok fant møtene sted i byer der KrF har samarbeid med Arbeiderpartiet. Denne alliansen var en direkte følge av Aps gode kommunevalg i 2015.

Den gangen opplevde Ap en medgangsbølge som resultat av den ferske Solberg-regjeringens store utfordringer med syklende asylsøkere over Storskog, migrasjonskrise og budsjettforhandlinger som var på randen av sammenbrudd.

Dyp mistro til Ap

Argumentene under begge møtene var kjente. En dyp mistro til Arbeiderpartiet fra det lekmannskirkelige miljøet, kombinert med et pragmatisk lokalt samarbeid med Frp som ikke skremmer noen.

Og så kommer SV på toppen.

Men det var også tydelige motstemmer som støttet et Ap-samarbeid. Flere av disse kom bort etter møtet for å slå av en prat, deriblant et kvinnelig KrF-medlem.

Hun hadde tatt reisen til misjonslokalet i Spjelkavik fra hjembyen Molde sammen med tenåringssønnen.

– Jeg tror vi to er de yngste på møtet, lo hun, og så ut over forsamlingen av godt tilårskomne som stillferdig strømmet ut av møtelokalet etter KrF-debatten.

Min samtalepartner var dypt bekymret for den retning KrF kunne ta dersom partiet gikk inn i regjering med Fremskrittspartiet.

– Gjør vi det, er jeg redd for at KrF vil bli et parti med appell først og fremst til kristenkonservative langs bibelbeltet, og dermed forsvinne som et bredt samfunnsparti.

Sønnen nikket og markerte at han var enig,

Solbergs angrep på Hareide

Nyheten om statsminister Erna Solbergs oppsiktsvekkende uttalelser til Dagens Næringsliv, kom inn rett før møtets start. Hareide kritiserte Solbergs utspill overfor pressekorpset på vei inn til talerstolen.

Kjernen i Solbergs argumentasjon er at et regjeringsskifte nå ville bryte den tillitsbaserte kulturen som er bygget opp i vårt demokrati mellom politikere og velgere.

Regjeringer skal skiftes ut etter et valg. Hvis folk ikke skjønner hvorfor en regjering blir skiftet ut, så utfordres tilliten til politikerne og systemet, mente Solberg.

Sterke ord.

De ble oppfattet som en meget kraftig angrep på Hareides integritet. Når Solberg går til et direkte angrep på Hareide er det samtidig et angrep på det som er venstresidens kanskje sterkeste kort for å vinne landsmøtet: Lojaliteten til partiets leder.

– Solberg antydet at det kun var maktmotiv som var drivkraften bak min partileders råd om å gå til Arbeiderpartiet, sa for eksempel Erik Lunde fra Oslo KRF i Politisk kvarter tirsdag.

Solberg får støtte i KrF

Effekten av statsministerens utspill er vanskelig å forutsi, men den har ført til en kraftig omdreining og tilspissing også av den interne KRF-debatten.

Kommunikasjonsstrategien til Høyre er logisk og lett å følge.

De har fått med seg, blant annet gjennom NRKs spørreundersøkelse blant KrFs lokallagsledere, at mange på den ene siden kunne tenke seg et samarbeid med Ap og Sp, men at de på den andre siden ikke vil «felle Erna».

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad er en av dem som har «forståelse» for at Erna Solberg må ta til motmæle når hennes regjering får så sterk kritikk av både Hareide og andre i KRF.

Fra andre som er på linje med Ropstad i diskusjonen om KRFs veivalg, får jeg andre vurderinger av statsministerens utspill:

«Utspillet har appell kun til de som er på høyresiden i KrF, mens for de usikre virker det nesten usympatisk», er én vurdering. Det er en åpenbar risiko at Erna Solberg ved sin kraftige språkbruk oppnår det motsatte av det som har vært målet.

Samtidig gir debatten næring til de som er uenige med Hareide i KrF. Frykten er at den interne debatten nå kan komme ut av kontroll.

Noen av de jeg har kontakt med i partiet, sier for eksempel at medlemmer som deler Facebook-innlegg fra valgkampen med klipp som skal underbygge at Hareide nå bryter løfter, har fått beskjed fra «Oslo» om å fjerne dem fordi det skader partiet.

Dette kan i sin tur føre til en mobilisering, fordi det skapes en forestilling om at venstresiden skal definere hva som er saklige innlegg.

Kampens vippepunkt

Arbeiderpartiet har på sin side så langt holdt en svært lav profil, i frykt for at de kunne bli oppfattet som å ta regjeringsskiftet på forskudd.

Men partileder Jonas Gahr Støre tar nå også opp hansken fra Erna Solberg, og kaller uttalelsene «drøyt av en statsminister».

Uttalelsen kommer åpenbart ut fra en analyse av at Solbergs utspill kan få motsatt effekt av det statsministeren og Høyre hadde sett for seg.

Denne siste omdreiningen av striden i KRF, viser at kampen står ved et vippepunkt. Utfallet er helt åpent, men høyresiden har satt inn en meget kraftig offensiv som kan snu stemningen.

Erna Solbergs uttalelser har utløst en intensivering av den interne kampen mellom fløyene i KrF, rett før avgjørende møter i fylkespartiene som velger delegater til landsmøtet fredag 2. november.

Så er spørsmålet om de to hovedmotstanderne i kampen om regjeringsmakten – Erna Solberg og Jonas Gahr Støre – nøyer seg med de markeringene de har foretatt det siste døgnet.

Eller om det blir en ytterligere tilspissing mellom de to partilederne.