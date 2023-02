Heltene forlater sin post

Den flukten fra sykehusene vi ser nå handler ikke bare om lønn eller enkeltavdelinger, men om hvordan helsevesenet forvalter sin viktigste ressurs: de ansatte.

Sykehusene gjentar budskapet om kutt samtidig som stadig flere helsearbeidere tar steget over i det private.

Helsearbeid handler om å hjelpe folk. For å få helsevesenet til å gå rundt har vi akseptert ulemper, som lavere lønninger og ubeleilige arbeidstider. Til gjengjeld får vi trygge jobber og frihet til å utføre yrkene våre etter faglig skjønn.

Eller får vi det? Hvordan skjøtter helsevesenet engasjementet og arbeidsgleden vår? Fokuset er ikke på pasientene, men på måltall og papirarbeid. Konsekvensene nedskjæringene har for behandlingen går under radaren fordi systemet måler aktivitet, ikke resultater.

Helsevesenet er i ferd med å bli et A- og B-lag der de bemidlede ordner seg forsikring.

Tallene reflekterer ikke virkeligheten, men ideen om at et mer effektivt helsevesen alltid er mulig – så lenge du er villig til å skvise de ansatte.

Faglig skjønn overstyres av «one size fits all»-løsninger fordi en eller annen helsebyråkrat som aldri har møtt pasienten har lagd et opplegg som vi ikke får lov til å tilpasse. Engasjement er flott, så lenge det får deg til å jobbe ekstra. Faglige innspill og kritikk kommer i veien for business as usual. Det overordnede målet er ikke gode helsetjenester, men produksjon.

De flinke, engasjerte fagfolkene søker seg alle andre steder.

Når lederne våre legger ned nettopp de avdelingene der vi og pasientene trives, er det et svik mot innsatsen vi har lagt ned. Om en ansatt slutter, så henter de inn en ny.

Men vi er ikke like. Erfarne fagfolk kan ikke erstattes av en nyutdannet person med samme yrkestittel. Når spissede tilbud legges ned, går ofte de ansatte med dem.

Jeg er sint. Sint på vegne av jordmødrene på ABC som har brukt tiår på å lage et ønsket og elsket tilbud.

Sint på vegne av psykologene på DPS som sliter seg ut i et system som ikke har empati verken for ansatte eller pasienter.

Sint på vegne av sykepleierne som ikke fikk annet enn applaus under pandemien.

Sint på forståsegpåerne som mener at det er helt rimelig at det offentlige kjenner konstant på sparekniven, mens de private tilbudene skal få utvikle seg i fred.

På den andre sida av gjerdet, i det private, utvides tilbudet stadig, og for hver fagperson som ser livsverket sitt forsvinne får de et nytt skudd på stammen.

Arbeidsforholdene i det offentlige blir ikke bedre av at private tilbud stenges.

Regjeringen har stoppet ordningen med «fritt behandlingsvalg», men det helprivate markedet er for godt etablert til at dette kan snu skuta. Arbeidsforholdene i det offentlige blir heller ikke bedre av at private tilbud stenges.

Til sist står det offentlige igjen med et basaltilbud som er så faglig dårlig og uinspirert at de flinke, engasjerte fagfolkene søker seg alle andre steder. For hvordan våger de offentlig ansatte å utforme noe annet enn et minimum?

Det har begynt å gå opp for meg at de ansatte er et hensyn som beslutningstagerne enten ikke forstår eller ikke er interesserte i. Storbritannias helsekrise viser hva som skjer når ansatte i offentlige helsetjenester ikke orker mer.

Helsetjenestene våre står i fare fordi selv de mest lojale har begynt å innse at de har bedre vilkår for faglighet i det private markedet. Faglig stolthet, empati, vilje til å presse seg selv til det ytterste – for helseforetakenes styrer er ikke dette noe å verne om og bruke med måte.

Det er et spekulasjonsobjekt som får budsjettene til å gå opp.

Helsearbeidere ser skriften på veggen nå. Vi er ikke lengre villige til å godta at det er vår skjebne å tåle alt det som skiftende regjeringer og styrer legger på oss.

Vi tror ikke lenger på at vi er helter hvis vi strekker oss tynne nok til å holde sykehusene sammen. Det er ingen utvei når vi først er forstrukne, for vips, så er det blitt den nye standarden.

Nå som helsevesenet er i ferd med å bli et A- og B-lag der de bemidlede ordner seg forsikring, så håper jeg direktørene og politikerne som lar dette skje er fornøyde. Helsevesenet blir revet i to, og foretaksmodellen og alle de som forsvarer den har seg selv å takke.

Kjære helsevesen. Dere har ikke tatt vare på gavene dere har fått. Dere har ikke tatt vare på oss. Døra står åpen.

Når vi går, ser vi oss ikke tilbake.