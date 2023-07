Helsevesenet bryter ned sårbare mødre

«Skal vi prøve å amme litt?» Setningen høres på norske sykehus daglig. Mat til den nyfødte, det lille eventyret som nettopp har kommet til verden. Som trenger mors melk for å vokse.

Det deles ut brosjyre om amming, videoer om hvor viktig amming er, spilles på TV-en. Jordmor og barnepleier kommer flere ganger i døgnet for å bistå den ferske moren. Amming er selvsagt.

Fire av fem norske spedbarn får morsmelk ved 6-måneders alder, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er ingen tvil om at morsmelk er svært viktig, ikke minst for å bygge opp barnets immunforsvar. Og derfor er det også fint at kun én prosent aldri får morsmelk.

Samtidig får en av fem barn morsmelkserstatning når de blir et halvt år. Enten fordi barnet ikke klarer å die, eller fordi mor ikke har mulighet eller ønske om å amme.

Mange av disse mødrene føler på en stor skam etter sitt møte med norsk helsevesen. For fokuset på amming er stort. Informasjonen om morsmelkerstatning er knapp.

Stiller du spørsmål om erstatningen, er svarene ofte «det er jeg ikke sikker på».

«Man opplever et unødvendig stort press fra norsk helsevesen om å amme eller i det minste pumpe ut morsmelk.»

Mitt eget barn klarte ikke å die. Dermed får han i stedet pumpet morsmelk og erstatning. For barnet er pumpingen en god erstatning, for morsmelk er viktig. For mor kan pumpingen være katastrofe.

«Så flink du er», kommenterer de på helsestasjonen. Å pumpe utløser masse skryt fra fagfolk. Å bruke mange timer om dagen, med en halvtime pumping per gang, gjerne alene med barnet i permisjon, er en stor belastning. På Facebook-gruppa Flaskebarna Norge kan flere fortelle om hvor tungt dette er.

«Jeg mener helsepersonell bør være forsiktige med å komme med dette som en løsning, for en mor vil strekke seg langt og lengre enn langt for å gjøre det beste for noe hun tror er det beste for barnet sitt», skriver en i et innlegg.

En annen forteller at hun fikk kjeft av en lege på legevakta da hun vurderte å slutte: «Hun hadde selv ammet med blødende brystvorter. Endte med at jeg kom hjem gråtende og følte meg som tidenes dårligste mor…», skriver kvinnen.

«Fokuset på amming er stort. Informasjonen om morsmelkerstatning er knapp.»

Mellom 7 og 13 prosent av fødende kvinner får depresjoner knyttet til fødsel og tiden etter fødsel. Livet er blitt totalt endret, man skal ikke lenger kun tenke på seg selv. Hormonene slår kraftig inn, kroppen er ikke som før, og du skal følge opp et lite barn uke etter uke i permisjon. Kanskje sover den lille dårlig.

Samtidig skal man oppleve et unødvendig stort press fra norsk helsevesen om å amme eller i det minste pumpe ut morsmelk. Ikke nødvendigvis fordi man får beskjed om at man er en dårlig mor dersom man lar være. Men fordi skryt fra helsepersonell gjør at man fortsetter, selv om kroppen kanskje egentlig sier stopp. Spørsmålet om hvordan det egentlig går, kommer ikke.

«Før jeg fikk barn selv, trodde jeg de fleste jeg kjente hadde ammet.»

I en kommentar på Facebook-gruppa forteller en av medlemmene noe fastlegen hennes har sagt til henne: «Her i Norge er vi helt besatt av amming. Det er faktisk så galt at vi gjør nybakte mødre syke med fødselsdepresjon fordi presset er så stort.»

Nybakte foreldre får også lite informasjon om alternativet, enten det er Nan, Hipp eller andre typer morsmelkserstatning. En av fem mødre må ty til erstatning til barnet sitt. I en tid hvor de fra før av har mye følelser og føler man ikke strekker til. Morsmelkserstatningen gir barnet all den næringen den trenger. Den har til og med vitamin D, noe morsmelk ikke har.

«Det enorme fokuset på morsmelk og amming gir mødre skam.»

Før jeg fikk barn selv, trodde jeg de fleste jeg kjente hadde ammet. Nå i ettertid har jeg forstått at mange av barna har levd på flasker med morsmelkserstatning. Barn som har blitt flotte mennesker.

Det enorme fokuset på morsmelk og amming gir mødre skam. Skam over å være en dårlig mor. En mor som ikke klarer å ta vare på barnet sitt. En som sørger for at barnet ikke får alt den trenger.

Ja, amming er viktig. Men ikke viktigst. Mors psykiske helse er mange ganger viktigere.

Det må bli slutt på å gi mor erstatningsskam.