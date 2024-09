Helsebutikken

Kjære pasient!

Som lege har jeg et samfunnsoppdrag som portvakt. Den medfører et ansvar for å sikre gode og trygge helsetjenester både for deg som pasient og samfunnet som helhet.

Selv om du kanskje ikke liker at leger opptrer som portvakt, er dette viktig for at helsetjenestene skal være til det beste for både deg og for fellesskapet.

Det klarer jeg bare hvis jeg balanserer dine behov med faglig vurderinger og god forvaltning av våre begrensede helseressurser.

Medisinsk overaktivitet

Portvaktrollen er imidlertid under press. Stadig flere ser på helse som en salgsvare, som bestilles etter eget ønske. «When you get what you want, but not what you need», synger Coldplay. Flere helseundersøkelser enn før blir foretatt på friske mennesker. Problemet er at noen helsetjenester er unyttige, men brukes likevel fordi de er etterspurte. Ofte på grunn av fryktkultur og misoppfatninger.

Jo svakere den faglige begrunnelsen for et tiltak er, jo mindre nytte kan vi forvente for deg som pasient. Og når risikoen for skade fra helsetjenester blir større enn de mulige fordelene, snakker vi om medisinsk overaktivitet.

Du synes kanskje det hadde vært bra å få tatt en MR bare for sikkerhets skyld? Og ja, tilfeldige tester redder en liten tilfeldig andel av oss fra alvorlig sykdom. Svært mange flere risikerer falske positive eller uklare svar, for tester skiller ikke alltid mellom ekte sykdom og det som bare ser ut som sykdom.

Mange av oss har små kroppslige avvik, som ikke fører til at vi blir syke eller lever kortere. Eksempler på dette er leddslitasje, små utposninger på blodårer eller blodverdier som helt naturlig av og til svinger utenfor referanseområdet.

Terskelen for å tilby helsetjenester med lav nytteverdi senkes dersom legen i stor grad tar hensyn til egen inntjening, skriver lege Jørgen Breivold.

Tilfeldige funn kan bekymre både deg og meg for om noe er alvorlig galt, og av og til fører usikkerheten til at jeg utsetter deg for ytterligere medisinske tiltak uten at det gir deg bedre helse. Tvert imot risikerer du plagsomme bivirkninger av piller du egentlig ikke trenger eller komplikasjoner, og i verste fall varige skader etter en tvilsomt begrunnet operasjon.

Forventninger og press

Dyktige kommersielle helseaktører kan gi deg god hjelp for mange tilstander. Likevel bør du være klar over at terskelen for å tilby helsetjenester med lav nytteverdi senkes, dersom du blir sett på som kunde, eller legen i stor grad tar hensyn til egen inntjening.

På legekontoret må jeg ofte balansere motstridende interesser opp mot hverandre, og følelser kan være sterkere enn fakta. Opplevelse av press, og frykt for å komme i konflikt med deg som pasient kan av og til veie tyngre enn å følge faglige retningslinjer. På kort sikt koster det mindre tid og krefter å gi deg det du ber om, selv om jeg vet at jeg egentlig ikke burde.

Stadig flere nordmenn tegner privat behandlingsforsikring, som først og fremst gir kortere ventetid til spesialiserte helsetjenester. I en nylig publisert studie med norske fastleger, svarte 28 prosent av de spurte, at de ofte eller alltid henviser pasienter, som ber om henvisning gjennom sin private helseforsikring, uten først å gjøre nærmere medisinske avklaringer.

Dette til tross for at det store flertallet mente at privat helseforsikring øker faren for overbehandling og bidrar til ulikhet i helse. En slik resignasjon hang sammen med press og ubehagelige reaksjoner fra denne pasientgruppen.

Truet bærekraft

Det er allerede for lite helsepersonell. Å flytte ressurser til tjenester med lav nytte truer bærekraften i helsevesenet. Helsekøene er allerede lange, og vi kan ikke bare effektivisere oss ut av dette.

Noe må også prioriteres bort, og vi bør starte med de unyttige helsetjenestene.

Noen ganger er en samtale om livet bedre enn sovepiller, eller fysioterapi tryggere enn kirurgi.

Profesjonalitet

Det finnes heldigvis håp. Kampanjer som Gjør Kloke Valg og Bærekraft på legekontoret, har som mål å opplyse om farene med medisinsk overaktivitet, og hvilke tiltak som kan bedre pasientsikkerheten.

At vi leger ikke ufeilbarlige, kan ikke brukes som argument for å gi deg alt du ønsker. Medisinfaget er komplekst og ofte må jeg bruke faglig skjønn.

Å være en god lege krever klokskap, og profesjonalitet må stikke dypere enn kunnskap om hvilke undersøkelser og behandlinger som er tilgjengelig. Jeg må også vite når helsetjenester ikke skal brukes, finne akseptable alternativer og evne å formidle dette til deg som pasient på en omsorgsfull måte. Noen ganger er en samtale om livet bedre enn sovepiller, eller fysioterapi tryggere enn kirurgi.

For at vi leger skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt som portvakt er det avgjørende at du har tillit til at vi tar plagene og bekymringene dine på alvor! Sammen kan vi vurdere fordeler og ulemper av aktuelle tiltak, for så å finne gode løsninger tilpasset din situasjon.

Jeg håper du vil merke omsorgen vi har for deg, når vi bruker fagkunnskapen vår til ditt beste, uten at du dermed alltid får de undersøkelsene eller henvisningene du ber om.

For vi vil trolig si som Coldplay: «I will try to fix you».

Og legge til: På tryggeste mulig måte!