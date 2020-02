Heia Henrik!

Henrik Kristoffersen er en av de aller mest talentfulle alpinister Norge og verden har sett. 21 verdenscupseiere i en alder av 25 år sier sitt. Men i mesterskap hadde han aldri lyktes helt. Særlig hadde verdensmesterskapene blitt plagsomme, både for Kristoffersen selv og vi landsmenn som fulgte intenst med.

Så kom VM i Åre i februar 2019. I sin første øvelse, storslalåm, er han endelig fremst av alle, inkludert erkerival Marcel Hirscher.

Forbannelsen er brutt. Henrik Kristoffersen har for første gang vunnet gull. For seg selv og Norge.

Skuffelsen

Det er her, da konkurransen akkurat er avgjort, at min irritasjon starter. For dette er den typen øyeblikk som skal dyrkes, nytes og kunne hentes frem igjen, hver gang man føler seg en tanke nedfor som sportsentusiast.

Han utfordret tidvis hele vårt stolte landslag.

For da Kristoffersen for første gang skal uttrykke sin glede til det norske folk, helt i toppen av Dagsrevyen, gjør han nærmest det motsatte. Han er opptatt av alt annet enn det vi nettopp har jublet for. Da intervjuer Line Andersen sier det nå er lov å juble, svarer han 'Det er renn på søndag også, så jeg må begynne å fokusere på det'. Når det blir spørsmål om selve konkurransen, er fokuset på hvor dårlig han har kjørt på toppen av løypa i begge omganger.

Felles opplevelser

Gull i idrett er selvsagt en opplevelse for den enkelte utøver. Men det er mer enn det. Det er en slags kontrakt mellom dem og oss. Utøverne gir oss fellesopplevelser og øyeblikk vi alle kan og vil huske. Det er det vi betaler dem for, som entusiaster og konsumenter.

De gir oss den jubelen livene våre ikke alltid gjør ellers – og glede, eller skuffelse, når det føles naturlig. Det siste har alltid Henrik Kristoffersen klart. Ingen er så irritert som han når det går dårlig. Å vise fram gleden da det gikk bra, klarte han ikke da det gjaldt som aller mest.

Da seiersintervjuet går mot slutten, skjer det igjen. Det er ikke seieren som betyr noe, det er det neste- slalåmrennet på søndag. Henrik Kristoffersen vil ikke ha medalje og dyrkelse, han vil tilbake til hotellet og spise. Også intervjueren blir såpass perpleks at hun avslutter med å si det vi alle tenker: Det var da veldig, da. Du burde jo nyte denne medaljen lite grann’.

Kristoffersens korstog

Men Henrik Kristoffersen er en mann med en misjon. Og den reisen stopper ikke ved det første mesterskapsgullet.



På veien har han også takket alle som har betydd noe: familie, kjæreste, skiklubben på Rælingen, skimerket. Ingen fra det norske landslaget. Ingen lagkamerater. Ingen i støtteapparatet.

Han fremstår som en som har modnet som person.

For Henrik Kristoffersen er han på utsida. Han som må tilpasse seg et overtall han ikke er en del av. Selv i en VM-sesong virker ikke et gull som gevinsten han aller helst vil ha. Det han er ute etter er anerkjennelse.

Dette fører til det som man lenge trodde kunne unngås, nemlig den mye omtalte rettssaken mot hans eget skiforbund om retten til selv å velge sine sponsorer. Kristoffersen ønsket tilgang til alt det mektige Red Bull-apparatet kan tilby ham.

Men Kristoffersen taper. Mot noe som ble fremstilt som den norske likhetsmodellen. Men som i praksis var vel så mye et Skiforbund som vil ha styring på alle sider av pengestrømmen og som vel aldri hadde akseptert Kristoffersen og hans alltid tilstedeværende fars ønsker om å gjøre ting på sin måte.

Slikt passer ikke inn i norsk tankegang. Og har i tillegg blitt dyrket i overkant fra Kristoffersens side. Men det er her det hele snur.

For der man venter på at dette skal føre til det endelige brudd – i den grad at det i enkelte medier spekuleres i bytte av statsborgerskap – velger Kristoffersen-leiren en helt annen taktikk.

Snuoperasjonen

I stedet for å anke, inngår de en ny landslagsavtale med Skiforbundet for nye tre år. Kristoffersen får ha sitt eget sportslige opplegg. Og alle får fred. Noe man nesten ikke trodde var mulig.

Henrik Kristoffersen har vist seg som en som har kunnet benytte fraværet av støy til ikke bare å fortsette som en eminent alpinist, han fremstår også som en som har modnet som person.

Han er fortsatt frustrert over egen kjøring og ski som ikke fungerer. Men forholder seg til konkurrenter og medier på en måte som virker mer gjennomtenkt og sympatisk.

Og for alt vi vet- kanskje også til de andre på landslaget de alle nå er en del av.

Han utfordret tidvis hele vårt stolte landslag. Men kanskje var det ikke alltid så enkelt, det å bli fortalt hvordan ting til enhver tid skulle være i det åpenbart velfungerende fellesskapet, eller å få aksept hos Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og de andre store gutta. Når du ikke gjør noe for å skjule at du er en ung, upolert jypling med enorme ambisjoner på egne vegne.

Utøverne gir oss fellesopplevelser og øyeblikk vi alle kan og vil huske.

Den nye Henrik?

Nå har Svindal, på samme måte som nevnte Hirscher, blitt alpinpensjonist. Og jyplingen kan få en del av oss til å tro på at det kanskje finnes en ny Henrik. Som sikkert fortsatt irriterer mange ved å gjøre ting på sin egen måte. Men som fremstår med en annen form for ro.

Det gjør at jeg merker jeg igjen begynner å like ham, som så kompromissløst har gått egne veier. Og ikke jublet som vi alle syntes han burde da han vant gull for Norge.

Og at jeg igjen kjenner litt på håpet om at han om bare ett år, når det igjen er VM i alpint, skal bli like glad som oss andre når han vinner gull, for seg selv, familien, kjæresten, Rælingen skiklubb – samt landslaget og resten av Norge.