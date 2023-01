Håpet nekter å dø i Amerika

Er det amerikanerne eller vi som har misforstått? Tok Thomas Seltzer for mye tran? Overdriver hele Medie-Norge hvor splittet USA er?

To år etter stormingen av Kongressen, er det full fyr på Capitol Hill igjen. Denne gangen blant de republikanske politikerne. Allikevel er det håpet som preger det amerikanske samfunnet nå.

Jeg er akkurat tilbake på norsk jord etter en heseblesende miniturné i USA. Det var en rocka vikingekspedisjon hvor vi jaktet berømmelse og håp i Amerika, med min musikk i kofferten og kameramann på slep.

De innrømmer at landet er i en bølgedal, men det har skjedd før.

I klassisk gonzo-stil kom vi oss inn til Bernie Sanders på Capitol Hill, hang med rockestjerner, jammet med predikanter og snakket med helt vanlige folk til en dokumentarfilm vi har på gang.

Alle hadde det til felles at de er uenige i at det amerikanske demokratiet er på vei til å rakne, stikk i strid med hva Thomas Seltzer har fått NRK med på å etablere som norsk sannhet.

Seltzer går langt når han konkluderer UXA-serien med at «i den kommende amerikanske borgerkrigen vil demokratiet tape.»

I motsetning til Seltzer har jeg verken amerikansk statsborgerskap eller nær slekt over dammen, men jeg har jobbet og reist i USA i flere tiår, alene og sammen med snowboard-legenden Terje Håkonsen. Det har gitt meg en stor kontaktflate I USA. Terje Håkonsen åpner fremdeles dører for meg der, som vanligvis er beskyttet som gullet i Fort Knox.

En tillitskrise

Slik hadde det seg at vi i slutten av november plutselig satt der, norsk-amerikanske Danny Young (min trommis og bassist) og jeg, i senator Bernie Sanders kontor på Capitol Hill, Washington DC.

Kronikkforfatteren sammen med senator Bernie Sanders på Capitol Hill. Foto: Bård Gundersen

En halvtimes audiens hos en av verdens mest kjente politikere, som er enig med Thomas Seltzer i at hovedutfordringen i USA er de store forskjellene.

«Den amerikanske befolkningen har blitt løyet til. Den har blitt fratatt grunnleggende rettigheter. Og derfor har de mistet tilliten til myndighetene», sa Bernie Sanders.

Sanders og Seltzer er også enige om at det amerikanske demokratiet sto på prøve før mellomvalget i november. Her er Seltzer på sitt beste, når han møter en av galskapskandidatene som kjørte sin kampanje kun basert på Trumps påstand om at presidentvalget i 2020 var rigget.

Overdriver hele Medie-Norge hvor splittet USA er?

Ifølge New York Times stilte det 100 slike kandidater ved mellomvalget i høst. Det ville selvsagt vært full krise for det amerikanske demokratiet hvis de vant viktige posisjoner. Seltzer er også god når han viser hvordan konspirasjonsteoriene har fått vokse frem i det amerikanske samfunnet.

Sanders forklarer at helt vanlige folk tror på Trumps løgner, nettopp fordi de har mistet tilliten til de som styrer. Da blir det spillerom for en demagog som Trump, og det betyr ingenting om han snakker sant eller juger.

Det går opp – det går ned

Men her skiller Sanders og Seltzer lag. Sanders er glassklar på at det er mer som forener amerikanerne enn det er som skiller dem. Ingen av de vi snakket med, kjente seg igjen i vår norske forståelse av polariseringen i USA, som vi konfronterte alle med.

Dette er interessant, fordi den norske mediedekningen av USA de siste årene har vært svært negativ, på grensen til et ekkokammer.

Seltzer går langt når han konkluderer UXA-serien med at «i den kommende amerikanske borgerkrigen vil demokratiet tape», skriver kronikkforfatteren. Foto: Thomas Søbstad / NRK

Hvis våre intervjuer er representative, så bør norske redaktører og mediehus gjennomgå sin mediedekning av USA. Nei, det blir ikke borgerkrig i USA. Det er mange nordmenn som tror på norske korrespondenter når de gang etter gang banker inn i sine reportasjer at «amerikanerne er polariserte». Dette bildet bør balanseres.

Tok Thomas Seltzer for mye tran?

Sanders påpekte at de unge velgerne sto opp for demokratiet ved mellomvalget i høst. De unge ga valgfornekterne og løgnerne fingeren. Hva gir bedre håp for fremtiden enn at de unge tar kampen?

Sanders og flere vi intervjuet til dokumentaren sa at USA er et stort og ledende land, hvor det høye trykket gjør at trender skifter raskt. De innrømmer at landet er i en bølgedal, men det har skjedd før. Og da er det særlig 60-tallet med borgerrettigheter, Vietnam-krig og ungdomsopprør, som trekkes frem. Vi kom ut av det da, og vi kommer ut av det nå.

Hvordan skal dere gjøre det, spurte jeg Sanders.

«Ved å samarbeide om de store sakene. Hvis vi hjelper vanlige folk med deres økonomiske hverdag og deres grunnleggende rettigheter, så vil de få tillit til myndighetene igjen», svarte han.

Akkurat dette fikk vi høre fra mange av de vi intervjuet, og jeg kunne ikke vært mer enig selv.

En avgjørende lovendring

Et sikkert tegn på at amerikanerne nå styrker demokratiet, er at den republikanske senatoren Susan Collins nettopp vant frem med å endre «Electoral Count Act» fra 1887. Det er denne loven Trump brukte da han forsøkte å få visepresident Pence til å underkjenne valget 6. januar 2021.

For å hindre lignende kuppforsøk i fremtiden, har visepresidenten heretter kun en symbolsk rolle i valgopptellingen i Kongressen, og terskelen for å protestere mot valgresultatet på Capitol Hill er hevet.

Da saken ble behandlet i Senatet i høst, var det kun én av 15 medlemmer i komiteen som stemte imot lovendringene. Det var Trump-marionetten Ted Cruz. Texas-senatoren ble isolert og latterliggjort. Det samme som demokratene håper vil skje med de 20 ultrakonservative republikanerne som herjer Capitol Hill denne uken. I god tid før presidentvalget i 2024.

Det er mer som forener amerikanerne enn det er som skiller dem.

Mens resten av landet slikker sine Trump-sår, så foregår det en politisk krig i det republikanske partiet som kan gjøre jobben lettere for demokratene i neste valg.

Som Seltzer finner jeg frem tarotkortene, men jeg erklærer at Trump, hans løgner og hans galskapskandidater snart er historie.

Amerikansk politikk beveger seg i pendelslag, ofte fra den ene ytterlighet til den andre, på kort tid. Hvem hadde trodd at George W. Bush skulle bli etterfulgt av USAs første fargede president? Eller at Barack Obama igjen ville bli etterfulgt av en reinspikka despot?

Det skal kanskje ikke mer til enn at den eldgamle og upopulære Biden innser at han må slippe frem en ung, smart og kvinnelig presidentkandidat før vi alle er enige om at det amerikanske håpet lever:

It’s blowing in the wind.