Håndhilsing er en uting

Under vitnemålsutdelingen for en av årets avgangsklasser i Oslo, ble det en noe amper stemning da tre gutter med muslimsk bakgrunn nektet å ta den kvinnelige rektoren i hånden. Men det er ikke lenge siden vi alle prøvde å unngå å håndhilse.

Vi må ikke glemme hva vi lærte under covid-19 pandemien. Da ble vi innprentet «spriting» av hendene, og at vi i størst mulig grad burde unngå håndhilsning.

For håndhilsning er en veldig effektiv måte å overføre smitte mellom mennesker. Med hendene tar vi oss på forskjellige steder av vår egn kropp. I en klam håndflate vil mikrobene overleve ganske lenge, og mikrobene blir overført til personen du hilser på gjennom håndtrykket.

«Vi burde alle følge eksemplet fra helsevesenet her.»

Dette gjelder for et stort antall smittsomme sykdommer, men spesielt gjelder det for infeksjonssykdommer som rammer mage-tarm-systemet.

Under covid-19 epidemien, der vi var nøye med håndhygiene og prøvde å unngå håndhilsing, ble det observert at forekomsten av mange andre infeksjonssykdommer også avtok betydelig.

Etter covid-19 pandemien, var det mange som gikk tilbake til gamle vaner med klemming og håndhilsing. Men ikke alle.

Folk som jobber i helsevesenet, tok lærdom. Mens legen eller tannlegen tidligere tok deg i hånden når du kom inn på kontorer, så blir du i dag vanligvis møtt med et «Hei». Vi burde alle følge eksemplet fra helsevesenet her.

Ved å gå bort ifra håndhilsing, spesielt i sånne seremonielle sammenhenger, vil vi gjøre samfunnet vårt mer robust for framtidige pandemier.

«Det er ikke lenge siden vi alle prøvde å unngå å håndhilse.»

For ifølge WHO er det stor sannsynlighet for at nye pandemier vil oppstå i årene fremover, som følge av folkeøkning, migrasjon og klimaforandringer. Det advares også om at det kan komme pandemier som er mye verre enn covid-19; for eksempel sykdommer som gir stor dødelighet blant barn og unge.

Spanskesyken er et eksempel på en pandemi som tok utallige barneliv. Det er viktig at vi tar denne faren på alvor, og da ikke gjennom panikk når vi plutselig står oppe i situasjonen, men heller gjennom små endringer i adferd og hygienetiltak som ikke krever mye av oss, men som kan ha svært stor effekt.

Da vaner tar tid å innarbeide, vil det derfor være en stor fordel å ha tidlig på plass hilseritualer som ikke innebærer fysisk kontakt.

For måtene vi hilser på hverandre varierer mye mellom forskjellige kulturer. Noen av disse hilsemåtene innebærer nær fysisk kontakt – som kyssing på kinnene, gnikking av nesene mot hverandre, eller det som er vanlig i vår vestlige kultur – håndtrykket.

Andre hilsemåter unngår fysisk kontakt, som «Hjertehilsen», der hånden legges mot hjertet mens man bukker respektfullt mot hverandre. Varianter av denne hilsemetoden brukes mye i land som Japan og India.

«Vel så viktig er det at denne hilseformen vil redusere smittespredning i samfunnet.»

Etter min mening bør vi altså innføre en eller annen form for «Hjertehilsen» ved seremonier som karakterutdelinger og lignende. Dette er en fin hilsemåte som er kjønnsnøytral og bør kunne aksepteres av de aller fleste, tross ulike kulturelle eller religiøse bakgrunner.

Dette vil gjøre det mye enklere for de ungdommene som er i en brytningsfase mellom ulike kulturer, der de enten vil føle at de gjør galt mot fedrenes kultur ved å håndhilse på det motsatte kjønn, eller gjør galt mot det samfunnet de nå lever i ved ikke å håndhilse.

Men disse ungdommene vil nok senere i livet oppdage at kulturell eller religiøs motstand mot å berøre det motsatte kjønn kan være konfliktskapende på andre områder enn håndhilsing.

Slik motstand mot berøring vil, generelt sett, kunne oppfattes som kjønnsdiskriminerende. Handlemønstret vil i mange tilfelle gi begrensinger i arbeidslivet. For eksempel så vil det være vanskelig å arbeide som kirurg på et sykehus hvis man ikke vil ha fysisk kontakt med det motsatte kjønn.

Å slutte med håndhilsing vil altså ikke løse alle kulturelle konflikter i forhold til berøring av det motsatte kjønn, men den typen konflikt som oppstod ved skolen i Oslo vil man kunne unngå.

En vel så stor bonus vil være at vi kan redusere smittespredning i samfunnet, og dermed gjøre oss mye mer robuste og beredt den dagen vi blir truet av nye pandemier.

Les også: