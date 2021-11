Gutejente? Nei, fotballjente

Eg har spelt fotball i ti år. Eg veit at det har bidratt til at eg klarer å stå i kampar i livet som er tyngre enn fotballkampar. Derfor reagerer eg når det blir varsla om forskjellsbehandling mellom jenter og gutar i denne idretten som eg er så glad i.

Tøffe jenter er ikkje eit problem.

Femtenårige Mali Berg Zetterstrøm sa nyleg frå til Sunnmøre fotballkrets og til NRK om at fotballdommarar bles raskare når jenter taklar. Eg meiner dette gir grunn til å reagere og til å etterspørre tiltak.

Frå tida som fotballspelar på jentelaget til Surnadal IL. Biletet er frå 1991. Foto: Privat

Viss jenter får sterkare reaksjonar mot både taklingar og bannskap enn gutane vil dette sjølvsagt kunne stoppe jentene frå å bli skikkeleg gode på banen. Og eg meiner det kan hindre dei å bli tøffare og sterkare på andre måtar òg.

Ei jente som er fysisk sterk og utfører harde taklingar på banen blir fort kalla ei «gutejente». Men ho er jo ikkje det, ho er ein fotballspelar og ei fotballjente som bør få same vilkår for å utvikle seg i idretten som gutar.

Sjølvsagt skal jenter og gutar vera likestilte i fotballen òg.

Fotball er ein idrett som fenger utruleg mange, både som spelarar og tilskodarar. I fotballen kan ein utvikle lagånd og fellesskapskjensle samtidig med ei forståing av at individuelle prestasjonar og eigen innsats betyr noko for heile laget. Alle treng ikkje vera raske og sterke, men det er uvurderleg å ha med nokre slike på laget. På same vis som driblefantane er kjekke å ha. Ikkje minst lærer ein at ein må forstå spelet for å lukkast.

Vi må rett og slett tåle at jenter er sta.

Likeins er det i politikken og i mange yrke. Ein må forstå spelet og bruke dei evnene ein sjølv har på best mogleg vis i samspel med folk som har andre styrkar. I vaksenlivet skal kvinner og menn vera likestilte. Sjølvsagt skal jenter og gutar vera likestilte i fotballen òg.

Zetterstrøm sa dette til NRK 2/11: «Dommarane bles veldig fort når vi taklar og vi får ikkje takle like hardt som gutane. Alle dommarar og dei som er rundt idretten må tenkje på kva haldningar dei har og kva forventningar dei har til gutar og jenter.»

Ho er inne i kjernen. Dette handlar om haldningar og forventningar. Fordelen med dette er at slikt kan endrast. Fotball er ein arena for utvikling av både fotballspelarar og menneske. Då er det er feil, slik Zetterstrøm har nemnt, viss somme jenter får høyre at dei ikkje skal banne fordi dei er jenter eller viss det lettare enn hos gutane blir dømt frispark ved taklingar.

I boka «Fotballmamma» av Gerd Stolsmo kan vi lesa om det som har vore både ein fin og kronglete veg til suksess i fotballen. Mor til dei store fotballstjernene Andrine og Ada Hegerberg er tydeleg kritisk til mykje.



Det er ingen tvil om at Stolsmo også let seg provosere av at jenter lettare får negative kommentarar og at dommarane bles raskare i fløyta når dei viser fysisk styrke på fotballbanen.

Det som slo meg då eg las boka, var kor mange motkrefter som var der – og enno er der – for jenter som vil bli ordentleg gode. Vi må rett og slett tole at jenter er sta, at dei har vinnarskalle og at dei bruker dei fysiske kreftene dei har, utan at det blir gjort til noko som er feil eller som er «guterte». Å bli kalla for «gutejente» er etter mi meining ikkje noko å bli fornærma av, men det er berre ikkje presist eller relevant.

Somme gjer ikkje forskjell.

Vi kallar då heller ikkje ei vaksen dame for «mannedame» berre fordi ho har dei eigenskapane som ei såkalla gutejente har. Det er fullt mogleg å vera ei «ordentleg jente» samtidig som ein har eigenskapar til å bli ein vinnar i ein fysisk krevjande kontaktsport som fotball.

Midt oppi denne diskusjonen om korleis fotballdommarar og trenarar forheld seg til jenter, er det for det første avgjerande å minne om at folk er ulike. Somme gjer ikkje forskjell. For det andre er dette snakk om folk som bruker utruleg mykje tid på å stille opp for at jentene skal kunne få trene fotball og spela fotballkampar.

Jentene fortener å få utvikle seg på same vilkår som gutane.

Dette er ressurspersonar som er der for ungane og ungdommane. Det einaste som krevst i tillegg til den tida dei legg ned er meir bevisstheit kring at jentene fortener å få utvikle seg på same vilkår som gutane. Og at reglane sjølvsagt må vera like for begge kjønn. Når vi endrar haldningar, endrar vi ofte handlingar òg.

Tøffe jenter er ikkje eit problem. Men dempar vi tøffe jenter frå å utvikle seg som fotballspelarar og menneske, då er det eit problem.

