Gratulerer med Mannsdagen!

Det er ikke alle som vet at det er Mannsdagen i dag. Og av dem som vet det, er det få som aner hva slags dag dette egentlig er. Mannsdagen? Høres egentlig ut som en felle, spør du meg.

Det ser ikke ut som om vi er på vei mot likestilling. Vi er nok heller på vei mot matriarkatet. Det er et eller annet som skjer, som vi ikke er herre over – beklager ordspillet. Over hele byen møter man menn som har fått dette litt resignerte og passiv-aggressive draget over ansiktet. Drosjesjåfører, dørvakter og vaktmestere vet liksom ikke helt hva som er reglene lenger.

Det er noe nytt på gang. Vi må tenke oss om. Det er en god stund siden jeg automatisk småløp for å åpne døren for en kvinne. Dette er bare bra, nytenking, som det heter. Det kan vi leve med. Vi har sikkert litt godt av det. Men altså, hva er i det hele tatt status på dette med kjønn per i dag? Når kan jeg bruke ordet mann eller kvinne? Er det forskjell på kvinner og menn?

Og i så fall – hva er gjeldende regler i dag, og hva er best for samfunnet? Hvor mange offisielle kjønn finnes det i Norge? Det plager ikke meg om det finnes ti-femten ulike kjønn. Jeg kan leve med unisextoaletter også – det er bare enda en bagatell – men er det noen som vet hvem som oppfant dem? Og var det en kvinne?

Hvorfor skal menn ha egne toaletter for seg selv mens kvinner blir henvist, isolert og holdt nede på kvinnetoaletter i lange køer, tenkte kanskje en brennende idealist – og kanskje gikk det et fakkeltog der noen krevde doene tilbake og like rettigheter – vel, vi kan leve med det. Hvor mange ganger har vi ikke blitt nekta på jentedassen på barneskolen, forresten – og kanskje oppsiden nå blir at noen av de andre kjønnene kan dele skylden for at det skvettes på gulvet?

Jeg kjenner ingen som er helt oppdatert på kjønnsforskningen, i hvert fall ingen i min daglige omgangskrets. Men jeg kan leve med uvissheten, og jeg tror jeg skal kunne leve med at «hen» blir den offisielle betegnelsen, selv om det kan være tungvint, særlig i manuskripter, som jeg driver med, når du ikke kan skrive «en mann kommer inn på scenen», men «hen kommer inn».

Så skyver vi heller problemet over til den som må finne ut hva slags person som skal fylle rollen, før eller siden tvinger det seg frem et valg, tror jeg. Jeg tipper regelen blir at kvinner kan spille såkalte manneroller, men ikke omvendt, fordi kvinner er en undertrykket gruppe og en slags minoritet og menn kan ikke vite hvordan det er å være kvinne, selv om kvinner vet hvordan det er å være menn på grunn av bedre tilgang til følelseslivet sitt og mer empati – ikke det at det er noe forskjell på kvinner og menn, da. Ja, forvirrende, men jeg tror vi skal kunne leve med det, også.

Pendelen svinger, sier folk, når menn føler seg tråkket på tærne. Det får du bare tåle, for sånn har dere menn holdt på i millioner av år, sier man, og det har de jo rett i. Jeg foreslår at alle menn født på 60-tallet egentlig holder kjeft i året som kommer, til støvet legger seg. Det kommer til å gå bra, vi gjør ikke noe særlig fra eller til.

Veien til likestilling går sannsynligvis via matriarkatet, der alt menn har gjort feil nå skal dyrkes av kvinner i et noen tiår, og det å ha en egen mannedag på ingen måte skal være en feiring av noe som helst, men et verdensomspennende seminar der menn går i seg selv, ser kritisk på mannsrollen og tar et oppgjør med våre fedre.

Gratulerer med dagen, karer.

