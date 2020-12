Gratulerer med dagen, Ludvig!

Vi lever i en døgnflue-offentlighet. Det stormer ikke lengre i vannglass, men i myriader av eggeglass. Derfor kommer sommerens bråk om Ludvig Holberg-statuen til å være glemt når vi feirer hans fødselsdag i dag, 3. desember, 336 år etter han ble født på Nordnes.

Det er litt synd. For statue-velterne gjorde Holberg viktig igjen.

Som om ikke hodene allerede var fulle nok av USA-politikk, kom også statue-debatten seilende over Atlanterhavet. Der er den mer forståelig. Hvis du er afroamerikaner er det ikke rart du ikke vil gå under statuen av general Robert E. Lee.

Han kjempet for at forfedrene dine skulle forbli slaver. Det er samme følelsen som gjorde at vi etter krigen rev ned alle hakekors. Vi var ikke interessert i å «ta vare på historien.»

Men det er åpenbare argumenter mot å viske bort fortiden. Statuer bør heller utstyres med forklarende plaketter. Og i USA har safe space-hysteriet i enkelte tilfeller nådd religiøse nivåer, hvor absolutt all kunst som ikke holder politisk korrekt standard bør fjernes.

Politikk handler om både dialog og kamp. Kanskje er det en mulighet for at identitetspolitikk også kan handle mer om det første?

Og i sommer dukket det altså opp et opprop også her: «Ta ned slavehandler/rasist-statuene!» Sammen med Churchill skulle Holberg av sokkelen, for han «investerte i slavehandel». Og den nådeløse konklusjonen var: «Alt det positive disse historiske personene har fått til overskygges dessverre av det faktum at de var rasister.»

5000 mennesker skrev under.

Det er egentlig ikke så mye, når man tenker på hva folk gjør på nett. Facebook-gruppen «Kjære Pringles, jeg får ikke plass til hånden min inni den deilige tuben din» har for eksempel 913 000 chips-elskende følgere.

Men 5000 var likevel nok til at jeg var sint i flere dager. Bare spør min kone. «Hva er det du mumler for?» spurte hun. «Mumle, mumle, statue, Holberg.» svarte jeg.

Det er helt supert om vi blir tvunget til å tenke nytt om våre gamle helter.

I en verden der den mektigste personen sprer – takk og pris – snart spredde – livsfarlige løgner på Twitter, og forskjellene mellom folk er på samme nivå som 1800-tallet: Hvorfor bry seg med en gammel statue?

Det handler nok om at jeg har brukt noen år av livet på Holberg (han var helt sentral i doktorgraden min) Men det handler også om noe annet, som jeg kunne observere hos flere, også utenfor historieinteresserte venner på Facebook.

Det handlet om at Holberg, som vår viktigste opplysningstenker, er en del av vår historie og dermed identitet. Derfor blir følelsene så sterke.

Vi har gått forbi Holberg-statuen på Torget i Bergen eller foran Nationaltheatret i Oslo og kjent, ja, sikkert tusen forskjellige ting. Men undertrykkelse? Neppe.

Paradoksalt nok kommer engasjementet fra samme sted som initiativtakeren til oppropet; Følelsen av at historien angår oss, at den lever videre i oss. At den er viktig.

Og når sinne ble til ettertanke, slik det en sjelden gang blir, tenkte jeg: ligger det ikke en mulighet for å møtes her? Politikk handler som kjent om både dialog og kamp. Kanskje er det en mulighet for at identitetspolitikk også kan handle mer om det første?

Sommerens debatt gir oss nemlig anledning til å snakke om to ting som er skikkelig interessante, og henger sammen: Hvordan forstå Holberg, og hvordan forstå historie?

I USA har safe space-hysteriet i enkelte tilfeller nådd religiøse nivåer.

Hvis du spør fagfolk vil svaret være ganske samstemt: Det er ikke bare absurd å kalle Holberg rasist. Det er ahistorisk. Det betyr at man stiller krav til noen som er forut fra tiden de levde. Som å kritisere Einar Gerhardsen fordi han gjorde for lite for LHBTQ- rettigheter.

Men hva da med disse aksjene i det Vestindiske kompani, som var involvert i slavehandel? Burde ikke Holberg protestert? Ikke hvis man ser på hva som var mulighetsrommet i den dansk-norske offentligheten under eneveldet. Det var svært, svært trangt.

Bare å gi ut bøker var gjenstand for streng sensur. Kongen kunne på ingen måte kritiseres. Holberg, som hadde en sylskarp penn, måtte være uhyre bevisst hvem han stakk. Det som er det interessante, og grunnen til at han står på sokkel, er hvordan han brukte mulighetsrommet.

Han kom lutfattig fra et nedbrent Bergen som 17-åring, og endte opp som baron, lest over hele Europa, til og med i før-republikkens USA.

Han introduserte romanen, essayet, juridisk tenkning og mye mer på dansk (og dermed norsk). Og han manøvrerte under tre ulike eneveldige konger med kløkt. Hans holdning til menneskets egenverd, uansett farge og religion var progressiv, og dette er viktig: for sin tid og sted.

Den politiske kannestøper handler for eksempel om hva som skjer når man lever i en medierevolusjon og alle har rett på ikke bare egne meninger, men også egne fakta. Lyder det kjent? Holberg skrev om det i 1722.

For en tid tilbake holdt jeg foredrag for en gruppe unge folk fra arabisktalende land, om ytringsfrihetens historie i Norge. Vi begynte med 1814. Dialogen gikk omtrent slik:

– Var kvinner representert? Spurte de.

– Nei.

– Var arbeidere representert?

– Nei.

En ung mann fra Sudan/Tromsø stilte spørsmålet jeg ikke hadde tenkt på før:

– Var den samiske befolkningen representert? Etter litt googling i pausen fant jeg ut:

– Nei, på lik linje med resten av Nord-Norge var de ikke representert.

Men, og her insisterte jeg: – På tross av alle disse manglene så er Eidsvoll i 1814 likevel en av de mest progressive øyeblikkene i vår historie.

Det gjør ingenting at noen stiller spørsmål ved dem som står på granittsokler.

For året var 1814. Det fantes nesten ingen så radikale grunnlover i noen land. Grunnlaget for grunnloven vi feirer 17. mai var opplysningstiden. Og hvem er den fremste formidleren av de i Norden? Jo, mannen du kan sende en tanke på torsdag.

Men send gjerne en tanke til oppropet også. For det gjør ingenting at noen stiller spørsmål ved dem som står på granittsokler. Og det er helt supert om vi blir tvunget til å tenke nytt om våre gamle, og kanskje i stor grad glemte, helter.

Uansett hvor uenig man kan være, så gjorde oppropet gamle Ludvig, og historien, viktig igjen.