Grandes suksess

Det hagler med dårlige målinger, negative utspill og negative politiske kommentatorer før Venstres landsmøte til helgen. Det er mange som nok allerede vil sende bøddelen etter partileder Trine Skei Grande og hennes lederskap i Venstre, men de som vil avskrive Grande og Venstre allerede nå kan raskt forregne seg.

Trine Skei Grande møter motbør om dagen. Det blåser så hardt rundt Venstre at man kunne forsynt Europa med mye fornybar vindkraft med de vindkastene partiet opplever. Grande er en partileder som har opplevd motgang tidligere og som både har overlevd og slått tilbake med stor suksess.

Venstre skal ikke undervurderes.

På Venstres landsmøte på Røros i 1972 var stormene enda kraftigere. Den gangen ble Venstre splittet, og siden har Venstre aldri kommet over sperregrensen i to stortingsvalg på rad. Før Grande ble partileder.

Trine Skei Grande tok over i 2011 og i hennes periode har partiet for første gang siden 60-tallet kommet over sperregrensen i to stortingsvalg på rad. I tillegg har de gjort gode lokalvalg og hun har fått partiet tilbake i regjeringskontorene. Det virker som mange, også i Venstre, har lett for å glemme denne suksessen partiet har opplevd under Grande.

De relativt sett gode valgene har ikke kommet gratis. Grande har avlyst ferier, reist landet rundt og jobbet hardt med god hjelp av mange andre i partiet for å oppnå resultatene. Partiet har evnet å slutte rekkene før valg og oppnådd resultater.

Glemt synes også mange av de politiske seirene å være. I over sju år arbeidet jeg som kommunikasjonssjef i Høyre og som statssekretær for Erna Solberg. I disse årene hadde jeg et tett samarbeid med Venstre og Grande.

De må spille hverandre gode.

Det var mange tøffe runder i disse årene, og ofte knyttet til politiske forhandlinger. Min opplevelse er ikke et Venstre som ikke fikk politisk gjennomslag, tvert imot. Jeg følte noen ganger at Venstre hadde fått for mye gjennomslag. De fikk store seire og kostbare gjennomslag.

Klimapolitikken er åpenbart mer ambisiøs enn den ville vært uten Venstre og partiet har flyttet virkemidler til Klima- og miljødepartementet for å styrke næringsutviklingens del av klimapolitikken.

Dette er forskjellen på Venstre og andre miljøpartier. De ser at god klimapolitikk også er god næringspolitikk.

Til min egen store frustrasjon fikk partiet gjennomslag for en tredeling av foreldrepermisjonen og ikke konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. De har fått gjennomslag for en rusreform, forbud mot pelsdyr.

For ikke å snakke om partiets gjennomslag for elbiler. Norge har nå verdens grønneste bilpark. Det skriver seg tilbake fra Ola Elvestuens innsats for elbilene som byråd til han og Grandes gjennomslag i budsjettforhandlingene og regjeringsplattform. Dette er bare noen eksempler.

Jeg kjenner ingen parti som har vunnet valg på å dyrke nederlag.

Partiet burde kanskje være flinkere til å dyrke nettopp gjennomslagene. Jeg kjenner ingen parti som har vunnet valg på å dyrke nederlag. Jeg kjenner heller ingen partier som tjener på at noen bygger opp til konflikt når det er landsmøte.

Når det nå blåser i inngangen til landsmøtet så er det tredje året på rad at partiet opplever dette og nå synes det som om flere mener det er en god strategi og la landsmøteuken preges av kritikk.

Det er ofte velment når man kritiserer. Det handler om at man ønsker bedre resultater. Det er likevel vanskelig å se at det bidrar til å løfte partiet, nå som det bare er måneder igjen til valget. Derfor er timingen på debatten om partiledelsen åpenbart helt feil.

Venstre skal ikke undervurderes. Skal Solberg få gjenvalg i 2021 må alle de fire partiene få frem det beste i seg selv og vinne sine egne velgere.

Skal Venstre klare dette må partiet få alle sine profiler til å få frem det beste i hverandre og seg selv. Mange nye og unge har fått tillit og viktige posisjoner under Grandes lederskap. Noen av de unge profilene er Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø og Abid Raja, men også flere.

Skal Venstre lykkes med å vinne velgere, må de først innse at de må spille hverandre gode.