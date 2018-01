Godt nytt kvinneår

Det 2017 som ble borte i går, har gitt oss noen saker å fundere på. Kulturinstitusjonene ble til en scene der uvettige arbeidsforhold ble avslørt. I rampelyset sto og står avkledte dirigenter, komikere, skuespillere, regissører og filmprodusenter. Og de fikk selskap av redaktører, programledere og politikere.

Det blir mer av dette i 2018. Men på hvilken måte? Vi sitter her og lurer på hva slags konsekvenser historiene om Trond Giske får. Vi venter på hva Uma Thurman egentlig vil si om sitt mangeårige samarbeid med Harvey Weinstein. Vi lurer på når musikkbransjens lange og stinkende rykte treffer den berømte vifta.

Vi ser fram til å se hva som skjer på Golden Globe-utdelingen allerede 7.januar, der ryktene vil ha det til at kvinnene skal innta den røde løperen i svart. Vel vitende om at man aldri skal undervurdere påkledningens makt. Og makt vil Hollywoods kvinner nå ha. Makt til å gjøre bransjen mer likestilt. Kvinnene i svart vet utmerket godt at bare fire prosent av amerikanske filmregissører er kvinner, og at langt under 30 prosent av det som blir sagt i filmer, sies av kvinner.

Nå i ettertid begynner man å forstå motet som skal til for å være den som avslører.

Og dermed er #metoo-kampanjen i full sving med å bli en skikkelig politisk bevegelse, der kvinner på erobringstokt vil være med og bestemme hvor skapet skal stå.

Da Charlie Hebdo ble angrepet av terrorister 7.januar 2015, var satiremagasinets førsteside en karikatur av den kontroversielle forfatteren Michel Houellebecq. Hans roman Underkastelse, som kom nettopp den dagen, handlet blant annet om franske kvinner som fulgte sine mannlige kolleger fra akademisk frihet og til islamistisk underkastelse. Av alt man kan si om den romanen; dette var det minst troverdige! Det har 2017 lært oss.

Uten sosiale medier ville ikke 2017 gått inn i historien som et sant kvinneår. Mens Lenin manglet et skikkelig redskap til å spre Marx' ord om å forene arbeidere i alle land, har kvinnene i 2017 hatt Facebook, Instagram og Twitter.

En Facebook-side oppildnet millioner av kvinner til å demonstrere mot innsettelsen av Donald Trump. På bannerne den januardagen i 2017 sto blant annet: «Hold de små henda dine unna mine rettigheter».

En liten måned senere ble en blogg fra ingeniøren Susan Fowler spredt med stor hastighet. Hun beskrev bedriftskulturen i start-up-eventyret Uber som infisert av seksuell trakassering og et non-stop show i bedriten oppførsel.

BRØT TAUSHETEN: Dataingeniøren Susan Fowler (nr.4 f.v) sammen med Adama Iwu, Taylor Swift, Isabel Pascual og Ashley Judd ble Årets Navn i Time magazine fordi de bidro til å starte kampanjen mot seksuell trakassering. Foto: HANDOUT / Reuters

Andre ansatte fulgte opp. Skrev ned og publiserte sine historier. Over 20 Uber-ansatte mistet jobben, inkludert gründeren Travis Kalanick.

15.oktober dukket så emneknaggen #metoo opp på Twitter, i forlengelsen av Weinstein-avsløringene.

Først nå i ettertid begynner man å forstå motet som skal til for å være den som avslører. Harvey Weinstein betalte en hær av spioner og et kobbel av advokater som sto i beredskap til å skandalisere og ødelegge enhver som truet med å fortelle sannheten.

En velkjent vits påstår at laboratorier nå foretrekker advokater fremfor rotter, som forsøksdyr. Både fordi det er flere advokater, men først og fremst fordi det finnes ting ikke engang rotter nedverdiger seg til å gjøre.

Dette er det beste som har skjedd i 2017: At makten til dem som har noe å skjule, er kraftig utfordret. I Aftenposten sier direktøren for det lulesamiske kultursentret i Tysfjord: «Døvhetskulturen er endret. Når noen lytter og det får konsekvenser, er det enklere å fortelle.»

Makten til dem som har noe å skjule, er kraftig utfordret.

Det har forundret meg at nettopp kunst og kultur, politikk og medier har vært yngleplass for trakassering. Samtidig er det lett å se strukturelle likheter mellom bransjene. Dette er arenaer unge og ambisiøse mennesker søker seg til. På toppen er det bare plass til noen ganske få. Midlertidighet og frilansing er normalen. Dessuten er det ofte av avgjørende betydning å bli sett av dem med makt og stor innflytelse. Og fremfor alt; du må ikke få ord på deg for å bety trøbbel og bråk.

2017 har med andre ord gitt direktører, styrer og arbeidsledere en oppgave å løse. Før oktober 2017 ville de fleste av dem sagt at dette problemet, det eksisterer ikke hos oss.

Men det gjorde det.

Dette er det positive med #metoo. Men det finnes opplagte utfordringer. Som at ubekreftede rykter kan ødelegge mennesker, og dessuten brukes i interne maktkamper.

Det jeg frykter akkurat nå, er at denne kampanjen som har rystet kunstlivet i grunnvollene, også kan vise seg å bli kunstens verste fiende.

Fra Balthus-utstillingen på Metropolitan Museum of Art i New York. Det er bildet på veggen underskriverne krever fjernet. Foto: THOMAS URBAIN / AFP

I USA dukket det nylig opp en anmodning på nettstedet Care2. Der bes det om at maleriet «Thérèse Dreaming» av den fransk-polske maleren Balthus må tas ned fra veggene på Metropolitan Museum of Art. Fordi maleriet av noen kan tolkes som om det sender pedofile signaler. Anmodningen har fått tusenvis av tomler opp. Men kunstens vesen er å kjenne uredd på alle følelser og alle lengsler. Og hvis kunstverk som sårer skal fjernes, da blir det tomt i museene.

#Metoo var noe av det beste som skjedde i 2017, men det er lett å gjøre det beste til det godes fiende.

Akkurat i dag sitter de fleste av oss og lurer på om 2018 blir en venn.

Vi får satse på det.

Godt Nytt År.

