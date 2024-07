Gjenoppdag sommerferien

Denne kronikken er til deg, uansett om du er i barseltiden eller er barnløs, singel eller i et forhold, besteforelder eller forelder.

Felles for oss alle er at vi står overfor den største trusselen mot å være til stede i våre egne liv: sosiale medier. Jeg håper denne teksten enten inspirerer deg eller trigger noe i deg – begge deler er tegn på en lengsel etter ekte tilstedeværelse.

Å ta en pause fra sosiale medier i sommerferien kan være det første steget mot å gjenvinne tilstedeværelsen.

«Jeg ventet på det rette øyeblikket for å logge av»

I skrivende stund har jeg vært uten sosiale medier i elleve måneder. Jeg startet et selvvalgt eksperiment i fjor, og logget av alle sosiale medieplattformer i ett år. Formålet var å utforske hvordan det ville påvirke alle aspekter av livet mitt.

Fravær fra sosiale medier garanterer ikke en sommerferie fri for stress og utfordrende dager, men de tilbyr sjelden en varig lindring på tunge dager, skriver Tina Løvberg (bildet). Foto: Pruvat

Tanken om å ta et skritt tilbake for å se eget liv og samfunnet vi lever i med nye øyne, begynte å vokse etter at jeg ble mor for første gang i 2019.

Jeg ventet på det rette øyeblikket for å logge av. Men når er det rette tidspunktet til å ta pause fra daglige oppdateringer fra andres liv og dokumentasjon av sitt eget, med masse forventninger og respons?

Siden sosiale medier er døgnåpne og konstruert for å engasjere oss kontinuerlig, innså jeg at jeg måtte utfordre den etablerte sannheten om at «det er ikke riktig tid for å logge av akkurat nå».

«Bruker du tre timer daglig på sosiale medier, tilsvarer det 45 dager i året»

Vi som enkeltpersoner må ta kontroll over bruken av plattformene. Hvis ikke tar de kontroll over oss.

Det handler ikke nødvendigvis om å slette de sosiale mediene permanent, men å skape rom for refleksjon og dypere forbindelser. Om å være til stede i virkeligheten.

Mindre tilgjengelighet online gjør oss mer tilgjengelige for det som virkelig betyr noe. Jeg kan love at det vil gi deg en mer avslappende og berikende ferie.

Sosiale medier kan skape en illusjon av tidløshet, der timer forsvinner fra vårt eget liv, mens vi fordyper oss i den digitale virkeligheten. Men når vi løsriver oss fra skjermen, åpner vi døren til den virkelige verden.

Det er da vi innser hvor fort tiden kan gå, og hvor distanserte vi kan føle oss fra øyeblikket når vi er oppslukte av det virtuelle.

«Likes og kommentarer kan aldri erstatte ekte gode samtaler »

Når vi er til stede uten å gripe etter mobilen, uten å dokumentere eller sjekke andres innlegg, da kan vi virkelig oppleve at tiden står stille og ta inn alle inntrykkene rundt oss.

Bruker du tre timer daglig på sosiale medier, som ikke er uvanlig, tilsvarer det 45 dager i året.

Det er åpenbart at dette gjør noe med oss, ikke bare med helsen vår, men også med vår evne til å være til stede.

Hvorfor skal vi ta dette på alvor?

Tilstedeværelse hjelper oss med å redusere bekymringer, både om fortiden og fremtiden. Det kan redusere stress og angst. Det gir klarere tanker, noe som blant annet påvirker vurderingsevnen og evnen til å ta beslutninger.

Du får økt kreativitet fordi tankene flyter fritt, og du kan oppdage nye ideer uten distraksjoner. Det gir rom for selvrefleksjon, som er viktig for personlig vekst.

«Jeg kan love en mer avslappende og berikende ferie»

Menneskers grunnleggende behov, som fysisk aktivitet, søvn, kosthold og sosiale relasjoner, har vært viktige i all tid. Sosiale medier er et nytt tilskudd i hverdagen som forstyrrer grunnlinja om man ikke er bevisst.

Sommerferien er en perfekt anledning for å redusere skjermtiden, ivareta basisbehovene, være til stede og virkelig sette pris på opplevelser. Les også Sommerferie – må jeg?

Hvis du føler et sug av bekreftelse gjennom belønningssystemet ditt i sommer, husk at likes og kommentarer ikke sier noe om hvem du egentlig er, men snarere det glansbildet du presenterer.

Denne kortvarige tilfredsstillelsen kan føre til en avhengighet av bekreftelse, som igjen kan forsterke følelsen av usikkerhet og ensomhet når den uteblir.

Vi trenger menneskelig nærvær, berøring, ansiktsuttrykk og kroppsspråk for å føle trygghet og tilknytning.

Likes og kommentarer kan aldri erstatte ekte gode samtaler i det virkelige livet. Sosiale medier gir bare en illusjon av tilhørighet. Ansikt til ansikt-interaksjoner er viktige fra vi blir født til vi dør, og det er gjennom det vi lærer å forstå og uttrykke følelser, bygge tillit og styrke bånd med andre.

Selv om fravær fra sosiale medier ikke kan garantere en sommerferie fri for stress og utfordrende dager, er det viktig å erkjenne at sosiale medier sjelden tilbyr en varig lindring på tunge dager.

Ofte er det det motsatte som skjer, og det er lett å falle i sammenligningsfellen når man ser andres perfekte bilder og opplevelser.

«Sommerferien er en perfekt anledning for å redusere skjermtiden»

Når vi velger å ta en pause, gir vi oss selv muligheten til å være til stede i våre egne liv, uten den konstante tilgangen på andres nøye utvalgte bilder.

I stedet kan du lytte til det som kommer innenfra, praktisere selvomsorg og søke støtte fra nære venner og familie, når du trenger det mest. Les også Feriejaget

Selv om det ikke finnes noen universell kur for livets utfordringer, kan fraværet av sosiale medier være en stor fordel i søken etter indre ro og tilfredshet.

Det handler om å velge det som virkelig nærer sjelen. Det som gir oss styrke til å håndtere både de gode og de utfordrende dagene med større mot – også i ferien.