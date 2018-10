Gir ikke slipp

Dersom KrF fredag 2. november skulle velge å gå Hareides vei, legges statsminister Erna Solbergs strategi om et borgerlig flertallsprosjekt i grus, fordi limet mellom sentrum og Frp oppløses.

I en slik situasjon risikerer nemlig Solberg å se det pragmatiske Frp bli fristilt og den disiplinerende kraften som regjeringsprosjektet har betydd i Frp forsvinne. I sluttfasen av KrFs interne debatt har det blitt mer og mer tydelig at et Frp i «Listhaug-format» er et hovedargument for dem som velger Arbeiderpartiet.

Å beholde regjeringsmakt trumfer abortsynet.

Uavhengig av utfallet av KrFs veivalg er nettopp Frps videre utvikling en nøkkelfaktor for det borgerlige prosjektet. For å holde Venstre og eventuelt KrF innenfor den borgerlige familien må styrkeforholdet H/Frp være omtrent i den balansen det er i dag.

Det er ikke tilfeldig at Ketil Solvik-Olsen beholder nestlederposisjonen fra USA. Et Frp med ham eller med Sylvi Listhaug som partileder er to forskjellige prosjekter. En forsmak på denne dynamikken fikk vi NRKs Politisk kvarter mandag, der Per Sandberg advarte mot å ta KrF i regjering, fordi Frp «ikke har mer å gå på».

Et worst case-scenario for Erna Solberg er altså at Høyre både mister regjeringsmakt, at Frp finner tilbake til sine populistiske røtter, vokser i styrke og presser Venstre ut av det skjøre samarbeidet som ble høytidelig erklært på Jeløya i vinter.

Abort nok en gang

Det er derfor logisk at Høyre i sluttfasen forsøker å få fram at det er regjeringens liv som nå står på spill, for dem som ikke har fått det med seg. Minutt for minutt-dekningen av KrFs årsmøter land og strand rundt kan ha skapt inntrykk av at alt er en intern KrF-greie. Den konkrete begrunnelsen for at Trond Helleland gjentar støtte til KrFs abortkrav denne gangen er påstanden om intern splid om saken i Høyre. Det er en kjent sak at lignende forslag ble avvist på Høyres landsmøte i 2013, da flere av partiets mest framtredende kvinnelige politikere stanset tanken om innstramming.

Det nye i Høyres utspill i dag er altså at de som måtte være uenige i forslaget, har akseptert at partiledelsen bruker dette som et viktig forhandlingskort i kampen om flertallet i KrF. Å beholde regjeringsmakt trumfer abortsynet i denne omgang. Argumentet om gjennomslag i abort-saken var en gjenganger på de ulike talerstolene fra KrFs Solberg-tilhengere denne helgen. Hareides tilhengere håper det preller av og framstår som et desperat utspill i siste liten.

Arbeiderpartiet tar det med ro

De siste fintellingene før det ekstraordinære landsmøtet tyder på at Ropstads side kan få et knapt flertall. Overskrifter om at saken kan være «avgjort» underslår likevel at landsmøtet har sin egen dynamikk. Spenningen knytter seg til det faktum at voteringen er skriftlig og hemmelig og at den turbulente debatten etter Rogalandsmøtet kan gjøre noen delegater usikre.

Jonas Gahr Støre betrakter likevel prosessen i KrF med lavere puls enn Erna Solberg. Det er liten tvil om at Arbeiderpartiet svært gjerne vil overta regjeringsmakt dersom dagens regjering mister sitt flertall.

En Ap-Sp-KrF-regjering nå med SV på siden har likevel så mange usikre momenter ved seg, at det ikke er noe stort nederlag å fortsette å bygge opp partiet fra en fortsatt opposisjonsrolle. Både på grunn av et uprøvd og komplisert politisk samliv med KrF, og å la venstreflanken stå åpen for SV og Rødt.

For den andre potensielle rødgrønne regjeringsmakkeren, Senterpartiet er utsiktene til fortsatt opposisjon enda mindre alvorlig. Trygve Slagsvold Vedum har sin yndlingsmotstander i Erna Solberg.

Akkurat på det punktet er nok han og statsministeren helt på linje.