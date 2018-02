Gi oss ei drømmedame for folkehelsa

«Jeg er drømmedama deres!»

Det uttalte vår nye eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen nylig på et frokostmøte hos Norsk Friluftsliv. I talen fremholdt hun at hun verken er en «bredskuldret birkebeiner» eller en «treningsinstruktør som trives med toppturer og tights av det trange slaget».

«Folkehelsepolitikken handler om folk flest. Den handler om helt vanlige mennesker. Om mennesker med varierende kondisjon, varierende motivasjon og varierende inspirasjon når det gjelder trim og trening», sa ministeren.

Fysisk aktivitet er viktig, men bare én av mange faktorer som påvirker helsa vår.

Kjære Åse.

Vi er glade for at du er en minister for folk flest! Skal vi lykkes med folkehelsearbeidet må vi rette inn innsatsen mot vanlige menneskers liv og hverdag.

Vi håper likevel du er en folkehelseminister som vil gjøre mer enn å få folk til å bevege seg mer. Fysisk aktivitet er viktig, men bare én av mange faktorer som påvirker helsa vår.

Sammensatte utfordringer

Som nettverksorganisasjon i lokalt folkehelsearbeid vet vi hvor viktig lokalsamfunnet er for helse og trivsel, og at det ofte er sammensatte grunner til de store sosiale helseforskjellene i landet vårt. Folkehelse handler om mer enn joggesko og gulrøtter.

Det handler om 5-åringen som utsettes for en omsorgssvikt som vil kunne prege ham resten av livet.

Om flyktningen som ikke får jobb, og som derfor går glipp av arbeidslivet som helsefremmende arena.

Det handler om 14-åringen med for høye krav til seg selv, eller 17 åringen som faller ut av skolen.

Om 70-åringen som har blitt enkemann og er avskåret fra livsviktige sosiale nettverk.

Det handler om gode oppvekstvilkår, trygge skoleveier og ren luft. Om å legge til rette for at vi alle skal kunne leve gode liv, hvor vi opplever mening, mestring og tilhørighet.

Folkehelse handler om mer enn joggesko og gulrøtter.

Strukturene bak

Sunne kommuner og vårt internasjonale nettverk WHO Healthy Cities har i flere tiår jobbet for en slik samfunnsutvikling. Vil du være en drømmedame også for oss?

Vår drømmedame er handlekraftig og visjonær. Hun tør å tenke stort, og er som deg opptatt av vanlige menneskers helse, trivsel og levekår.

Hun ser strukturene bak vanlige menneskers livssituasjon og valg. Hun vet at det selv i Norge – et av verdens mest likhetsorienterte samfunn, i historiens mest velstående øyeblikk – er en tett kobling mellom hvem du er og hva slags helse du kan forvente å få.

Hele mennesket

Vår drømmedame tar enkeltmenneskets ulike utfordringer på alvor, og forstår at det ikke er like lett for alle å bytte ut Grandiosa med gulrot, og sofaen med familietur i nærnaturen.

Vi har alle et individuelt ansvar for helsa vår, men noen har tyngre bør enn andre.

Mange mennesker har ikke familie. Noen lever fra tidlig alder med en økonomisk eller sosial last som vil påvirke deres fysiske og psykiske helse resten av livet.

Vi har alle et individuelt ansvar for helsa vår, men noen har tyngre bør enn andre. Vår drømmedame vil hjelpe oss å lette på denne børen, og føre en folkehelsepolitikk som ivaretar hele mennesket.

Hun vet at en vellykket helsepolitikk ikke kan måles i antall behandlede pasienter, men i hvor godt vi greier å forhindre at mennesker trenger behandling.

Våger å satse

Hun får med seg andre statsråder i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, og overbeviser dem om at en sunn og glad befolkning er samfunnets viktigste kapital.

Hun er ambisiøs og modig. Som Norges første folkehelseminister vil hun sette spor etter seg, og plassere både seg selv og folkehelsesatsingen inn i historiebøkene.

Det handler om gode oppvekstvilkår, trygge skoleveier og ren luft.

Hennes prioriteringer vil forandre liv, og bære frukter langt inn i framtida.

Hun er glad i turer i skog og mark, men blir også med på byvandring og kulturelle opplevelser. Vår drømmedame vet nemlig at god helse handler om mer enn kosthold og fysisk aktivitet.

Er det deg?

