Gi «elbilfordeler» til næringslivet

På NHOs årskonferanse i 2017 inviterte statsminister Erna Solberg næringslivet med på et samarbeid for å utforme et CO₂-fond for næringslivets transporter. Målet var å kutte klimagassutslipp, samtidig som vi klarer å skape verdier og nye norske arbeidsplasser framover.

Halvannet år senere står forhandlingene mellom regjering og næringslivet i stampe fordi regjeringen nå ser for seg at det er Enova som skal løse disse utfordringene.

Lang vei fram

Regjeringen har slått fast i regjeringsplattformen at den vil halvere utslippene fra transport, og i Nasjonal transportplan var et samlet storting enige om ambisiøse teknologimål. Status i dag er imidlertid at ingenting tilsier at noen av disse målene nås uten nye og større politiske grep.

Innen 2025 skal alle nye bybusser være nullutslippsbusser. I dag er det én promille. Samme år skal alle nye lette varebiler ha nullutslipp. I dag er det 22 prosent. Innen 2030 skal alle nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Foreløpig finnes de ikke engang på det norske markedet.

Et lyspunkt er fergene, der offentlige anskaffelser har skapt et marked som gjør at snart 30 prosent av fergene er utslippsfrie. Men det er langt til målet om at 40 prosent av hele nærskipsfarten skal bruke fornybart drivstoff eller være null- og lavutslippsfartøy.

Elbilfordelene når ikke næringslivet

Alle har sett hvor effektivt og raskt ulike elbilfordeler har bidratt til å endre nybilsalget av personbiler. Den viktigste fordelen for elbil er avgiftsunntak for kjøp av nye biler, samt tilgang til ulike bruksfordeler.

Næringslivet har ikke samme avgiftene på varebiler, lastebiler og skip, og har derfor ikke nytte av fordelene. Transporten deres utgjør imidlertid to tredjedeler av utslippene i transportsektoren i Norge. Det er derfor på høy tid at man etablerer «elbilfordeler» som kan skape marked for nye løsninger.

Utfordringen er å skape disse fordelene uten å pålegge nye byrder som vil redusere norsk næringslivs konkurransekraft. ZERO mener et CO₂-fond er måten dette kan skje på, og denne løsningen støttes også av næringslivets organisasjoner.

CO₂-fond gir avgiftene dobbel effekt

Kort fortalt vil ordningen innebære at bedrifter som melder seg inn i fondet får anledning til å betale en medlemsavgift til fondet i stedet for deler av dagens CO₂-avgift eller en økning i denne.

Denne medlemsavgiften blir et privat fond som er finansiert av bedriftene og administrert av næringslivet selv. Medlemmene kan så søke om støtte fra fondet til å investere i løsninger som gir lavere klimagassutslipp. Ordningen vil dermed fungere både som pisk og gulrot. Næringslivet får forutsigbarhet – og CO₂-avgiften får dobbel effekt.

Med vanlig CO₂-avgift må i prinsippet alle betale avgift tilsvarende prisen på det dyreste tiltaket vi trenger for å nå målet. I praksis blir det et avgiftsnivå som er i overkant av det forsvarlige, med tanke på næringslivets konkurransevilkår.

Med et CO₂-fond kan man imidlertid høste resultater på hele skalaen, med et avgiftsnivå alle kan leve med. Vi kan være landet som drar utviklingen av nullutslippslastebiler, uten å ha høyere avgifter enn sammenlignbare land, og uten store tap av avgiftsinntekter for staten.

En slik ordning finnes allerede for utslipp av NOx. Gjennom over ti år har NOx-fondet sikret store utslippskutt og utvikling av ny teknologi, samtidig som næringslivet har fått gode rammebetingelser.

Næringslivet må eie ordningen

En viktig nøkkel til NOx-fondets suksess har vært at ordningen er administrert av næringslivet selv. Det bør også gjelde et CO₂-fond. Et privat fond er mer fleksibelt og kan lettere fungere sammen med andre ordninger. Når bedriftene selv eier, øker det også potensialet for å mobilisere større tilslutning til ordningen.

I dag støtter Enova innkjøp av de første kjøretøyene av sitt slag. Men for å sikre rask utrulling må støtten opp på et nivå som er utover bare det som ser lønnsomt ut på papiret. Det måtte mer enn bare marginal lønnsomhet til for å få fart på elbilsalget.

Om vi skal nå målene for næringslivet, må fordelene ved å investere i ny utslippsfri teknologi være så åpenbare at bedrifter tar sjansen på en rask innføring, også av løsninger som ikke er ferdig kommersialiserte ennå.

Sikrer grønn konkurransekraft

Miljø er allerede et salgsargument, og vil trolig bli stadig viktigere. Om vi lykkes med å omstille transportsektoren til lavere utslipp, vil det også gi norsk næringsliv et forsprang mot utenlandske konkurrenter og bygge grønn konkurransekraft.

ZERO ser ingen annen bedre løsning for å kutte norske transportutslipp raskt nok. Dette er en mulighet som verken regjeringen eller næringslivet bør la gå fra seg.