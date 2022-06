Generasjon ferdigskremt

Mange i min generasjon er uten håp for framtiden. I en undersøkelse gjennomført blant unge i ti land i fjor, svarte 75 prosent at de synes fremtiden er skremmende. Det er ikke så rart.

Hele livet har vi fått høre om dystre framtidsscenarioer, med ekstremvær, flyktningstrømmer, byer som kommer til å bli tatt av havet, og en ubeboelig planet. Allerede i sjetteklasse måtte vi lese framtidsdystopiske noveller, satt i en verden hvor det kun var noen få mennesker igjen på jorda.

Resultatet er en generasjon der noen faktisk velger å ikke få barn.

Vi har blitt pepret med innhold som er skapt for å skremme voksne til handling, helt fra vi var bitte små. Tenker lærere, journalister og politikere av og til på hva det gjør med den oppvoksende generasjonen når de snakker om klima på den måten?

Ja, mye av innholdet vi har blitt utsatt for er kanskje nødvendig for å påvirke trege voksne til handling, men det er ikke beregnet på åtte- eller tolvåringer.

Når du er et barn, overstyrer følelsene fornuften. Du er lettformelig, og du stoler på alt de voksne sier. Så når noen uten å tenke seg om diskuterer verdens mulige undergang, eller han ene vikaren på barneskolen sier at vi ikke har lenge igjen å leve, blir det virkeligheten vi tror på.

Vi var nok flere barn som kunne gråte når vi kom hjem etter en skoledag, livredde for hva som ventet oss.

Erklær deg selv ferdigskremt!

Resultatet er en generasjon der noen faktisk velger å ikke få barn på grunn av klimaendringene. Vi er mange som har gått rundt med klump i magen store deler av livene våre, fordi vi tror verden kommer til å gå under innen 2050.

Det gjør den ikke.

Selv om alt skulle gå som de verste prognosene tilsier, er vi tilpasningsdyktige, og vi kommer til å klare oss. Du kommer til å kunne ha det bra. Og det er faktisk mye som går i riktig retning.

Vi får stadig flere elbiler, og det brukes store summer på å utvikle ren energi. Mange steder er det nå billigere å bygge ut fornybare energikilder enn det er å bygge ut fossil energi.

Sannheten er at du ikke hjelper noen ved å grave deg ned i et hull.

Før 2015 var vi på et spor som kunne føre til 4 grader oppvarming innen 2050, men nå er tallet på vei nedover. Verdens politikere har forpliktet seg til 2 grader, og aller helst 1.5 grader. Presset på at de skal følge opp blir stadig større.

De aller verste scenarioene som har blitt tegnet for framtiden, er nå trolig usannsynlige. Du ser ikke mye av det på nyhetene, men overalt rundt oss spirer det av handlingskraft og vilje til endring. Det er mange som kjemper for klimaet vårt.

Jeg prøver ikke å bagatellisere klimaendringene og påstå at det som skjer ikke er farlig. For meg er dette den viktigste saken i verden. Men hvis vi har en voksengenerasjon som tar alt håp fra ungdommen, kan de ikke tro at vi skal synes det er vits å gjøre noe.

Det er tid for klimapositivitet!

Det er når vi gir opp, når vi slutter å håpe og ikke klarer å gjøre noe, at det går galt.

Så her kommer en oppfordring til den voksne befolkningen vår:

Bruk mindre tid på å skremme ungene, og mer tid på å gjøre noe. Dere har pratet nok om alt som kan gå galt. Det vi trenger er voksne som går foran med et godt eksempel, og som gir min generasjon tro på framtiden gjennom handlingene sine.

Og hør gjerne med barna deres hva de har fått høre, og styr dem i retning av håp, heller enn fortvilelse.

Frykt for framtiden har blitt en så viktig del av livene våre at vi nesten glemmer at det er nå vi lever. Ikke rart det skaper kluss i systemet. Vi er ikke laget for å takle mer enn det som skjer her og nå. Og det er nettopp her fokuset vårt må ligge: på hva vi kan få til i dag.

Det er tid for en annerledes livsfilosofi. Det er tid for klimapositivitet! Vi lever i en spennende tid, og vi har så mye makt til å hjelpe klimaet. Det kribler i magen min når jeg tenker på alt vi skal få til.

Sannheten er at du ikke hjelper noen ved å grave deg ned i et hull.

Det er faktisk mye som går i riktig retning.

Både sinne og fortvilelse kan være nyttige følelser – når de er en drivkraft som inspirerer til handling. Men sinne og fortvilelse som svartmaler tilværelsen så du blir helt handlingslammet, hjelper ingen.

Erklær deg selv ferdigskremt!

At alt kan gå bra skal ikke være et utsagn vi lener oss på mens vi fortsetter som før; det må være det som gir oss kraft til å endre oss:

Spis mindre kjøtt, kast mindre mat, kjøp brukt og stem grønt. Velg å ta toget, selv om det tar lang tid, og selv om det krever litt mer av deg enn å ta fly. Jeg bor selv i Nord-Norge, og ser fram til (ja, på ordentlig) ett døgn på nattog når jeg skal sørover i sommer.

Våg å påvirke vennene dine, og familien din. Snakk med din klimafornektende onkel, selv om han er håpløs.

Og, kanskje viktigst av alt: engasjer deg i politikken. Bli med i et ungdomslag, meld deg inn i et parti eller en organisasjon som legger press på politikerne våre. Dette tar det deg ca. tre minutter å komme i gang med. Det har du tid til.

Og så er det faktisk lov å se litt mindre på nyhetene i perioder. Vi er ikke skapt for å takle hele verden på en gang. Ikke la generasjonene over bestemme hvordan du skal ha det i ditt liv.

Våg å gjøre noe. Og våg å håpe. Du har all grunn til det.