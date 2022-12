Gavekort til besvær

Gavekort er en genial måte å gi noe som garantert vil falle i smak hos mottakeren, fordi mottakeren selv velger ut akkurat hva hen har lyst på, innenfor visse rammer, så klart. På denne måten kan man unngå å kjøpe gaver som aldri blir brukt, gaver som ikke blir verdsatt, gaver som kan støte, føre til skam eller gjør mottakeren trist og lei seg. Det er jo krise!

Gavekort er vært god butikk.

Gleden ved å treffe blinkskudd derimot, se at mottakeren blir oppriktig glad og begeistret, det er det lite som slår. Men det er neimen ikke lett. I dagens elleville forbrukersamfunn må man omtrent ha doktorgrad i mottakers preferanser og handlemønster for å vite hva som treffer. Og skulle du ha fått noen tips om hva en person ønsker seg, kan du banne på at hen har skaffet seg det selv før du rekker å få gitt gaven.

Gavekort-konseptet er derfor svært så nyttig. Så fremt gavekortene blir benyttet da.

Og det blir de ikke alltid, dessverre. Ubenyttede gavekort i Norge anslås til en verdi av rundt 2,5 til 3 milliarder kroner. Enorme verdier altså, og svært god butikk for alle som utsteder disse gavekortene.

Dette er rene almisser som butikkene slett ikke fortjener.

Kom igjen, her må vi finne noen gode løsninger, så pengene havner andre steder.

For det er altså slik: Hvis gavekortene ikke blir brukt innen en angitt dato, havner pengene i lomma på butikkeierne. Det står i gavekortenes vilkår. I andre tilfeller kan butikker bli stengt eller gå konkurs mens gavekortenes er gyldige. Da er pengene også tapt, og gavekortverdien tilfaller boet – som må sies å være svært uheldig for både den som har kjøpt gavekortet og den som har fått det.

Dette er rene almisser som butikkene slett ikke fortjener. Selv om kunden i utgangspunktet har akseptert at det er slik.

Noen vil kanskje mene at det å skrive ut gavekort er god service fra utsalgsstedene, men det er jo helt gratis, og dessuten innebærer det helt rentefrie lån fra kunder til butikkene. Derfor bør utsteder egentlig ha en moralsk plikt til å tilbakeføre pengene til kunden, hvis gavekortet ikke blir brukt.

Utsteder bør ha plikt til å tilbakeføre pengene til kunden.

Det vi trenger er en smart og sympatisk måte å unngå at butikkene konfiskerer disse enorme beløpene. Vi trenger en slags poste restante-funksjon som løfter gavekort-konseptet til et helt nytt nivå. En ide kan være at når kunder kjøper gavekort, så er det en tilleggslinje som sier hva som skal skje med pengene hvis mottaker ikke bruker gavekortet innen angitt frist. Her kan kunden føre opp sitt eget kontonummer, slik at kunden selv kan bestemme hva som skal skje med pengene. Eller man kan føre opp en veldedig organisasjon, som Kirkens Bymisjon, Røde Kors eller Amnesty, som kan få pengene i stedet.

Enkelt tiltak å innføre, og atskillig mer sympatisk og forbrukervennlig.