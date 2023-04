Gamlistrikset

Lykken er ikke å være ung, rynkefri og urban likevel. Vi har blitt lurt.

For hvor enn vi snur oss i dagens samfunn blir vi fortalt at lykken er å være ung, fremadstormende og med livets muligheter foran seg. Og så viser en fersk lykkemåling at 70-åringene er de lykkeligste her til lands!

Livserfaring gjør det lettere å verdsette en helt vanlig tirsdag.

Eldre får stadig høre at de må leve mer ungdommelig for å få et bedre liv, men lykkeforskningen tyder altså på det motsatte: De unge må leve mer som de gamle for å få det bra.

Fremtidsdisiplineringen

Grenseløst mange valgmuligheter på stadig flere livsområder gjør det vanskelig for dagens unge å slå seg til ro med noe som helst. For hva om lykken ligger i et av alternativene de velger bort? Eller i et av alternativene som vil dukke opp rundt neste sving?

Det blir som å være fanget i en datingapp hvor man chatter med én kandidat samtidig som man sveiper etter bedre matcher.

Alle de velmente rådene om stadig å perfeksjonere livet, gjør det ikke enklere for unge å si seg fornøyd med tingenes tilstand.

Stadig yngre barn ser på klassekameratene som konkurrenter.

Mange låser seg fast i en fremtidsdisiplineringens stafett, hvor alt de gjør handler om å forberede neste etappe: Ungdomsskolen er en forberedelse til videregående, som er en forberedelse til studiene, som er en forberedelse til den første jobben ...

Filosofen Aristoteles skilte mellom to typer aktivitet: Ting vi gjør for å oppnå noe annet, som å nipugge til eksamen for å få gode karakterer. Og ting vi gjør fordi de er meningsfulle i seg selv, som å lese en god roman eller treffe en venn.

Moderne forskning har bekreftet Aristoteles’ antagelse, nemlig at det er den siste typen aktivitet som gjør oss lykkelige. Altså den typen aktivitet unge stadig oftere nedprioriterer til fordel for en gyllen fremtid som kanskje aldri kommer.

Ja, for hva er egentlig endestasjonen i denne stafetten?

Det hjelper lite å ha ungdommens krefter og pågangsmot om man mangler mål og mening med tilværelsen. Da oppleves fort alt som et slit – en beskrivelse stadig flere unge kjenner seg igjen i.

De unge må leve mer som de gamle for å få det bra.

Forskningen er klar: Jo mer mening man opplever, jo bedre er den psykiske helsa. Og stikk i strid med hva vår ungdomsdyrkende kultur innbiller oss, blir livet mer meningsfullt jo eldre vi blir – i hvert fall fram til godt opp i 70-årene.

Blant voksne er det de mellom 18 og 29 år som opplever minst mening og er mest plaget av angst og depresjon. For 70-åringene er det motsatt. De opplever mest mening, har den beste psykiske helsa og er lykkeligst.

Selvopptatt og ensom

«Vær unik» «Gå din egen vei.» «Gi blaffen i hva andre mener.» Dagens unge bombarderes med slike råd fra foreldre, lærere, reklame og alskens eksperter. Intensjonen er helt sikkert å gjøre dem trygge og sosialt veltilpasse.

Det spørs om ikke man oppnår det motsatte.

Alt maset om å skulle være så innmari spesiell, ser snarere ut til å gjøre de unge selvsentrerte og sosialt usikre: Narsissistiske trekk øker, og stadig yngre barn ser på klassekameratene sine som konkurrenter. Dette styrker ikke akkurat sosiale bånd og fellesskapsfølelse – som er essensielle ingredienser i et lykkelig liv.

Det hjelper lite å ha ungdommens krefter og pågangsmot om man mangler mål og mening.

En annen avgjørende lykke-ingrediens er evnen til å engasjere seg i noe utenfor seg selv. Det er vanskelig om man har egen selvrealisering som sitt fremste prosjekt.

Seks timer daglig i sosiale medier gjør ikke oppgaven med å få hodet ut av egen navle lettere. Der handler jo alt om hvordan man fremstår i andres øyne.

Lukkede dører

Ikke bare er mange i 20-årene lite tilfredse, men i midten av 40-årene opplever de fleste et fall i lykkekurven. Da sørger vi over alle dører som har lukket seg, og at vi ikke drev det til noe mer, gitt alle mulighetene vi hadde.

Fra 50-årsalderen peker imidlertid pilene oppover igjen.

Det skyldes neppe at man blir sprekere og får flere valgmuligheter. Det handler nok heller om at omgivelsene slutter å forvente at livet skal være en lang rekke av stadig mer imponerende prestasjoner. Slik blir det i hvert fall lettere å forsone seg med alle dørene som har lukket seg og begynne å sette pris på det man har i stedet.

Lykken er ikke å være ung, rynkefri og urban likevel.

Litt livserfaring gjør det også lettere å verdsette en helt vanlig tirsdag hvor det ikke skjer noe livsomveltende. Man har gjerne opplevd nok katastrofer til at slike dager ikke tas som noen selvfølge lenger.

Dessuten har de fleste erfart at det neste store – en ny jobb eller partner – som man gjerne jakter på i unge år, ikke nødvendigvis løfter en til nye høyder. Vel så ofte viser slike erobringer seg å være en nedtur.

Unge må kopiere de gamle

Nøkkelen til en god alderdom handler ikke om å leve mest mulig ungdommelig. I stedet er det ungdommen som må lære seg å leve litt mer gammelmodig for å bli glade igjen.

Foruten å innse at lykken sjelden ligger i å oppnå enda en stor ting, bør de øve seg på å gi slipp på eget ego og i stedet interessere seg for menneskene og verden rundt seg.

En mentalitetsendring av dette slaget ville gagnet både unge og gamle:

De unge ville blitt mindre stressa og mer fornøyde. Et samfunn som ser mer positivt på alderdommen ville dessuten hjulpet de yngre med å gi slipp på aldersangsten, som i dag slår inn så tidlig at tenåringer tar «forebyggende» botox.

De gamle kunne nyte godt av mindre aldersdiskriminering.

For ikke å snakke om at en mindre heseblesende og prestasjonsbasert lykkeforståelse kunne hatt en positiv innvirkning på klodens tilstand – og med det gitt både unge og gamle fremtidshåpet tilbake.