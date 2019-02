Gamere er morgendagens ledere

Folk spør meg ofte hvorfor jeg er en gamer. Jeg er 65 år gammel, en suksessfull gründer og passer kanskje ikke inn i stereotypien. Jeg mener at nettspill med flerspillermodus kan hjelpe gamere med å bygge ferdigheter som er verdifulle også i den virkelige verden.

Historien om Mats liv har rørt så mange mennesker. Jeg er så glad for å ha vært en del av flokken hans, eller gildet, som det heter i spillverdenen. Og jeg er glad for å ha vært hans venn.

Vi gamere hjelper hverandre når vi er nede.

Jeg spiller i all hovedsak World of Warcraft, og liker hvordan spillet oppfordrer til rolig oppgaveløsning – det er avslappende. Og så har jeg alltid elsket å skrive. Jeg er ikke på nivå med noen romanforfatter, men i et rollespill elsker jeg å lage sterke karakterer og samhandle med andre talentfulle spillere.

Vi skaper situasjoner sammen, setter oss mål, og jobber mot disse målene. Det minner litt om improvisert drama, eller om å skrive en historie sammen; du får to karakterer, plassert i en situasjon – hva skjer videre? Klar, ferdig, GÅ!

Min karakter i World og Warcraft heter Chit. Hun blir sint, hun blir såret, hun ler. Hun kjemper for rettferdighet, blir flau av taktløse venner og former helt spesielle bånd til de andre karakterene.

Jeg elsker å skrive morsomme rollespill, for eksempel om hva som faktisk ville skje dersom du måtte ta med deg et dragehode til kongen i byen Stormwind.

Gaming kan forberede deg på suksess i arbeidslivet.

Historien handler om en eldgammel kjerre, og kampen for å få denne kjerra, med sin tunge last, over en rekke pukkelryggede broer. Kvinnene endte opp med å dytte vogna, mens mennene ga hjelpsomme råd. Det viste seg at det var veldig vanskelig å stoppe vogna fra å rulle ned den andre siden av broa, før den krasjet inn i noe eller noen. Jeg gråt av latter og gikk til sengs med et smil om munnen.

Det er årsaken til at jeg startet med gaming. Men det er vennskapene jeg har fått på nett som gjør at jeg fortsetter. I den virkelige verden er det vanskelig å holde kontakten med venner som ikke bor i nærheten.

Gamere er sosiale vesener. Vi elsker å kunne logge oss på når som helst og møte venner, som har lyst til å spille eller snakke. Noen ganger for å danne et lag som skal inn i en tøff kamp hvor man må jobbe sammen og spille på alles styrker, eller for å gå i duell med andre spillere. Andre ganger for å videreutvikle karakterenes historie. Vi fordyper oss i noe helt annet enn hverdagslige problemer og frustrasjoner.

Det er på tide at gaming blir tatt på alvor.

Etter hvert begynner man å snakke om livet sitt, livet utenfor skjermen. Det skjer ved at vi skriver til hverandre eller bruker stemmechat. Og det er nettopp dette som har utvidet min verden. Mine gaming-venner er folk i alle aldre, kjønn og yrker. De er fra forskjellige europeiske land og noen har funksjonsnedsettelser.

Det vi har til felles er at vi sliter med livets utfordringer. Det var også slik jeg startet et vennskap med Mats Steen – den 25 år gamle gutten som overrasket sine foreldre da folk fra hele verden dukket opp i begravelsen hans.

Vi gamere hjelper hverandre når vi er nede. Mats var spesielt flink til det. Det var ikke noe vondt i ham. Til tross for at han hadde sitt å slite med, var han alltid den som tok vare på folk når de sto på kanten av stupet.

Arbeidsgivere, forstå ferdighetene gamere utvikler

Alle fordommer blir feid bort når ditt første møte med et annet menneske skjer via chat. For meg har det vært fantastisk å møte folk som jeg antagelig aldri ville snakket med ellers, fordi jeg er så mye eldre enn dem.

Jeg har lært mye. Jeg har funnet ut av hvordan folk i tjueåra sliter, jeg har fått kunnskap om politikk i Nederland og jeg har besøkt land hvor venner har hjulpet meg med å komme under huden på kulturen deres.

Jeg også har fått lære bort mye. Jeg har hjulpet folk med å skrive CV-er og jobbsøknader. Gaming er det stikk motsatte et hotell for pensjonister på Gran Canaria, hvor du bor med mennesker som er akkurat som deg. Det holder hjernen i gang.

For meg har det vært fantastisk å møte folk som jeg antagelig aldri ville snakket med ellers

Jeg jobber som bedriftspsykolog og jeg synes det er på tide at gaming blir tatt på alvor. Det er som alt annet – du bruker tid på det, du lærer og får ferdigheter. Gaming kan forberede deg på suksess i arbeidslivet. Du blir kjent med folk i alle aldre fra ulike kulturer; du lærer å motivere folk og å spille på lag.

Gamere lærer å kommunisere fort og effektivt under press, og å hente seg inn hvis de feiler. Jeg har sett sønnen min på 15 år dirigere fem andre spillere, inkludert to han aldri hadde møtt før, mens han oppmuntrer dem til å prøve igjen for å komme videre til neste nivå. Jeg har sett datteren min lede et lag med menn, i et mannsdominert miljø, og hun klarte det med glans. Mine europeiske gaming-venner snakker perfekt engelsk, fordi de skriver og snakker med engelskmenn hver dag.

Vi elsker å kunne logge oss på når som helst og møte venner

Hvis jeg skal gi ett råd til foreldre, må det være å respektere barnas interesser. Snakk med barna dine, vær nysgjerrig og oppdag gaming-verdenen sammen med dem, i stede for å kun forsøke å dra dem inn i din verden.

Husk at ett av tre ekteskap nå startet på nettet og forskning viser at disse forholdene ofte holder lenger enn de som startet ansikt til ansikt.

Arbeidsgivere, forstå ferdighetene gamere utvikler, og at dette er et verdifullt hav av talenter. Hvis ikke, kan det hende at dine konkurrenter stjeler fremtidens netthoder og ledere.

Anne Hamill er altså Chit of Starlight i World of Warcraft og var en nær venn og en del av flokken til den avdøde gameren, Mats Steen. Hun er arbeidslivspsykolog og grunnlegger av selskapet Talent & Potential, som blant annet driver med rekruttering av ledere og utvikling av arbeidstakeres potensial.