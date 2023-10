Fritt vilt

I tretiden natt til søndag rundet vi et hjørne, og foran oss på fortauet gikk en liten gjeng.

En mann ble oppmerksom på oss og spurte hvordan det gikk. Vi svarte tydelig «nei» begge to og forsøkte å gå videre. Han forsto ikke tegninga og fulgte opp med spørsmålet «Hva har skjedd?».

Selv om det ikke burde være nødvendig svarte jeg at vi hadde fått mye uønsket oppmerksomhet i kveld og at vi ikke orker mer, så nei, vi vil ikke prate med deg.

«Jeg får flere og mer seksualiserte kommentarer når jeg går sammen med en kvinne.»

Han fortsatte å spørre og blokkerte veien for oss. Jeg sa «jeg vet du ikke ønsker å være truende, men du må la oss være». Da det ikke hjalp, gjentok vi klart og tydelig «hold deg unna» flere ganger.

Til slutt tok en kvinnelig venn tak i mannen og dro han over gata. Fortsatt virket han uforstående til situasjonen og ropte videre på en forklaring.

Så la meg være helt tydelig:

Vi skylder dere ingenting. Ingen forklaring. Ingen hyggelige svar. Det må kunne forventes at en mann, selv med alkohol i blodet, evner å forstå et enkelt enstavelsesord.

Detaljen som muligens er forutsetningen for denne situasjonen, er at vi er to kvinner. Denne kvelden fikk vi merkbart mye uønsket oppmerksomhet. Vi ble ropt etter av en guttegjeng i bil og filmet av en tilfeldig forbipasserende fyr som dytta kameraet og seg selv mot oss på gata.

«Jeg forventer at alle kan forstå og respektere et nei.»

Hvorfor invaderer enkelte menn andres personlige rom med slik selvfølge? Spesielt i sene nattetimer med promille.

Jeg får flere og mer seksualiserte kommentarer når jeg går sammen med en kvinne. Det er ikke få skeive kvinnelige par som har fått spørsmålet «Kan jeg bli med?» fra en ukjent mann på gata.

Skjer det med heterofile par på vei hjem fra byen, eller sees disse kvinnene på som allerede erobret. Er kvinner fri eiendom uten mannlig tilstedeværelse?

Det oppleves ekstremt invaderende, ubehagelig og skummelt. Og jeg er lei av å høflig avfeie mannlige henvendelser for å ikke fornærme noen eller sette meg selv i en farlig situasjon.

Den mannen vi møtte, hadde ingen forståelse for at han virket truende. Selv tror han sikkert at han bare er en hyggelig fyr som slår av en prat på vei hjem fra byen.

Det er et problem at menn ikke får like mye trening i å lese situasjoner og kroppsspråk. Når de ikke forstår en avvisning blir de grenseoverskridende, i stedet for å møte responsen med respekt.

«Det oppleves ekstremt invaderende, ubehagelig og skummelt.»

Jeg forventer at alle kan forstå og respektere et «nei». Jeg forventer også at vi som samfunn begynner å ansvarliggjøre menn når de oppfører seg upassende, og at begrepet «menn vil være menn» kan legges på hylla for godt.

For med denne ansvarsfraskrivelsen viderefører vi oppførsel der gutter ikke trenger å regulere egen atferd, mens jenter får det sosiale kollektive ansvaret for å redde enhver situasjon.

Følelsen jeg sitter igjen med etter denne lørdagen er ekkel og gjør meg utilpass.

Følelsen av at jeg må gjøre meg mindre, være mindre skeiv for å være trygg. At jeg må tilpasse meg i offentligheten for å ikke få uønsket oppmerksomhet.

Jeg blir sint, for det er ikke vi som skal regulere vår atferd når det tydelig er menn som ikke tar et nei for et nei.

Selv om det kan virke som små hendelser, er det ikke det. Den samlende effekten er stor. Det gjør at jeg og hun jeg var sammen med avsluttet kvelden med å holde rundt hverandre mens vi gråt av frykt og sinne.

Det gjør at jeg slipper hånda hennes på gata når jeg merker at det er menn i nærheten. Det gjør at jeg ikke kan være meg selv.

Jeg håper flere menn kan bli klar over sin posisjon og ta oppgaven med å lære seg å lese en situasjon og forstå en avvisning.

Da kan jeg holde hånda til daten min i fred.