Fritt valg for de få

Regjeringen vil tvinge alle fylker til å innføre det politikerne kaller «fritt skolevalg». Det vil si et karakterbasert opptak til videregående skole. I dag er det mange fylker som heller følger nærskoleprinsippet.

Det er mange grunner til at dette er en dårlig idé, og i mange fylker betyr det at 16-åringer blir nektet å gå på nærmeste skole. Dette i en tid hvor fylkene blir større og reiseveien kan bli lengre enn før.

De eneste som får «fritt skolevalg», er de med best karakterer. De med middels karakterer vil ha et begrenset valg, mens de med de laveste karakterene må ta til takke med det de får.

Håndverkerdattera og advokatsønnen har godt av å møtes i hverdagen.

Selv var jeg så heldig at det var nærskoleprinsippet som gjaldt da jeg begynte på videregående. Det betyr at opptaket var basert på hjemsted, og ikke utelukkende på karakterer.

Jeg fikk muligheten til å ta elektrofag ved Strinda videregående i Trondheim. Jeg ble elektriker, akkurat som jeg ønsket. Med karakterbasert opptak, så vet jeg ikke om jeg hadde blitt den stolte fagarbeideren jeg er i dag.

Karakterbasert opptak betyr for mange 16-åringer å flytte på hybel for å gå på en skole langt hjemmefra. For meg, i likhet med mange andre ungdommer, var det et dårlig alternativ. Selv trengte jeg nærmiljøet og vennekretsen min. Jeg hadde behov for den trygge hverdagen og ville bo hjemme. Å gå på skole i den andre siden av fylket for å bli elektriker var ikke et alternativ for meg.

Jeg vil ha flere fagarbeidere og en videregående opplæring som lar ungdom bli akkurat det de vil.

Konsekvensen hadde blitt at jeg hadde valgt en annen linje – for eksempel studiespesialiserende, siden det finnes flere plasser på den linja i nærområdet mitt.

Dette illustrerer noe veldig problematisk ved regjeringens forslag. Det kan hindre rekrutteringen til alle de forskjellige yrkesfagene vi har. I verste fall kan regjeringens forslag føre til at noen skoler mister elevgrunnlaget. Det betyr at tilbudet om videregående opplæring sentraliseres. Det er en konsekvens vi ikke har råd til.

Jeg tror også det såkalte frie valget starter en utvikling mot A, B og C-skoler. Elevene med de beste karakterene klumper seg i noen skoler, mens de elevene som har lavest karakterer fra ungdomsskolen, samler seg på andre skoler.

Å gå på skole i den andre siden av fylket for å bli elektriker var ikke et alternativ for meg.

Karakterbasert opptak forsterker de sosiale ulikhetene i utdanningssystemet. Regjeringen svekker skolen som fellesarena, hvor ungdommer fra ulike deler av samfunnet lærer hverandre å kjenne. Jeg husker skolen som et miniatyrsamfunn, hvor jeg lærte mye om sosiale forhold, mangfold og viktigheten av likhet. Skolen handlet jo ikke bare om teori og fag. Jeg fikk også møte ungdom med ulik bakgrunn og ulike framtidsdrømmer.

Jeg tror at håndverkerdattera og advokatsønnen har godt av å møtes i hverdagen, og jeg tror det er minst like viktig at de som drømmer om å bli håndverker og advokat også gjør det. For meg er dette verdier og lærdommer som er viktig for samfunnet.

Karakterbasert opptak øker karakterpresset, og gir ikke lærelyst eller et godt læringsmiljø. Det bidrar snarere til prestasjonsangst. Og det er vel ikke akkurat det vi trenger mer av? Jeg husker det selv fra ungdomsskolen.

Tallkarakteren fra læreren var kjempeviktig, og satte av og til læring i skyggen. Ofte var det viktigste å pugge seg til en god karakter, framfor å lære noe. Det var tallet som telte – og hvis du i tillegg legger muligheten til en plass på en videregående i nærmiljøet i potten, blir dette bare verre.

Regjeringen svekker skolen som fellesarena.

Kjære kunnskapsminister Jan Tore Sanner! Jeg vil ha flere fagarbeidere og en videregående opplæring som lar ungdom bli akkurat det de vil, uavhengig av hvor i fylket du hører hjemme. Derfor mener jeg ordningen du nå vil sette til livs er en veldig dårlig idé.

Hilsen jenta som aldri i verden hadde blitt elektriker hvis jeg ikke fikk muligheten til å gå på nærskolen min.