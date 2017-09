Fritid like viktig som skole

HVIS JEG VAR STATSMINISTER

I tenårene, fra du starter på ungdomsskolen til du går ut av videregående skole, skal du utvikle deg masse; finne ut hvem du er og finne din plass i samfunnet.

Jeg tror ikke så mange tenker over dette mens det foregår, men når man blir eldre og ser tilbake, merker man hvor viktig denne tiden har vært.

Viktig fritid

For å finne ut hva man ønsker å gjøre i livet er det viktig å prøve ut forskjellige ting. Kanskje finner man sin drøm etter første fotballtrening da man starter i første klasse, men kanskje finner man ikke ut hva man vil før man har prøvd ti andre ting først.

Jeg har jeg vokst opp sørøst i Oslo og sett at det er for få tilbud.

De fleste startet tidlig å spille fotball og håndball, mens noen startet i korps. Men hva skjer med dem som ikke ønsker å spille ball eller blåseinstrument, de som vil gjøre noe annet? Hva med dem som ikke har råd?

Jeg mener at fritid er like viktig som skole for å utvikle seg. I dag er det for få tilbud for ungdommen. Selv startet jeg artistkarrieren min på en fritidsklubb der det var et gratis musikktilbud.

Hadde det ikke vært for Stovner Rockefabrikk hadde jeg kanskje aldri startet med musikk. Hvis det fantes slike tilbud i hele Oslo, ikke bare for musikk, men for dans, leksehjelp og svømming. Da tror jeg vi hadde sett at ungdommen heller ville hengt der enn på «senteret» og «på gata».

Ikke nok med bordtennis

Jeg mener det bør være flere fritidsklubber i hver bydel hvor mange forskjellige aktiviteter er representert. Et nedslitt hus med en tv og et ping-pongbord holder ikke. Hvilket signal sender dette til ungdom som leter etter et sted å være? I alle fall ikke ”du er viktig”.

Barn og unge er like forskjellig som voksne. Det må finnes muligheter for alle typer mennesker, og aktiviteter for både jenter og gutter.

Ikke hvem som helst klarer å jobbe på en fritidsklubb.

Og det må ikke koste penger. De som har råd til dyre aktiviteter og har foreldre som kan kjøre dem rundt får den muligheten. Hva med alle andre?

Fritidsklubbene jeg har vært innom det siste året har for det meste vært eldre, nedslitte bygninger som det ikke har vært noe innbydende å komme til.

Om en fritidsklubb først er nedslitt, og i tillegg ikke presenterer noen tilbud, velger ungdommen heller å henge ute, og det er ikke alltid bra.

Fra gata til entreprenør

Det siste året har det blitt skrevet mye i media om at mange ungdommer sør og øst i Oslo er kriminelle, bruker narkotika, stjeler og sloss. Samtidig sliter jeg med å se de forebyggende tiltakene som gjør at disse ungdommene føler seg sett og verdsatt.

Hvis jeg var statsminister hadde jeg vist ungdommen at de er prioritet for samfunnet. Jeg ville brukt penger på å pusse opp og skape nye tilbud for ungdom. Personlig kjenner jeg bare til behovet for dette i Oslo, og spesielt i øst og i sør. Og her trengs det i aller høyeste grad.

Fritidsklubbene i hele Oslo trenger mange forskjellige, gratis tilbud. Det kan være musikkstudio, dansestudio, leksehjelp og ridning. Kanskje kan erfarne folk hjelpe ungdom å utvikle ideer og bli unge entreprenører.

Omsorgsfulle forbilder

Og her kommer en annen viktig ting, nemlig de som jobber der. Barn og unge trenger forbilder! Ikke hvem som helst klarer å jobbe på en fritidsklubb. Jeg mener en som jobber på en fritidsklubb eller et ”etterskoletilbud” for det første må være omsorgsfull.

De må klare å prate med og passe på barn og unge, både de som har det bra, og de som ikke har det like greit.

De ansatte må også ha kompetanse innenfor de forskjellige aktivitetene klubben skal ha. Mennesker som ungdom kan se opp til og lære av.

Ungdom kan bidra

Alt dette vil selvfølgelig koste penger for kommunen og staten. Jeg mener at penger til ungdom bør prioriteres. Likevel kan et forslag være å inkludere noen dugnader, eller få ungdom til å hjelpe til med andre ting i samfunnet.

For eksempel være med å handle for eldre, hjelpe til med hagearbeid osv. Da jeg spilte fotball hadde vi dugnader og vareopptellinger for butikker flere ganger i året.

Å holde dugnader mot å få være med på gratis aktiviteter tror jeg kan være en veldig god idé.

Uansett hvilken statsminister vi ender opp med etter valget, håper jeg de viser barn og unge at de er en viktig gruppe i vårt samfunn. På denne måten kan vi hindre frafall i skolen, senke kriminaliteten og få en motivert generasjon med ungdom som er klare for å følge sine drømmer.