Fridag på fredag

2023 var et skikkelig drittår, både for verden og for min lille andedam – norsk mediebransje. Med krig og klimarapporter som et dystert bakteppe måtte store deler av mediebransjen kutte kostnader. Antallet permitterte økte, og flere byråer gikk nedenom og hjem.

Vårt byrå, Brunch Oslo, var ikke noe unntak. På sensommeren ble det klart at vi måtte kutte lønnskostnader med om lag 20 prosent for å sikre videre drift.

Permitteringer var imidlertid det siste vi ville. Å miste kolleger i en liten bedrift som vår, ville lagt en betydelig demper på stemningen, og energien vi trenger for å komme oss gjennom dette ville gått ut døra sammen med de to permitterte.

«Heller enn at noen ikke får jobbe, skulle alle jobbe litt mindre.»

Jeg vet ikke hvordan det er i større selskaper, men jeg antar at noe av fellesskapsfølelsen har blitt med de permitterte på vei ut.

Bedriften vår er i en bransje som lever av kreativitet. Vi hjelper organisasjoner og merkevarer med å stå ut, få budskapet sitt hørt og løse problemer ved å tenke, snakke og handle litt annerledes. Vi burde altså være godt rustet for å finne en løsning som flyttet oss fra underskudd til overskudd.

Hoder ble slått sammen, og det dukket opp et alternativ: Alle ansatte går over til fire dagers arbeidsuke, med et lønnskutt. Heller enn at noen ikke får jobbe, skulle alle jobbe litt mindre.

På sikt ser vi for oss en gulrot: Hvis vi kommer oss gjennom møkka sammen, justerer vi oss tilbake til normal lønn, men beholder firedagersuka.

Umiddelbart var ikke forslaget kjempepopulært. Å gå ned i lønn var ikke særlig fristende, og det var flere usikkerhetsmomenter. Vil kundene våre akseptere det? Blir det ikke vanskeligere å lande et overskudd med mindre tid til rådighet? Innvendingene var mange, men vi endte på at alternativet var kjipere.

«Vi har fått en bonusdag som brukes til familie, hobbyer, blåbær og sopp i marka.»

Vi synes at å skalere ned i en tid hvor økonomer ber oss om å dra i bremsen, virker fornuftig. Proporsjonalt. Solidarisk.

Og som oljefondssjef Nicolai Tangen sa under Arendalsuka: «Og så er det ikke sikkert at det er meninga at vi skal jobbe fem dager i uka. Det finnes mange andre ting man kan drive med, sånn som akkurat nå; mye multer i fjellet og mye sopp.»

Med tanke på at KI skal ta over jobbene våre, og at den nye olja lar vente på seg, kan det jo hende han er inne på noe?

Nå er eksperimentet vårt blitt fire måneder gammelt. Vi har ikke vokst, og vi fikk ikke en feit julebonus.

Men vi har fått en bonusdag.

En dag som brukes til familie, hobbyer, diverse overskuddsprosjekter, blåbær og sopp i marka. En dag som brukes til å skrive ting som dette. En dag som gjør at vi er ekstra motiverte for å jobbe effektivt, smart og bra de fire dagene vi er på jobb. Jada, vi vet at næringslivet handler om overskudd i årsregnskapet. Men i Brunch har vi funnet overskuddet vårt andre steder.

«Kanskje ikke vekst er det vi må jage etter?»

Hvis flere bedrifter gjorde det samme, ville vi kanskje fått hamlet opp med den lite bærekraftige veksten litt raskere, litt sunnere?

Og hvis bedrifter ikke beskyttet marginene sine med permitteringer, ville kanskje de som har mest, tatt litt mer av støyten? Det ville jo vært rettferdig, i hvert fall.

Kanskje vi heller kan permittere fredagen.