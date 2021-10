Fremtiden er faktisk fossilfri

Fossil energi er årsaken til klimakrisen. Løsningen er å slutte med det.

Over hele verden. Så raskt vi kan.

Likevel mener mange at det gjelder andre regler for Norge. I debatt på NRK i forrige uke sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at man trenger oljeleting for å få til et grønt skifte. Og i en populær tekst i NRK Ytring 4. oktober er Håvard Hegdal bekymret for om stans i oljeleting kan være symbolpolitikk.

Dette er vårt Kodak-moment.

Å få i pose og sekk, både olje og bærekraft, høres behagelig ut. Problemet er at det ikke virker.

Norge har prøvd Støres strategi i tretti år. Røde og blå regjeringer har pumpet olje på høygir, mens de har snakket ustoppelig om det grønne skiftet. Resultatet? I dag investeres seks-syv ganger mer i olje og gass enn i all annen norsk industri til sammen.

Norsk industri skriker etter høyt utdannet arbeidskraft for å utvikle næringer som kan konkurrere i en fossilfri fremtid, mens talentene støvsuges av en oljebransje med sugerør i statskassa som kan overby alle andre industrier, slik blant annet NTNU og Sintef har dokumentert.

Vi slipper ut omtrent like mye klimagasser som Sverige, selv om svenskene er cirka dobbelt så mange som oss. Et gjennomsnittlig EU-land har kuttet sine utslipp seks ganger raskere enn Norge siden 1990.

Det er ikke tilfeldig at både IEA og FNs generalsekretær har bedt også Norge om å stanse leting etter ny fossil energi.

Det er allerede funnet mer fossile brensler enn det klimaet tåler at vi pumper opp og tenner på. Da hjelper det lite at norsk gass gir lavere utslipp enn kull og at dette kan spille en rolle på 2020-tallet. For på 2030 og 2040-tallet, når eventuelle nye funn kommer i drift må vi slutte med både kull og gass.

Hvem skal betale oss for denne oljen og gassen?

Europa skal fase ut fossildrevne biler i løpet av 2030-tallet og jobber for å bli fossilfrie innen 2050. Når kundene våre forteller oss at de i løpet av et tiår eller to ikke vil etterspørre produktene våre er vi nødt til å ta dem alvorlig.

Dette er vårt Kodak-moment. Vil vi virkelig satse milliarder av skattepenger på å gamble på at verden vil etterspørre fotofilm i all fremtid, samtidig som digitalkameraene suser ut på samlebåndet?

Jeg er enig med Hegdal i at vi bør bruke oljeinntektene i årene som kommer til å investere i batteriteknologi, solceller, karbonfangst og utslippsfri industri.

Derfor har vi i Miljøpartiet De Grønne lagt frem en plan som viser hvordan vi gjennomføre en gradvis og forutsigbar utfasing av petroleumsindustrien. Men vi i MDG mener det må gjøres med inntektene fra de feltene som allerede er i drift for å finansiere omstillingen.

Å åpne enda flere felt som først vil komme i drift på 2030-tallet forutsetter at hele verden ignorerer advarslene fra klimaforskerne.

